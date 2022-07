Mùa hè, xe ô tô dễ nổ lốp, chị em lưu ý 5 việc cần làm ngay để hạn chế tình trạng này

Xe ô tô bị nổ lốp đột ngột trong lúc di chuyển không phải là 1 tình huống hiếm gặp và có thể xảy ra với bất kì ai. Việc bị nổ lốp xe ô tô bất ngờ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu bạn không biết cách xử lý đúng.

Trong khi đó, xe ô tô rất dễ bị nổ lốp vào mùa hè, có khá nhiều yếu tố gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng này. Đây có lẽ là điều ai cũng biết nhưng trước khi đi sâu vào cách giải quyết để hạn chế nổ lốp xe ô tô, chúng ta cùng nhau tìm hiểu lại 1 lần nữa các nguyên nhân chính dẫn tới nổ lốp xe ô tô vào mùa hè nhé!

Nguyên nhân gây nổ lốp xe ô tô vào mùa hè

Để hạn chế tối đa mọi rủi ro có thể xảy ra khi điều khiển xe ô tô, quan tâm tới tình trạng của lốp xe là điều các chị em nên làm. (Ảnh minh hoạ)

1. Lốp xe ô tô bị thiếu hơi:

Lốp xe ô tô bị non hơi sẽ khiến thành lốp phải chịu nhiều áp lực, điều này đồng nghĩa với việc vỏ xe gánh thêm trách nhiệm gây cho các thành phần cấu trúc của lốp bao gồm: Dây thép, cao su, gai lốp và cả tanh lốp phải hoạt động quá sức.

Theo nguyên lý hoạt động của xe, áp suất không khí trong lốp ô tô có nhiệm vụ nâng toàn bộ trọng lượng của xe cũng như trong lượng của cả hành khách và hành lý trong xe. Từ điều này có thể dẫn đến tính toàn vẹn của cấu trúc bên trong thành lốp bị hư hại dẫn đến xe ô tô bị nổ lốp.

2. Lốp bị hư hỏng (quá cũ):

Nếu như lốp xe ô tô quá cũ, lốp sẽ bị mòn đến một thời điểm giới hạn và khi xe vận hành ở tốc độ cao, các tác nhân về nhiệt độ vào mùa hè, áp suất và sức chịu tải trọng sẽ phá hủy hoàn toàn lốp xe của bạn.

3. Xe chạy quá tốc độ:

Mỗi loại xe hay lốp xe đều có giới hạn tốc độ riêng. Do vậy, để duy trì sự an toàn và vận hành ổn định thì người lái không bao giờ được phép chạy quá 80% tốc độ định mức vì điều đó có thể làm giảm tuổi thọ của lốp xe, nguyên do là bởi hạn chế khả năng tản nhiệt ở tốc độ cao.

4. Xe chở quá trọng tải định mức:

Việc xe ô tô chở quá tải trọng đã vô tình đặt lốp xe vào tình trạng “vượt giới hạn trong tải định mức”. Cùng với đó, lượng nhiệt sinh ra trong quá trình ma sát với mặt đường cũng như vận hành qua các tuyến đường lồi lõm sẽ vô tình đẩy sức chịu đựng của vỏ lốp đi quá giới hạn. Như vậy, tình trạng nổ lốp xe ô tô là điều không thể tránh khỏi.

5. Di chuyển trên tuyến đường nhiều ổ gà:

Những tuyến đường nhiều ổ gà chính là cung đường gây ra nhiều vấn đề cho xe ô tô mà lốp xe chỉ là 1 vấn đề. Khi di chuyển qua các cung đường ngay, nó có thể phá hủy luôn cả toàn bộ mâm xe của bạn. Theo đó, nếu bạn còn di chuyển với tốc độ cao thì sức ép từ mặt đường sẽ khiến xe bị nổ lốp, cán nứt mâm xe và nghiêm trọng hơn là gãy giảm sock.

Thực tế, lốp xe là một trong những bộ phận quan trọng nhất của ô tô. Do vậy, dù bận rộn tới mấy cũng luôn nhớ thực hiện 5 việc dưới đây để giảm thiểu tối đa nguy cơ gây nổ lốp xe ô tô nhé!

5 việc cần làm giúp giảm thiểu nguy cơ nổ lốp

1. Kiểm tra và duy trì áp suất lốp thường xuyên

Những dòng xe mới hiện nay hầu hết đều được trang bị hệ thống cảm biến áp suất lốp (TPMS) giúp cảnh báo chủ xe khi một hoặc nhiều lốp xe đang thiếu áp suất. Điều này sẽ giúp các chị em nhàn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, nếu xe của bạn chưa có tính năng này thì hãy cứ yên tâm là bạn vẫn hoàn toàn có thể tự thực hiện bằng việc theo dõi áp suất lốp định kì với một chiếc máy đo áp suất nhỏ gọn, tiện dụng nhé. Theo đó, hãy hình thành thói quen kiểm tra áp suất lốp thường xuyên để hạn chế tối đa những nguy hiểm không đáng có.

2. Hạn chế đỗ xe trong thời gian quá dài

Không chỉ dưới thời tiết nắng nóng mà việc đỗ xe cũng nên hạn chế để 1 chỗ trong thời gian quá dài. Lý do là bởi nếu để xe quá lâu không di chuyển sẽ khiến thành lốp tại vị trí chạm đất bị yếu đi theo thời gian, dẫn đến nổ lốp khi lái xe.

3. Bơm lốp xe đúng áp suất tiêu chuẩn

Chăm chỉ kiểm tra lốp xe và bơm lốp ngay khi cần thiết là việc nên làm, nhưng nếu bơm lốp xe quá non hoặc quá căng thì đều có thể gây nổ lốp.

Cụ thể, nếu lốp quá non sẽ làm tăng bề mặt ma sát, khiến thành lốp nóng nhanh hơn khi xe chạy ở tốc độ cao. Còn ngược lại, nếu bơm lốp quá căng lại gây tăng áp suất trong lốp, khiến phần bề mặt lốp tiếp xúc với mặt đường mòn nhanh hơn, dễ gây nổ lốp.

4. Tránh vận chuyển quá tải

Vận chuyển quá tải thường xuyên cũng là 1 nguyên nhân chính gây nổ lốp khi lái xe vì khi đó, lốp xe cùng các bộ phận khác cũng chịu nhiều áp lực.

Tình trạng này nếu kéo dài thường xuyên sẽ ảnh hưởng rất lớn tới lốp xe. Do vậy, nếu muốn bảo toàn lốp xe thì không nên vận chuyển quá tải các chị em nhé!

5. Thay lốp mòn đúng thời hạn

Nhiều chị em thường có suy nghĩ cố đi khi lốp xe đã bị mòn cũng không sao đâu. Thế nhưng, khi lốp xe không trong tình trạng tốt sẽ làm giảm khả năng vận hành của xe. Đấy là chưa kể, những chiếc xe ô tô có phần lốp bị mòn thì nguy cơ bị nổ lốp khi di chuyển ở tốc độ cao là rất lớn.

Điều này được đưa ra để nhắc nhở chị em hay nhớ thay lốp đúng thời hạn, tuyệt đối không được coi thường điều này và cố tiếp tục sử dụng nhé!

https://afamily.vn/mua-he-xe-o-to-de-no-lop-chi-em-luu-y-5-viec-can-lam-ngay-de-han-che-tinh-trang-nay-20220711103744705.chn