Mùa "bung lụa" bikini sắp đến, muốn láng mịn da thâm sẹo thì hãy tham khảo 5 tuýp kem giá chưa đến 400k này

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng da bị sẹo, và đây cũng là một trong số những khuyết điểm khiến chị em dễ tự ti ngoại hình. Nếu sẹo nằm ở nơi kín đáo và để lại vết nhỏ thì không sao, nhưng nếu là sẹo to ở trên mặt hoặc tay chân thì thật khó để mặc đồ sexy phải không? Chưa kể, sẹo làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ khá nhiều.

Ai cũng muốn có một làn da mịn màng không tì vết, nếu muốn giảm bớt nỗi ám ảnh với sẹo thì chị em có thể tham khảo 5 loại sản phẩm bôi đặc trị sẹo dưới đây, với chi phí chỉ từ 100.000 - 500.000 đồng. Để đạt hiệu quả tốt nhất thì chị em nhớ tìm hiểu kỹ thành phần của sản phẩm, và đặc biệt lưu ý một số điều sau đây nhé.

- Nên chọn loại kem có chứa Kojic Acid và Alpha Arbutin: 2 thành phần giúp cân bằng melanin giảm vết thâm tận gốc. - Chọn loại có chứa Vitamin C, A và các tinh chất thiên nhiên như: hành tây, hoa cúc, lô hội… để nuôi dưỡng làn da sáng khỏe. - Chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng: nên tham khảo những thương hiệu dược mỹ phẩm danh tiếng và mua tại cơ sở uy tín để đảm bảo chất lượng và giá cả sản phẩm, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

1. Kem trị sẹo Scar Esthetique

Với các thành phần nổi bật như vitamin A giúp tái tạo bề mặt cho làn da trẻ khỏe; chất chống oxy hóa cải thiện vết sẹo, giảm thiểu tổn thương cho da... và một số thành phần khác như vitamin C, chiết xuất hạt nho, trà xanh, thảo dược Arnic... thì Scar Esthetique là loại kem trị sẹo được lòng chị phái đẹp khắp thế giới vì hiệu quả đa dạng.

Đây là một trong những sản phẩm kem trị sẹo của thương hiệu mỹ phẩm Scar Heal nổi tiếng tại Mỹ, chuyên đặc trị sẹo lõm, sẹo thâm, nám, sẹo do bỏng bô xe, sẹo phẫu thuật, làm mờ các vết rạn thâm sau sinh. Ngoài ra, loại kem này còn có thể trị sẹo do mụn trứng cá, sẹo thâm do thủy đậu... mà không cần phẫu thuật.

Cách dùng kem rất đơn giản, chỉ cần bôi đều đặn mỗi ngày từ 3-4 lần, thời gian điều trị tùy thuộc tình trạng sẹo. Với các vết sẹo non thì bôi càng sớm sẽ hiệu quả càng rõ rệt.

- Ưu điểm: Sở hữu các thành phần có nguồn gốc thiên nhiên, đảm bảo an toàn cho mọi loại da, không gây kích ứng. Theo đánh giá từ người dùng thì Scar Esthetique có khả năng làm mờ sẹo lên đến 90% sau 1-2 tháng dùng thường xuyên (với vết mới dưới 6 tháng), còn sẹo để càng lâu thì hiệu quả sẽ thấp hơn, tuy nhiên đối với sẹo lâu năm vẫn có tác dụng điều trị lên đến 50%.

- Nhược điểm duy nhất là giá thành hơi cao và cũng không bày bán phổ biến ở mọi nhà thuốc.

Nơi mua: Lixibox (Giá 553.000 VNĐ)

2. Dermatix Ultra

Sản phẩm có kết cấu dạng gel trong suốt, Dermatix Ultra rất dễ bôi và nhanh thẩm thấu vào da. Đây là một sản phẩm hỗ trợ trị sẹo có xuất xứ từ Mỹ, được nhiều chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ khuyên dùng bởi tác dụng tốt trong điều trị sẹo lồi, làm mờ vết thâm nám và giảm đỏ sẹo. Tên của loại gel trị sẹo này cũng được nhiều beauty blogger nổi tiếng như Emmy Hoàng, Trinh Phạm... nhắc đến trong các vlog triệu view.

Dermatix Ultra còn giúp giảm ngứa và khó chịu do quá trình lên da non gây ra, làm lành các vết sẹo do chấn thương, sau phẫu thuật, côn trùng cắn, các vết sẹo phì đại, điều trị bỏng da, làm mềm da, tái tạo da mới... Ngoài ra loại gel này còn giảm bớt tình trạng da ngả thâm sau khi gặp tổn thương.

Điểm nổi bật của Dermatix Ultra là sở hữu công nghệ CPX giúp bình thường hóa sự tổng hợp collagen, làm phẳng và mềm sẹo; chứa vitamin Ester-C giúp làm mờ sẹo và bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB, với khả năng thẩm thấu cao giúp đẩy nhanh quá trình làm mờ sẹo.

