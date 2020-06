Mua chuối về mà không ai ăn, tôi mang ra làm bánh mì chuối thì lại hết bay trong nháy mắt!

Nguyên liệu:

- 350g bột làm bánh mì

- 20g sữa bột

- 5g muối

- 50g đường

- 75ml sữa tươi không đường

- 100g chuối chín

- 6g men khô làm bánh mì

- 1 quả trứng gà

- 40g bơ

Cách làm:

- Bước 1: Cho bột vào tô trộn, cho sữa bột và muối vào trộn đều, cho đường và men vào.

Cho sữa tươi và trứng vào. Chuối lột vỏ, dằm nhỏ rồi cho vào tô trộn. Cho vào máy nhồi khoảng 5 phút cho đến khi hỗn hợp mịn thì cho bơ vào nhồi cho đến khi bột tạo thành khối đồng nhất, không dính thành tô. Lấy ra cho vào tô có thoa tí dầu ăn chống dính và ủ nơi kín gió cho đến khi bột nở gấp đôi.

- Bước 2: Khi bột đã nở gấp đôi thì lấy ra, dùng ngón tay ấn vào, nếu bột không đàn hồi trở lại thì bột đã nở đủ. Lấy ra đè bột cho xẹp bọt khí rồi chi bột ra làm hai phần bằnng nhau.

Vo tròn viên bột, đậy khăn và cho bột nghỉ 15 phút.

- Bước 3: Dùng cọ thoa một lớp bơ mỏng chống dính vào khuôn.

- Bước 4: Sau khi bột đã nghỉ đủ thì lấy ra, cán dẹt viên bột thành hình oval rồi cuộn viên bột lại.

- Bước 5: Dùng dao cắt bột thành những khoanh nhỏ, rồi cho vào khuôn, dùng khăn ẩm hay màng bọc thực phẩm đậy lại rồi ủ cho đến khi bột nở gấp đôi.

- Bước 6: Làm nóng lò ở 180 độ C rồi cho bánh mì vào nướng khoảng 15 phút rồi hạ xuống còn 160 độ C và tiếp tục nướng đến hi bánh chín vàng. Lấy ra để lên rack chờ nguội và dùng.

Thành phẩm:

Bánh mì chuối có vị chuối khi nướng chín rất thơm, kết hợp với mùi bơ, để đến hôm sau vẫn mềm mại vô cùng. Đây là món bánh thích hợp cho các bé ăn sáng hay ăn xế đều thích hợp, lại được bổ sung chuối một cách hoàn hảo.