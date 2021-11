Mùa đông thì phải uống trà sữa thế này mới đúng kiểu, vừa ấm người vừa cực ngon!

Các bước làm 1. Nấu trà

Nấu trà 2. Pha trà sữa Chuẩn bị nguyên liệu 1. Sữa tươi 500ml

2. Táo tàu 10 quả

3. Gừng 15g

4. Trà túi lọc 5 gói

5. Nước lọc 300g

6. Trân châu, đường nâu lượng thích hợp

Theo Đông y, gừng có tính ấm giúp ôn nhuận và lưu thông khí huyết, chính vì vậy gừng có tác dụng giảm ho, lợi niệu, giải độc. Dùng trị cảm lạnh, đầy bụng, trướng bụng, gây nôn, mửa, ho, nhiều đờm… Do có tác dụng chống nôn hiệu quả, nên chỉ cần nhai ngậm 2 lát gừng tươi là có tác dụng chống nôn do thai nghén hay say tàu xe. Không chỉ thế, gừng còn có tác dụng chống nôn ngay cả do tác dụng phụ của các loại thuốc hóa trị liệu chống ung thư. Gừng cũng giúp chữa rối loạn tiêu hóa, nhờ tăng khả năng tiết dịch nước bọt, dịch mật, kích thích đường tiêu hóa, có tác dụng chống rối loạn tiêu hóa do kháng sinh. Gừng cũng giúp làm giảm bài tiết dịch vị, ức chế sự co bóp dạ dày, ức chế sự phát triển của các loại vi khuẩn gây bệnh dạ dày…



Cách pha trà sữa gừng giữ ấm mùa đông

1 Nấu trà Gừng thái sợi, táo tàu bỏ hạt. Cho gừng, táo tàu, trà túi lọc cùng 300g nước vào nồi đun sôi ở lửa lớn.

Nước sau khi sôi 2 phút thì tắt bếp và để yên 5 phút.



2 Pha trà sữa Vớt bỏ bã trà sau đó thêm đường nâu vào.

Tiếp đó đổ sữa tươi vào đun. Khuấy đều cho đường nâu tan và nước trà sôi sủi tăm thì tắt bếp.



Cho trân châu vào ly, thêm trà sữa gừng vào là xong.



Thành phẩm:

Vào những ngày mùa đông lạnh thì uống một ly trà sữa gừng nóng hổi là tuyệt nhất. Trà có mùi thơm nhẹ, ngọt thanh lại nóng ấm vị gừng, vị sữa béo ngậy rất ngon miệng. Bạn nên uống trà sữa gừng vào buổi sáng nhé, sẽ giúp cơ thể được ấm áp và tỉnh táo hơn đấy.

Để pha được trà sữa gừng như trên thì bạn sẽ chi phí khoảng 20.000 - 25.000 đồng với thời gian chế biến khoảng 15 phút.

Chúc bạn thành công với cách pha trà sữa gừng này nhé!