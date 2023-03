Một vòng khám phá điểm đến giải trí hàng đầu thế giới tại Hội An

Đảo Ký Ức Hội An ấn tượng với vị trí "mãn nhãn" bậc nhất Hội An



Tọa lạc giữa dòng sông Hoài thơ mộng, Đảo Ký Ức Hội An tựa như một chuyến tàu ký ức, đưa du khách bước vào hành trình khám phá văn hoá, kiến trúc và nghệ thuật độc đáo. Đảo Ký Ức Hội An bao gồm 3 phân khu chính: sân khấu biểu diễn nghệ thuật thực cảnh "Ký ức Hội An" tái hiện lại thương cảng Faifo một thời vàng son; công viên văn hóa chủ đề "Ấn tượng Hội An" và Hoi An Memories Resort & Spa - nơi tạo nên một định nghĩa mới về nghệ thuật của dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí. Với vị trí đắc địa, cách phố cổ 1,7 km, từ Đảo Ký Ức Hội An, du khách dễ dàng di chuyển đến những địa điểm hot hit khác tại Hội An.

Sở hữu 100% phòng có view hướng sông, Hoi An Memories Resort & Spa xứng danh là resort lãng mạn và nên thơ bậc nhất phố cổ Hội An.

Tại đây, du khách sẽ được tận hưởng không gian nghỉ dưỡng riêng tư, khác biệt: trước mặt là dòng sông nên thơ, là không gian nhuộm màu phố Hội, nội khu là thế giới trải nghiệm bất tận, là nhịp sống hiện đại, đẳng cấp từ hệ tiện ích sang trọng: Bể bơi vô cực, Nhà hàng Á Âu, Zen Spa, Quầy bar ánh trăng...

Thưởng ngoạn văn hóa thông qua chuỗi minishow sôi động

Công viên Ấn Tượng Hội An không chỉ lôi cuốn du khách bởi phong cách kiến trúc độc đáo trong các phân khu: Làng Việt Nam, Làng Nhật Bản, Làng Trung Hoa, Khu Tâm Linh Thiên Đức hay các điểm check in xịn sò như con đường ánh sáng, ánh trăng khổng lồ, vườn hoa anh đào, dãy lá phong... mà còn hấp dẫn bởi những màn trình diễn minishow sôi động. Chuỗi minishow: Thế giới Hội An, Lụa ơi, Chuyện tình bà chúa Tằm Tang, Rước nước... khuấy động không khí sôi động, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị tại "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới" ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Checkin Cầu ánh trăng thương cảng

Dù mới ra mắt từ tháng 4/2022, cầu Ánh Trăng Thương Cảng tại Đảo Ký Ức Hội An đã thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, cầu ánh trăng uyển chuyển như một nàng thơ dịu dàng tỏa sáng giữa dòng sông hoài, chứng kiến biết bao câu chuyện tình yêu ngọt ngào của các cặp tình nhân. Có lẽ cũng bởi vì vẻ đẹp rất thơ, rất tình ấy mà Cầu ánh trăng đã trở thành điểm hẹn, điểm checkin không thể bỏ lỡ của biết bao đôi bạn trẻ.

Thưởng thức ẩm thực Hội An

Bên cạnh các điểm checkin, khám phá nghệ thuật độc đáo, Đảo Ký Ức Hội An cũng sở hữu một thiên đường ẩm thực đa dạng. Từ món Á đến món Âu, lôi cuốn với hương vị đậm đà bản sắc phố Hội: Bánh xèo, Hến xào, Cơm gà Hội An... hay khơi dậy dư vị quê hương trong những món ăn truyền thống của người Việt. Du khách có thể thưởng thức những món ăn hấp dẫn này tại Nhà hàng An Bistro, Nhà hàng Nón Lá, Khu ẩm thực Làng Việt...

Đặc biệt, từ ngày 3/3/2023, Đảo Ký Ức Hội An ra mắt gói buffet 300k/người với hơn 30 món ăn đặc sắc tại Nhà hàng Nón Lá.

Ngắm hoàng hôn đẹp như tranh vẽ tại Đảo Ký Ức Hội An

Sẽ thật đáng tiếc nếu du khách đến Hội An nhưng chưa từng một lần được thư thái ngắm nhìn ánh hoàng hôn từ từ buông xuống trên dòng sông Hoài mộng mơ. Ánh vàng óng ánh hòa cùng vẻ đẹp của sông nước, tất cả dệt nên một bức tranh tuyệt đẹp về khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm.

Là điểm đến được giới trẻ săn ảnh hoàng hôn, vừa qua, Đảo Ký Ức Hội An cũng đã tổ chức mini game "Hoàng hôn ký Ức" trên fanpage nhằm lưu giữ những bức ảnh nghệ thuật tuyệt đẹp của du khách khi đến với Đảo Ký Ức Hội An. Chương trình diễn ra từ 20/2/2023 - 15/3/2023 với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Chiêm ngưỡng show diễn đẹp nhất thế giới "Ký Ức Hội An"

Với sân khấu khổng lồ rộng 25.000m2, chiều dài lên đến gần 1km và sự quy tụ của hơn 500 diễn viên, Show diễn Ký Ức Hội An mang đến cho du khách một "bữa tiệc thị giác" mãn nhãn, kết hợp hài hoà giữa âm thanh và ánh sáng đặc sắc.

Đặc biệt, nhằm tri ân sự kiện tròn 5 năm mang văn hóa Việt ra thế giới, Đảo Ký Ức Hội An ra mắt nhiều sự kiện hấp dẫn: Lễ Hội Thả Thiên Đăng, Màn pháo hoa chúc mừng sinh nhật rực rỡ... Du khách sẽ hoàn toàn được miễn phí vé vào cổng Công viên Ấn Tượng Hội An vào ngày 18/3/2023.

Hành trình khám phá Đảo Ký Ức Hội An - "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới" với triệu trải nghiệm đầy cảm xúc đang đón chờ mọi du khách ở phía trước.

Để hòa mình cùng những hoạt động ấn tượng mừng sinh nhật Ký Ức Hội An, chỉ với 1.300.000VND/người, du khách đã sở hữu ngay cơ hội nghỉ dưỡng 2N1Đ tại Hoi An Memories Resort & Spa, thưởng thức buffet sáng tại An Bistro và buffet tối tại Nhà hàng Nón Lá, trải nghiệm show diễn đẹp nhất thế giới "Ký Ức Hội An", tận hưởng du thuyền sông Hoài - thả hoa đăng/thiên đăng cầu bình an và trải nghiệm Công viên Ấn Tượng Hội An với loạt minishow tương tác độc đáo.