- Ưu điểm: Công thức gel silicone nhẹ dịu đối với da, thích hợp với mọi loại da kể cả da nhạy cảm. Có tác dụng tốt nhất với các vết sẹo mới. Đối với sẹo dưới 1 năm thì sẽ thấy hiệu quả sau 8 tuần sử dụng, còn sẹo cũ trên 1 năm thì cho kết quả trong vòng 3 - 6 tháng sau khi dùng.

- Nhược điểm: Hiệu quả tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, cần kiên trì bôi 2 - 3 lần mỗi ngày trong ít nhất 2 tháng.

Nơi mua: Các hiệu thuốc (Giá 10.000 đồng/ tuýp 7g, 325.000 đồng/ tuýp 15g)

3. Hiruscar

Nhắc đến Hiruscar thì hẳn phái đẹp Việt sẽ thấy vô cùng quen thuộc, bởi đây là sản phẩm trị sẹo giá bình dân mà tác dụng lại rất hiệu quả, cực kì được ưa chuộng tại thị trường Việt. Hiruscar có nhiều dòng khác nhau như Hiruscar Silicon Pro đặc trị sẹo mổ, sẹo lồi; Hiruscar Gel điều trị sẹo thâm, sẹo lõm... và cả kem bôi sẹo dành cho trẻ em.

Loại phổ biến nhất được nhiều chị em Việt tin dùng nhất là Hiruscar Gel.

Hiruscar Gel được nhiều người review an toàn, hiệu quả rất tốt trong điều trị sẹo.

Hiruscar được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn dược phẩm hàng đầu Thụy Sĩ - Medinova, có rất nhiều công dụng được đánh giá cao bởi nhiều người dùng trên khắp thế giới, hiệu quả cho cả sẹo mới và sẹo cũ dưới 2 năm.

- Ưu điểm: Giá rẻ, phân phối tại hầu hết các nhà thuốc. Thẩm thấu nhanh vào da, sẹo dễ thu nhỏ và mờ nhanh chóng nếu dùng ngay khi vết thương mới lành.

Nơi mua: Các hiệu thuốc (Giá 130/000 VNĐ/ tuýp 5g; 350.000 VNĐ/ tuýp 20g)

4. Contractubex

Nếu chị em đang gặp vấn đề với các vết sẹo thâm lâu năm ở chân hoặc tay, không dám diện váy áo ngắn hoặc bikini thì Contractubex chính là "cứu tinh". Nhỏ mà có võ, tuýp kem trị sẹo này có nguồn gốc từ Đức, được đánh giá cao về hiệu quả và luôn nằm trong top các loại sản phẩm điều trị sẹo bán chạy nhất trên thị trường.

Contractubex là gợi ý không tồi để giúp chị em lấy lại tự tin với đôi chân nuột nà, mờ hẳn sẹo.

Thành phần chủ yếu trong Contractubex là heparin, giúp điều trị những vết sẹo lâu năm một cách dễ dàng. Hiệu quả mạnh mẽ của dòng kem này có thể kiểm chứng trong thời gian khá ngắn,

- Ưu điểm: Làm mờ các vết sẹo thâm chỉ sau 2 tháng sử dụng, thúc đẩy tái tạo da nhanh chóng. Giảm thiểu tình trạng ngứa, khó chịu khi lên da non. Ngăn ngừa viêm, bảo vệ vết sẹo khỏi tác nhân gây hại từ môi trường. Tuýp nhỏ gọn, dễ mang đi.

- Nhược điểm: Sản phẩm có thể gây ra tác dụng phụ như: nổi mề đay, rát da, phát ban đỏ... vì vậy cần phải thử kem trên tay trước khi dùng.

Nơi mua: Pharmacity (Giá 159.000 VNĐ/ tuýp 10g)

5. Gentacin

Là sản phẩm nổi tiếng của Nhật Bản nên không có gì lạ khi Gentacin được đông đảo chị em lựa chọn để điều trị các vấn đề liên quan đến sẹo với nhiều review tích cực.

Không chỉ có tác dụng phong phú trong việc điều trị sẹo lồi, sẹo bỏng, sẹo té xe, sẹo thâm, sẹo mụn, thâm rạn sau sinh... Gentacin còn giúp làn da của bạn trở nên trắng mịn, đều màu hơn. Lưu ý tuyệt đối không bôi lên vết thương hở, chỉ bôi gel trị sẹo Gentacin khi vết thương đã lành và lên da non.

- Ưu điểm: Tuýp nhỏ gọn, dễ mang theo, sở hữu các thành phần tự nhiên và lành tính, có thể dùng cho trẻ em. Chất kem mềm mịn, nhanh thấm vào da, không gây cảm giác mẩn ngứa, khó chịu khi bôi. Tốc độ mờ sẹo mới khá nhanh, cho kết quả rõ rệt chỉ sau 3 - 4 tuần.

- Nhược điểm: Có thể gây kích ứng nên không dùng cho những vùng da quá mỏng.

Nơi mua: Cocoshop (Giá 135.000 VNĐ/ tuýp 10g)