Mùa đông nhà tôi luôn có món trộn này trong tủ lạnh thay dưa cà, vì ăn kèm món gì cũng ngon!

Củ cải trắng 500g

2. Đường 15g

3. Bột ớt 1 thìa cà phê

4. Muối 2g

5. Hành lá 2 cây

6. Tỏi 3 tép

7. Vừng trắng một ít

Củ cải trắng được dùng như một loài rau và cũng là một vị thuốc có hiệu quả chữa bệnh rất tốt. Củ cải trắng có tính hàn, có công dụng trong việc trị ho, tốt cho phổi đặc biệt là vào mùa đông, cơ thể rất dễ mắc chứng ho đờm. Củ cải cũng là loại củ chứa nhiều vitamin đặc biệt là vitamin nhóm B, vitamin C và nhiều loại khoáng chất khác có tác dụng chống virus, ung thư… Ăn củ cải cũng giúp làm đẹp da do hàm lượng nước cao và rất nhiều vitamin C giúp cơ thể giữ nước, giữ ẩm và tăng sức khỏe làn da.



Cách làm củ cải trộn

1 Sơ chế nguyên liệu Củ cải gọt vỏ, bào sợi nhỏ sau đó cho vào bát. Thêm muối và đường vào trộn đều.

Ướp khoảng 10 phút. Hành lá rửa sạch thái nhỏ, tỏi băm nhỏ.



Sau khi ướp thì vắt bỏ nước ở củ cải đi.



2 Trộn củ cải Thêm hành tỏi, ớt bột, chút giấm, vừng rang chín vào bát củ cải rồi trộn đều là xong.

Thành phẩm:

Củ cải trộn là một món ăn chống ngán vô cùng hiệu quả cho bữa ăn hàng ngày. Củ cải giòn giòn có vị ngọt, mặn lại cay cay mà cách chế biến cũng rất nhanh và đơn giản. Chắc chắn bạn sẽ thành công trong lần chế biến đầu tiên.

Chúc bạn thành công với cách làm củ cải trộn này nhé!