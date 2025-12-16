Mùa lễ hội mới, mùa niềm tin mới – Cùng PNJ tỏa sáng rực rỡ mùa cuối năm

Khởi sắc mùa lễ hội, mùa niềm tin mới cùng ưu đãi lớn từ PNJ

Mùa lễ hội cuối năm 2025 mang một ý nghĩa đặc biệt: Đó là mùa của sự hồi phục, của những khởi đầu mới và những điều tốt đẹp đang dần trở lại. Sau những khó khăn, niềm tin lại nở rộ, mỗi người tìm thấy cho mình ngọn lửa hy vọng để bước vào năm mới.

Trong không khí ấy, mùa lễ hội không chỉ là dịp mua sắm, mà còn là lúc nhìn lại hành trình đã qua, tự thưởng cho bản thân và sẻ chia cùng người thân. Mỗi món quà cuối năm trở thành dấu mốc sống đẹp, phần thưởng xứng đáng, niềm vui gắn kết và nguồn động lực mở ra khởi đầu đầy hy vọng.

Sau những tháng ngày nỗ lực, chúng ta bước vào mùa cuối năm với tâm thế rạng rỡ hơn. Ảnh: PNJ.

Đồng hành cùng khách hàng, PNJ mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt "Mùa lễ hội mới, mùa niềm tin mới" diễn ra từ 12/12/2025 đến 4/1/2026 với vô vàn quà tặng hấp dẫn.

Khi sở hữu hóa đơn mua sắm sản phẩm trang sức tại PNJ trị giá 5 triệu, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia chương trình may mắn nhận 100% quà tặng với giải thưởng cao nhất là 01 chiếc xe hơi VINFAST VF5, cùng hàng chục ngàn phần quà lấp lánh khác từ PNJ bao gồm:

- 50 trang sức từ thương hiệu MANCODE by PNJ trị giá đến 10.000.000 VND

- 100 trang sức từ thương hiệu Disney | PNJ trị giá đến 5.000.000 VND

- 1.000 trang sức từ thương hiệu STYLE by PNJ trị giá đến 800.000 VND

- 2.000 trang sức PNJSilver trị giá đến 400.000 VND

- 2.000 hộp trang sức PNJ trị giá lên đến 250.000 VND

- 15.000 túi tote PNJ

- Hàng chục ngàn phiếu ưu đãi trị giá lên đến 10.000.000 VND.

Ngoài ra, để không khí lễ hội năm nay thêm phần ấm áp, PNJ gửi tặng ưu đãi rực rỡ lên đến 7.000.000 VND.

Đối với dòng hàng trang sức vàng/ platium/ đồng hồ, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi sau:

- Với hóa đơn mua sắm từ 10.000.000 VND đến dưới 35.000.000 VND nhận ngay ưu đãi lên đến 800.000 VND.

- Với hóa đơn mua sắm từ 35.000.000 VND đến dưới 60.000.000 VND nhận ngay ưu đãi lên đến 2.500.000 VND.

- Với hóa đơn mua sắm từ 60.000.000 VND đến dưới 90.000.000 VND nhận ngay ưu đãi lên đến 5.000.000 VND.

- Với hóa đơn mua sắm từ 90.000.000 VND trở lên nhận ngay ưu đãi lên đến 7.000.000 VND.

Đối với dòng hàng trang sức vàng của STYLE by PNJ, trang sức bạc/ hợp kim cao cấp thuộc các nhãn hàng khác, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi sau:

- Với hóa đơn mua sắm từ 1.000.000 VND đến dưới 2.000.000 VND nhận ngay ưu đãi 120.000 VND

- Với hóa đơn mua sắm từ 2.000.000 VND trở lên nhận ngay ưu đãi 250.000 VND

Bên cạnh đó, PNJ cũng mang tới chương trình combo ưu đãi kim cương rời dưới 5.4 ly lên đến 2.000.000 VND và ưu đãi trang sức vỏ lên đến 10%. Cụ thể:

- Với kim cương từ 3.6 ly đến dưới 4.5 ly: ưu đãi 500.000 VND cho kim cương rời, 9% cho trang sức vỏ.

- Với kim cương từ 4.5 ly đến dưới 5.4 ly: ưu đãi 2.000.000 VND cho kim cương rời, 10% cho trang sức vỏ.

Để tri ân quý khách hàng VIP đã đồng hành cùng PNJ suốt nhiều năm qua, trong các ngày gồm đợt 1: 12, 13, 14/12/2025, đợt 2: 19, 20, 21/12/2025, đợt 3: 26, 27, 28/12/2025 và đợt 4: 31/12/2025, khi mua sắm trang sức tại PNJ, quý khách hàng VIP sẽ nhận được đặc quyền ưu đãi cộng thêm 1.5% trên chính sách hiện hành.

Ngoài ra, nhiều ưu đãi hấp dẫn khác từ các nhãn hàng của PNJ như PNJ x Hello Kitty, Disney | PNJ, Doraemon | PNJ, STYLE by PNJ, MANCODE by PNJ, ARTA by PNJ cũng được thiết kế riêng cho mùa lễ hội giúp khách hàng có đa dạng lựa chọn tô điểm cho phong cách riêng.

PNJ mang đến ngàn ưu đãi rực rỡ mùa lễ hội. Ảnh: PNJ.

Trải nghiệm không gian mua sắm cuối năm rực rỡ

Không chỉ mang đến chương trình ưu đãi hấp dẫn, PNJ cũng mang đến không gian mua sắm rực rỡ tại 6 khu vực trên toàn quốc: GO! Buôn Mê Thuột (18-21/12/2025), AEON Mall Huế (20-21/12/2025), AEON Mall Bình Dương (20-21/12/2025), Vạn Hạnh Mall (22-25/12/2025), Sense City Cà Mau (26-28/12/2025), AEON Mall Hải Phòng (31/12/2025 - 4/1/2026).

Mỗi điểm dừng chân đều là không gian trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi khách hàng có thể thưởng lãm và mua sắm các bộ sưu tập trang sức đẳng cấp từ PNJ. Bên cạnh trải nghiệm mua sắm, PNJ còn mang đến nhiều hoạt động tương tác thú vị như "Thử thách Bingo và tham gia hoạt động Bowling săn trang sức giáng sinh cùng PNJ". Song song đó, khách còn được thư giãn trong không gian âm nhạc acoustic, tận hưởng những giai điệu ấm áp của mùa lễ hội.

Trang sức không chỉ tô điểm cho diện mạo của phái đẹp mà còn là món quà tri ân ý nghĩa. Ảnh: PNJ.

Mùa lễ hội mới cũng là mùa của những niềm tin mới. Trang sức PNJ đồng hành cùng bạn trên hành trình tỏa sáng và lan tỏa sự ấm áp đến những người xung quanh, tạo nên từng khoảnh khắc hưởng thụ niềm vui thành những ký ức đáng nhớ.