Một trường cấp 3 đang gây sốt vì "vừa THƠM vừa ĐẸP": Góc nào cũng sống ảo cực chill, không hổ danh ngôi trường check-in đẹp nhất ở Hà Nội

Trường THPT Chu Văn An (còn được gọi là Trường Chu Văn An, Trường Bưởi, Trường Chu hay trước kia là Trường PTTH Chuyên ban Chu Văn An) là một trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội. Được thành lập từ năm 1908, cho đến nay Chu Văn An là một trong những trường phổ thông lâu đời và có truyền thống nhất của nền giáo dục Việt Nam. Đây cũng là trường trung học phổ thông có hệ thống lớp chuyên của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Cơ sở vật chất của trường pha trộn giữa phong cách kiến trúc Pháp và các công trình mới được xây dựng trong thời gian gần đây. Khuôn viên trường rợp bóng cây xanh. Trải qua 110 năm lịch sử, trường THPT Chu Văn An vẫn khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng vì vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn.

Mới đây, những hình ảnh của THPT Chu Văn An với những thảm sân đầy lá rụng bên cạnh những tòa nhà màu vàng đầy hoài niệm chia sẻ trên mạng xã hội nhận được nhiều sự yêu thích. Có thể nói, bất cứ vị trí nào của ngôi trường cũng có thể cho ra những bức ảnh xuất sắc. Chẳng ngạc nhiên khi trường Bưởi - THPT Chu Văn An được mệnh danh là ngôi trường có nhiều góc 'check-in” đẹp nhất ở Hà Nội.

Không những thế, đây cũng là mùa của những bông bưởi nở rộ, thi nhau tỏa hương. Không gian vừa đẹp vừa... thơm ấy đúng là khiến người ta không thể cưỡng lại sức cám dỗ.

Ngôi trường "xuyên thế kỉ" với những thành tích đáng tự hào

Nhiều nhân vật nổi tiếng từng là học sinh của trường Chu Văn An như nhà khí tượng học Nguyễn Xiển, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, Đại tướng Lê Trọng Tấn, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, liệt sĩ - phi công Vũ Xuân Thiều, Bộ trưởng Tạ Quang Bửu, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà triết học Trần Đức Thảo, nhà sử học Lê Văn Lan, nhà toán học Lê Văn Thiêm, bác sĩ Tôn Thất Tùng, nhà văn hoá Nguyễn Khắc Viện...

Đặc biệt, nơi đây là cái nôi đào tạo ra những thế hệ nhà thơ, nhà văn nổi tiếng như: Xuân Diệu, Tú Mỡ, nhà văn Nguyễn Công Hoan, dịch giả Nguyễn Hiến Lê, hoạ sĩ Dương Bích Liên, nhà thơ Vũ Đình Liên, nhà văn Hoàng Ngọc Phách, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến, hoạ sĩ Tô Ngọc Vân, nhạc sĩ Thanh Tùng, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm…

Với cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy vượt trội, hàng năm số thí sinh nộp đơn vaò THPT Chu Văn An đều rất cao. Năm học 2021 - 2022, trường có gần 2.900 thí sinh đăng ký, trong đó 940 em nộp nguyện vọng 1 hệ không chuyên. Với chỉ tiêu hệ này ở mức 315, tỷ lệ chọi hệ không chuyên vào trường cũng ở mức khá cao, 1/2,98. Còn với hệ chuyên, số thí sinh nộp là 1.953 trong khi chỉ tiêu là 350, kéo tỷ lệ chọi lên mức 5,58, chỉ sau chuyên Nguyễn Huệ.

Thi tuyển vào trường gồm ba môn bắt buộc là Toán, Văn và Ngoại ngữ. Các thí sinh đăng ký thi tuyển lớp chuyên phải thi thêm môn chuyên tương ứng, hệ song bằng thi bằng tiếng Anh và phỏng vấn trực tiếp. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (mỗi môn lấy hệ số 1) cộng với điểm môn chuyên nhân đôi (hệ số 2). Các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các lớp nâng cao sẽ thi hai môn Toán, Văn và lấy điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn này.

Trường Chu Văn An được phép tuyển mở rộng học sinh của toàn miền Bắc (từ Thanh Hóa trở ra) với điều kiện học sinh đó phải đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Năm 2019, Trường THPT Chu Văn An đã chính thức được công nhận là trường thành viên trong hệ thống Cambridge International. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục, mở ra cơ hội tiếp cận các chương trình giáo dục quốc tế cho học sinh.

Ảnh: Fanpage Chu Văn An

