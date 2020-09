Một trường đại học đã bị "ném đá" dữ dội khi đưa ra quy định cấm nữ sinh làm việc "nhạy cảm" này trong phòng học và thư viện

Cách đây vài ngày, chương trình "An toàn cho nữ sinh" đã được trường đại học Quảng Tây (Trung Quốc) phát động nhằm kêu gọi các cô gái nên chú ý hơn đến cách ăn mặc của mình.

Cụ thể, trường đại học Quảng Tây đã nhắc nhở các sinh viên nữ "không mặc quần áo và váy quá ngắn, cúp ngực, hở lưng để tránh trường hợp bị kẻ xấu làm hại. Trong một số thời điểm nhất định, việc đi giày cao gót không phù hợp vì nó hạn chế sự di chuyển".

Giải thích về lý do phát động phong trào này, đại diện phòng Công tác Sinh viên của trường cho biết: "Đại học Quảng Tây đặc biệt đưa ra thông báo này là vì khí hậu ở Quảng Tây rất nóng. Nhiều nữ sinh, đặc biệt là những em ở vùng khác đến, đều không thể thích nghi với kiểu thời tiết này. Vì thế, các em thường lựa chọn mặc quần áo hoặc váy rất ngắn. Do đó, chúng tôi phải ban hành quy định này để các em không phải tranh cãi với thầy cô hay người quản lý thư viện vì không cho phép các em vào lớp hoặc vào thư viện".

Trường đại học Quảng Tây đã ra quy định cấm nữ sinh mặc quần áo và váy quá ngắn, cúp ngực, hở lưng để tránh trường hợp bị kẻ xấu làm hại (Ảnh minh họa).

Ngay khi thông tin này được công khai, trường đại học Quảng Tây đã nhận rất nhiều ý kiến chỉ trích. Rằng "ăn mặc thế nào là quyền tự do cá nhân của sinh viên, việc nhà trường hạn chế nữ sinh mặc quần áo ngắn nhằm ngăn chặn nguy cơ bị quấy rối là không phù hợp". "Tại sao lại đổ lỗi do cách ăn mặc của phụ nữ nên họ mới bị xâm hại?".



Một số người còn lập luận: "Nhà trường nên bảo vệ các nữ sinh bằng cách tạo ra một khuôn viên trường an toàn, lành mạnh để tạo cho các em cảm giác an toàn. Chứ không phải thiết kế một chương trình "An toàn cho nữ sinh" nhằm bảo vệ danh tiếng của trường khỏi những rắc rối có liên quan đến sinh viên nữ".

Tính đến ngày 2/9, đề tài này đã thu hút hơn 210 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận trên Weibo. Một nhân viên phòng Công tác Sinh viên của trường Đại học Quảng Tây đã cố gắng giải thích rằng nhà trường chỉ yêu cầu các sinh viên cần phải "hành xử văn minh" trong khuôn viên trường chứ không hề có ý can thiệp sâu vào vấn đề ăn mặc của nữ sinh.

Hiện tại, đề tài này đang thu hút hơn 210 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận trên Weibo tính đến ngày 2/9 (Ảnh minh họa).

Thật ra, trường đại học Quảng Tây không phải là trường đầu tiên ban hành quy định về trang phục của nữ sinh khi đến trường. Vào tháng 4/2019, cư dân mạng đã được một phen xôn xao khi Khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế thuộc trường đại học Ngoại ngữ Cát Lâm ban hành quy định cấm sinh viên mặc váy ngắn, áo yếm. Nếu bị phát hiện sẽ bị trừ điểm đạo đức. Bất chấp dư luận sục sôi "ném đá", Văn phòng giáo vụ của nhà trường đã tuyên bố: "Khuôn viên trường học là địa điểm văn hóa và văn minh, nên sinh viên đại học phải ăn mặc sao cho giống như sinh viên đại học".



Ngoài ra, vào tháng 5/2018, trường đại học Nông nghiệp Hồ Nam cũng đã từng ban hành quy định: Sinh viên không được đi dép lê, mặc quần hoặc váy trên đầu gối, không được mặc váy dây và các loại trang phục hở hang khác.