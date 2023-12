Một từ có nguồn gốc tiếng Hy Lạp được chọn là từ của năm 2023: Chắc chắn bạn cũng từng tìm kiếm!

Nếu như năm 2022, "Gaslighting" (thao túng) được từ điển Merriam-Webster lựa chọn là từ của năm. Thì "authentic" lại là từ của năm 2023 cũng theo từ điển này. Đây là một trong những từ được tra cứu nhiều nhất trong 500.000 mục từ của Merriam-Webster.

Authentic (/ɑːˈθen.t̬ɪk/) là một tính từ được định nghĩa là không sai hoặc bắt chước (not false or imitation) hoặc đúng với tính cách, tinh thần của chính mình (true to one's own personality, spirit, or character). Nguồn gốc của "authentic" xuất phát từ "authentikos" trong tiếng Hy Lạp,

Trong tiếng Việt, từ này có thể được hiểu là: "thật", "xác thực", "đáng tin"...

Từ điển Merriam-Webster định nghĩa về từ "authentic"

Ví dụ: He was there and saw what happened, so his is the only authentic account (Tạm dịch: Anh ấy đã ở đó và chứng kiến những gì đã xảy ra, vì vậy lời kể của anh ấy là xác thực duy nhất - PV).

Recently, for foreign, liberal commentators these marginal groups represent the authentic face of the nation, suffering urban decadence and state repression (Tạm dịch: Gần đây, đối với các nhà bình luận theo chủ nghĩa tự do nước ngoài, những nhóm bên lề này đại diện cho bộ mặt đích thực của quốc gia đang chịu đựng sự suy thoái đô thị và sự đàn áp của nhà nước - PV).

Ảnh minh họa

Tờ USA Today chỉ ra, trong một năm mà AI, văn hóa người nổi tiếng, bản sắc và mạng xã hội trở thành trung tâm của mọi cuộc tranh luận, thật phù hợp khi "authentic" được từ điển Merriam-Webster vinh danh là từ của năm.

Biên tập viên Peter Sokolowski chia sẻ với Associated Press rằng: "Chúng tôi thấy vào năm 2023 sẽ có một loại khủng hoảng về tính xác thực".

Thật ra, "authentic" đã có số lượng tìm kiếm cao vào những năm trước, nhưng vào năm 2023, số lượng tìm kiếm từ này đã thật sự bùng nổ. Thậm chí Sokolowski cho biết năm nay, số lượt tìm kiếm từ "authentic" tăng liên tục trong cả năm.

Authentic self (Bản thân đích thực), Authentic voice (Giọng nói thật)... tất cả đều là những cụm từ được dân tình chú ý trong năm nay. Từ điển này cũng chỉ ra những người nổi tiếng như ca sĩ Lainey Wilson, Sam Smith và Taylor Swift chính là những đối tượng được mọi người tìm kiếm về authentic self, authentic voice.

Một số từ được tìm kiếm nhiều nhất năm 2023 khác:

- Rizz (một trào lưu TikTok ý chỉ là việc biến một tình huống khó khăn thành một cơ hội tỏa sáng, bạn sử dụng những lời lẽ ngọt ngào, hay hành động bằng khả năng giao tiếp của bạn).

- Deepfake (một trong những thủ đoạn lừa đảo tinh vi bằng cách lợi dụng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo).

- Coronation (lễ lên ngôi, lễ đăng quang).

- Dystopian (phản địa đàng).

- EGOT (giải thưởng lớn nhất trong ngành giải trí Mỹ, bao gồm: Emmy - giải thưởng dành cho những hoạt động truyền hình, Grammy - giải thưởng dành cho âm nhạc, Oscar - dành cho phim, Tony - giành cho Nhạc kịch).

- X (một dịch vụ mạng xã hội miễn phí, cho phép người sử dụng cập nhật các mẩu tin nhỏ và được lan truyền nhanh chóng tới bạn bè và cộng đồng mạng trước đây được biết đến với tên gọi Twitter).

Theo USA Today