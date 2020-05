"Mothers": Nghẹn ngào câu chuyện bà ngoại ân hận tìm đến cái chết vì sơ ý khiến cháu ngã lầu, con gái căm hận mẹ đẻ để rồi nhận ra sự thật xót xa

Tiếp nối khung giờ của A Piece of Your Mind, bộ phim Mothers (tên gọi khác: Going Out) với sự góp mặt của nữ diễn viên phim Truyền thuyết Jumong - Han Hye Jin đã chính thức lên sóng trên đài tvN, đem đến cho khán giả câu chuyện đầy xúc động về tình mẫu tử.

Mở đầu tập phim, khán giả đã phần nào thấy được cuộc sống đầy bận rộn của Han Jung Eun (Han Hye Jin) và người chồng Lee Woo Cheol (Kim Tae Hoon) khi phải đầu tắt mặt tối với công việc. Nhìn thấy con gái vất vả, mẹ của Jung Eun là bà Choi Soon Ok (Kim Mi Kyung) quyết định lên thành phố để giúp việc nhà cho con, cũng như trông nom cháu ngoại Yuna (Jung Seo Yeon).

Tuy nhiên, biến cố lại xảy đến với gia đình của Jung Eun khi một ngày đang trên đường đi làm về, Jung Eun nhận được tin dữ là con gái của cô đã ngã lầu chết.

Cái chết của con gái Jung Eun được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra. Tại đây, bà Choi Soon Ok khai nhận vì mình bị bệnh nên đã uống thuốc, sau đó buồn ngủ nên không biết cháu mình ngã lầu.

Sau cái chết của con gái, Jung Eun bắt đầu oán hận mẹ mình. Chuỗi ngày sống mà không có con càng khiến Jung Eun thêm đau khổ. Cô tự trách mình đã quá vô tâm, ham công việc nên mới khiến mọi chuyện xảy ra tồi tệ đến như vậy.

Jung Eun không nói nên lời khi nhìn thấy con gái mình được đưa lên xe cấp cứu.

Mỗi lần đi qua căn phòng của con gái, Jung Eun lại khóc nghẹn vì nhớ con.

3 tháng sau trôi qua, Jung Eun cùng chồng về quê thăm mẹ vì hôm đó là sinh nhật của bà. Tại đây, Jung Eun càng bất ngờ hơn khi biết rằng chồng cô vẫn yêu thương bà mà không hề có chút oán hận nào. Đây cũng lý do khiến 2 vợ chồng cô xảy ra tranh cãi, và quyết định trở về thành phố ngay sau đó.

Trên đường về nhà, Jung Eun nhớ lại mẹ cô thích ăn táo, nên đã mua và quay trở về biếu bà. Và ngay khi bước vào nhà, Jung Eun hoảng hốt khi phát hiện mẹ cô đang chuẩn bị uống thuốc tự tử.

Tại đây, bà đã nói ra hết những đau khổ của mình trong suốt những tháng qua. Bà oán trách chính tuổi già đã vô tình gây ra cái chết cho cháu ngoại, khiến Jung Eun cảm thấy có lỗi vì suýt nữa đã hại mẹ cô mất mạng.

Jung Eun hoảng hồn khi nhìn thấy mẹ cô đang chuẩn bị uống thuốc độc tự tử.

Sau sự việc, mối quan hệ giữa Jung Eun và mẹ bình thường trở lại, cô không còn oán giận mẹ mà yêu thương bà nhiều hơn. Mẹ của Jung Eun cũng hết áy náy và thường xuyên lên thành phố giúp việc nhà cho con gái.

Tuy nhiên, biến cố lại xảy đến với Jung Eun khi cô vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại mà mẹ cô để quên. Jung Eun đã đọc lén tin nhắn của mẹ và phát hiện bà đã đi ra ngoài đúng vào thời điểm con gái cô ngã lầu. Không hề có chuyện bà đã ngủ quên như lời khai trước đó. Tất cả chỉ là những lời nói dối khiến trái tim cô một lần nữa tan vỡ.

Jung Eun đau đớn khi phát hiện mẹ cô đã nói dối.

Jung Eun mắng mẹ vì đã đi ra ngoài mới dẫn đến cái chết thương tâm của con gái Yuna.

Chứng kiến cảnh Jung Eun mắng mẹ, Lee Woo Cheol quyết định nói ra hết tất cả. Hóa ra, việc người mẹ già ấy đi ra ngoài và bỏ quên cháu ngoại ở nhà là để đưa tiền cho bố của Jung Eun khi bị ông ta tống tiền. Dù rất căm phẫn chồng nhưng vì không muốn cuộc sống của con gái bị chồng gây khó dễ, người mẹ ấy đã âm thầm đưa tiền cho ông ta.

Chồng của Jung Eun cũng tiết lộ mẹ cô không hề nói dối với phía cảnh sát rằng bà đã ngủ quên. Bà đã thành thật khai báo là đi đưa tiền cho chồng nhưng lúc trở về lại bị lạc, sau đó vô tình gặp anh cũng đang trên đường về nhà. Bà sợ Jung Eun sẽ nghĩ quẩn nên đã cầu xin phía cảnh sát đừng nói ra sự thật.

Mọi chuyện dần sáng tỏ, Jung Eun quyết định đi gặp bố của mình để dằn mặt ông ta không được gây khó dễ cho mẹ. Tại đây, cô oán trách chính bố là người gián tiếp gây ra cái chết cho cháu ngoại Yuna.

Sau biến cố, Jung Eun phát hiện mẹ cô đang dần bị mất trí nhớ. Vào đúng hôm tổ chức lễ cưới cho người em chồng, mẹ cô cũng đã đến dự lễ. Tuy nhiên thay vì đến để chúc mừng cho gia đình nhà thông gia, người mẹ già ấy lại đến chỉ để... tìm cháu ngoại Yuna.

Cho rằng chính mẹ ruột của Jung Eun đã gây ra cái chết cho cháu gái, bây giờ còn đến lễ đường làm loạn, mẹ của Lee Woo Cheol (Lee Mi Young) đã mắng bà ngay tại lễ cưới.

Chứng kiến cảnh mẹ chồng mắng mẹ ruột của mình, Jung Eun đã đứng ra bênh vực bà.

Không còn là sự oán hận mẹ, giờ đây, Jung Eun chỉ muốn được ở bên cạnh mẹ, được ôm mẹ, bởi cô biết rằng mẹ đã già, đã đến cái tuổi sắp phải rời xa cô. Với Jung Eun lúc này, có mẹ bên cạnh là điều hạnh phúc nhất.

Mothers như một bản tình ca buồn, đầy day dứt về tình mẫu tử thiêng liêng. Giữa những bộn bề cuộc sống có đôi lúc vì hạnh phúc của bản thân mà ta quên mất mẹ cũng đã già và chẳng còn nhiều thời gian ở bên cạnh. Vậy nên hãy trân trọng quá khứ, hiện tại và tương lai, đừng nên oán hận, trách móc mẹ bất kỳ điều gì, bởi chỉ có mẹ mới là người yêu thương ta nhiều nhất và sẵn sàng che chở ta giữa những giông tố cuộc đời.