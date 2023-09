Mùa đông ấm nhất trong hơn 100 năm tại Australia

Dữ liệu của Cục Khí tượng Australia cho thấy, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong mùa đông năm 2023 đã tăng cao hơn 1,53 độ C so với mức trung bình dài hạn và là mức cao nhất kể từ khi Australia bắt đầu thành lập cơ quan chuyên môn nghiên cứu và giám sát thời tiết vào năm 1910. Kỷ lục trước đó được Australia ghi nhận là mức tăng 1,46 độ C vào năm 1996.



Việc mùa đông ấm bất thường đã khiến nhiều nhà khoa học Australia bày tỏ lo ngại về những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với môi trường sinh thái và cuộc sống của con người; kêu gọi các chính phủ phải đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện các cam kết chống phát thải và gia tăng hoạt động bảo vệ môi trường.