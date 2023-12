Mùa "bão deal", lên MoMo săn vé máy bay, tàu xe, xem Maroon 5 miễn phí

Tâm trạng chung của dân văn phòng những ngày này là làm lụng chăm chỉ cả năm nên cuối năm đều "cuồng chân" mong vi vu check-in cùng hội bạn, lê la ngắm cảnh. Đi Sapa tận hưởng cái lạnh tê tái, ghé Mộc Châu chụp hình với những cánh đồng hoa cải trắng, dĩ nhiên không thể thiếu bánh ướt lòng gà ở Đà Lạt… Thậm chí là bay nước ngoài "đổi gió" ở Thái Lan, Malaysia,... Nơi muốn đi thì có trên đầy một "list", chỉ còn thiếu chiếc vé máy bay, vé xe để lên đường thôi. Kế hoạch đang tốt đẹp thì bị "khựng lại" bởi bao nhiêu khoản phải chi cuối năm.

Tiến Huy (28 tuổi, đang sống tại TPHCM) cho biết đang lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn cuối năm để xả hơi sau một năm "cày cuốc" vất vả. "Mình vẫn còn kha khá ngày phép để cho bản thân rời xa công việc nghỉ ngơi mấy hôm. Chỉ thiếu mỗi chiếc vé máy bay", Tiến Huy cười cho biết.

Triệu thẻ quà ưu đãi du lịch, giải trí đang chờ người dùng MoMo "rinh" về trong cơn "bão deal" tiếp theo của Hồ Cá Bạc Tỷ. Ảnh: MoMo.

"Bi kịch" này của dân văn phòng sẽ bị cuốn đi bởi cơn "bão deal" tiếp theo từ MoMo mang tới hàng loạt vé 0đ và thẻ quà ưu đãi khi mua vé máy bay, tàu xe. Là chuỗi sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Hồ Cá Bạc Tỷ của siêu ứng dụng hàng đầu Việt Nam, "bão deal" mang đến cho người tham gia hàng triệu deal và quà tặng vô cùng hấp dẫn trong khung giờ vàng. Khung giờ vàng của cơn "bão deal" tiếp theo chính là từ 12g đến 14g trong hai ngày 5 và 7/12/2023 để người chơi săn ưu đãi vé máy bay, tàu xe. Đặc biệt, hầu hết thẻ quà dịp "bão deal" này của MoMo không giới hạn thời gian di chuyển khi đặt vé nên những người dùng như Tiến Huy có thể được ưu đãi khi mua vé về nhà sum vầy với gia đình hoặc đi chơi vào các dịp lễ lớn sắp tới như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

"Điểm mặt" một số thẻ quà ưu đãi sáng giá của "bão deal" tiếp theo diễn ra vào khung giờ vàng từ 12h đến 14h trong hai ngày 5 và 7/12/2023:

Miễn phí vé máy bay AirAsia cho chuyến bay từ Việt Nam đi Thái Lan và Malaysia

Giảm 500.000đ cho giao dịch từ 500.000đ đặt vé máy bay Vietjet Air, Vietnam Airlines qua MoMo

Giảm đến 250K khi đặt dịch vụ xe khách tại Website/App Vexere

Giảm 200.000đ cho giao dịch từ 200.000đ đặt vé xe Phương Trang qua MoMo

Giảm 200.000đ cho giao dịch từ 200.000đ đặt vé tàu hỏa qua MoMo

Hàng triệu deal giảm giá vé máy bay đến 100.000đ

Không dừng lại ở đó, cơn "bão deal" lần này ngoài ưu đãi vé máy bay, tàu xe thì còn có vé dự concert 8Wonder xem ban nhạc Rock nổi tiếng thế giới Maroon 5 miễn phí. Đây chính là cơ hội để bạn "quẩy" các bản hit nổi tiếng của nhóm trong không gian âm nhạc sống động.

Dễ dàng tham gia đón "bão deal"

Để "nhập hội" người chơi chương trình đình đám nhất của MoMo hiện nay, bạn chọn biểu tượng Hồ Cá Bạc Tỷ trên màn hình chính của MoMo, hoặc gõ Hồ Cá Bạc Tỷ tại thanh "Tìm kiếm". Người chơi sẽ thực hiện các nhiệm vụ cực đơn giản như dùng MoMo quét mã QR Ngân Hàng (VietQR) để thanh toán hay chuyển khoản, liên kết tài khoản ngân hàng, thanh toán bằng Ví Trả Sau,... Bạn có thể dùng Cá để đổi quà tại mục "Đổi cá nhận quà" hoặc tham gia Lắc Vỏ Sò để nhận về các thẻ quà ưu đãi ngẫu nhiên ở nhiều lĩnh vực. Chương trình Hồ Cá Bạc Tỷ có sự đồng hành của các thương hiệu: Highlands Coffee, Chuk Tea & Coffee, Cơm Tấm Phúc Lộc Thọ, The Coffee House, Trung Nguyên Legend, Bobapop, Circle K, Gong Cha, GS25, Hotpot Story, KFC, King BBQ, Le Monde Steak, Ministop, Passio Coffee, Rau Má Mix, Starbucks, Thai Express, ToCoToCo, Watsons, Phúc Long, Cộng Cà Phê, Katinat Saigon Kafe, Wrap & Roll, Ụt Ụt, Bia Craft, Chuỗi Saigon Co.op (Co.opmart, Co.op Food, Co.op Smile, Co.opXtra, Co.op SCA, Finelife, Cheers), GO!, Big C, Matsukiyo, Tours Les Jours, INNISFREE, Nhà sách Phương Nam, Sociollam Katinat Coffee & Tea House,...

Đã đến lúc nhanh chân lên Hồ Cá Bạc Tỷ để rinh ngay loạt ưu đãi du lịch và giải trí hấp dẫn từ cơn "bão deal" tiếp theo của MoMo. Hành trình trải nghiệm đầy phấn khích và những ưu đãi "lỡ là tiếc" đang chờ đón bạn!