Mùa hè thường xuyên ăn món chè này thì da dẻ trắng mịn lại không bị tăng cân, chị em nhớ "triển" ngay cuối tuần này nhé!

Bí đỏ là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhưng lại chứa ít calo. Trung bình 100g bí đỏ chỉ chứa khoảng 40calo. Vì thế, bí đỏ là thực phẩm lý tưởng cho những ai đang muốn giảm cân.

Bí đỏ có hàm lượng các axit glutamine cao giúp tăng cường trí nhớ và độ tập trung. Mặt khác với lượng beta carotene dồi dào, khi vào cơ thể được chuyển hóa thành vitamin A nên rất tốt cho mắt, ngăn ngừa tổn hại cho các tế bào mắt.

Bí đỏ chứa nhiều carotenoids, đây là những hợp chất có thể hoạt động như chất chống ôxy hóa, hỗ trợ cơ thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Ngoài ra, bí đỏ chứa ít calo nhưng lại giàu chất xơ, giúp no lâu, làm giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giúp giảm cân an toàn.

Hàm lượng vitamin C trong bí đỏ cao giúp ngăn ngừa lão hóa, chống lại các gốc tự do gây hại cho làn da. Vitamin C thúc đẩy quá trình sản sinh collagen là một loại protein giữ cho da luôn căng mịn và chống lại quá trình lão hóa.