Mua bức tranh 4 USD ở cửa hàng tiết kiệm, 6 năm sau người phụ nữ đổi đời với số tiền gấp trăm nghìn lần

Tờ The New York Post đưa tin ngày 1/9, một tác phẩm nghệ thuật trị giá 4 USD được mua tại một cửa hàng tiết kiệm ở bang New Hampshire (Mỹ) từ 6 năm trước hóa ra lại là một kiệt tác nghệ thuật có thể mang lại cho người mua hàng trăm nghìn USD.

Tháng 8 năm 2017, người phụ nữ (giấu tên) đã phát hiện ra một bức tranh tại cửa hàng tiết kiệm Savers ở thành phố Manchester, bang New Hampshire khi đang tìm kiếm những khung tranh cũ có thể sửa chữa và bán lại.

Bức tranh được người phụ nữ mua ở cửa hàng tiết kiệm có giá 4 USD

Cô không có bất kỳ thông tin nào về bức tranh vẽ 2 người phụ nữ và vô tư mua nó với giá 4 USD (tương đương 96.000 VNĐ) rồi mang về nhà.

Bức tranh treo trong phòng ngủ của người phụ nữ trong vài năm trước khi được cất vào tủ và chỉ được phát hiện lại vào tháng 5 mới đây khi cô đang dọn dẹp nhà cửa.

Sự tò mò của người phụ nữ đối với tác phẩm nghệ thuật lại được khơi dậy sau khi tìm thấy nó. Lần này, cô quyết định đăng một bức ảnh về tác phẩm nghệ thuật lên trang Facebook “Những thứ tìm thấy trên tường – Và những phát hiện ẩn giấu khác” (Things Found In Walls – And Other Hidden Findings), một nhóm dành cho mọi người để chia sẻ câu chuyện về những món đồ họ tìm thấy được giấu ở nơi ít người biết đến.

Tác phẩm của Newell Convers Wyeth (sẽ được bán đấu giá vào ngày 19 tháng 9.



Bài đăng của cô đã được Maine Lauren Lewis, người từng điều hành một số buổi triển lãm tranh của bậc thầy nghệ thuật người Mỹ tên Newell Convers Wyeth tại Bảo tàng Farnsworth, nhìn thấy.

Lewis đã được tiếp xúc với nhiều tác phẩm của họa sĩ Wyeth và quyết định tư vấn cho người phụ nữ khi bà kết luận rằng “chắc chắn 99% đó là tranh thật”.

Wyeth, một nghệ sĩ và họa sĩ minh họa sinh ra ở Massachusetts, sở hữu gia tài đồ sộ hơn 3.000 bức tranh

Bà nói thêm: “Đánh giá của tôi về bức tranh này là mặc dù nó có một số vết xước nhỏ nhưng vẫn ở tình trạng đáng chú ý vì không ai trong chúng tôi biết về hành trình của nó trong suốt 80 năm qua”.

Theo thông tin từ nhà đấu giá Bonhams Skinner, tác phẩm nghệ thuật này dự kiến sẽ được bán đấu giá vào ngày 19 tháng 9 với giá khởi đầu ước tính từ 150.000 đến 250.000 USD (tương đương 3,6 đến 6 tỷ VNĐ).

Tác phẩm nghệ thuật này là một phần trong 4 tác phẩm được tạo ra cho ấn bản năm 1939 của cuốn tiểu thuyết “Ramona” năm 1884 do nhà văn Helen Hunt Jackson viết. Tiểu thuyết kể về một cô gái người Mỹ gốc Scotland sống ở Nam California.

Theo nhà đấu giá, họa sĩ Wyeth đã khéo léo miêu tả sự căng thẳng giữa Ramona và người mẹ nuôi cứng rắn, hống hách của cô, Señora Moreno trong tác phẩm nghệ thuật của mình.

Họa sĩ minh họa Newell Convers Wyeth sinh ra ở Massachusetts. Ông sở hữu hơn 3.000 bức tranh minh họa nổi tiếng “vì khả năng tăng tính kịch tính và phát triển tính cách của nhân vật thông qua tác phẩm của mình”.

Nhà đấu giá tin rằng khung của bức tranh đã được chính Wyeth chọn làm khuôn cơ bản để bảo vệ các cạnh và góc của tác phẩm khi nó được vận chuyển bằng tàu hỏa từ xưởng vẽ ở Chadds Ford, Pennsylvania đến các nhà xuất bản ở Philadelphia hoặc New York.

Nguồn: New York Post