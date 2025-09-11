'Mưa đỏ' vượt 600 tỷ đồng

Trưa 11/9, Mưa đỏ chính thức cán mốc 600 tỷ đồng doanh thu, sau khi ghi nhận thêm 6 tỷ đồng từ hơn 50.000 vé trong khoảng 4.000 suất chiếu. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền xác lập kỷ lục mới, chỉ sau 4 ngày vượt thành tích phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời của Mai. Bộ phim đạt 600 tỷ đồng chỉ trong 20 ngày công chiếu.

Từ ngày ra rạp, Mưa đỏ liên tiếp lập kỷ lục khó bộ phim nào vượt qua được. Chuyên gia dự đoán khả năng phim chạm mốc 700 tỷ đồng nếu bứt phá vào cuối tuần. Còn hơn một tuần, Tử chiến trên không (bộ phim được khán giả kỳ vọng không kém Mưa đỏ) mới ra rạp, vẫn còn cơ hội để Mưa đỏ tiến đến cột mốc trăm tỷ mới.

Dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã kết thúc hơn một tuần, sức hút Mưa đỏ chỉ hạ nhiệt nhẹ. Phim vẫn duy trì khoảng 4.000 suất chiếu/ngày. Riêng cuối tuần 5-7/9, phim thu 82,86 tỷ đồng từ 856.538 vé qua 12.767 suất chiếu, chiếm 73,21% tổng doanh thu phòng vé, áp đảo hai bộ phim Việt là Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn (đang thu tổng 81 tỷ đồng) và Cô dâu ma (doanh số 10,3 tỷ đồng).

Mưa đỏ tiến đến mốc 600 tỷ đồng sau 20 ngày ra rạp.

Chiều 7/9, Mưa đỏ đạt doanh thu hơn 552 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời, vượt qua kỷ lục 551,2 tỷ đồng của Mai do Trấn Thành đạo diễn. Trong cuối tuần, phim thu khoảng 30 tỷ đồng từ 2.600 vé và 4.600 suất chiếu.

Điểm đáng chú ý, Mưa đỏ chỉ mất 17 ngày để vượt qua Mai , chính thức thiết lập ngôi vương mới tại phòng vé Việt. Trước đó, tác phẩm liên tục tạo nên những con số ấn tượng. Trong hai ngày cao điểm 1 và 2/9, phim mang về trên 50 tỷ đồng mỗi ngày, bỏ xa kỷ lục 43,9 tỷ đồng/ngày của Mai , vốn được xem là “tường thành” phòng vé khó ai chạm tới.

Cuối tuần này, rạp Việt tiếp tục đón thêm hai tác phẩm nội là Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu và Khế ước bán dâu , bên cạnh loạt phim ngoại như Bộ ba sửu nhi đại náo mỏ vàng và Pui Pui Molcar Molmax: Thú cưng hóa xế cưng , tạo nên bức tranh phòng vé đa dạng hơn.

Đáng chú ý, The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng, phần kết của thương hiệu kinh dị tỷ USD đang nhận được phản hồi tích cực. Tuy nhiên, cơn sốt Mưa đỏ được dự đoán sẽ hạ nhiệt khi Tử chiến trên không chính thức ra rạp.