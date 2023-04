Một trong những nguyên nhân khó giải quyết dẫn đến bạo lực học đường tại Hàn Quốc

Mới đây, đài MBC đã đưa tin về một vụ bạo lực học đường diễn ra tại trường trung học cơ sở A tại thành phố Dangjin, tỉnh Chungcheong Nam (Hàn Quốc). Theo bản tin, vào tháng trước, nạn nhân là một học sinh họ Shin đã báo cáo sự việc và cầu cứu sự trợ giúp.



Được biết, Shin mới chuyển đến trường cấp 2 này vào năm ngoái và luôn bị bạo lực học đường liên tục cho đến nay. Nguyên nhân em bị bạn bè tẩy chay, bắt nạt do xuất thân từ gia đình đa văn hóa, có bố là người Hàn còn mẹ là người nước ngoài.

Ảnh minh họa

Hiện tại, nạn nhân bị bắt nạt đã được chuyển đến một ngôi trường khác dành riêng cho những học sinh bị bạo lực học đường và lạm dụng trẻ em.

Một quan chức của Văn phòng Giáo dục Dangjin cho biết: "Vấn đề hiện đang được điều tra, chúng tôi chưa thể cho truyền thông biết liệu nạn bạo lực học đường có xảy ra hay không và nếu có thì xảy ra khi nào. Khi kết quả được Ủy ban Bạo lực Học đường được đưa ra, nếu có hiện trạng này thì chúng tôi sẽ có biện pháp không chỉ giáo dục thủ phạm mà còn giáo dục phụ huynh, sau đó thực hiện các biện pháp đặc biệt cho trường học".

Nạn kỳ thị con lai, người nhập cư tại Hàn Quốc

Vụ việc của Shin là một ví dị điển hình cho nạn phân biệt đối xử và bạo lực đối với trẻ em từ các gia đình đa văn hóa. Vấn đề này xảy ra phổ biến trong xã hội và trường học tại xứ sở kim chi đã nhiều năm. Trong cuộc khảo sát quốc gia về gia đình đa văn hóa do Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc công bố năm 2021, có 2,3% số nạn nhân bị bạo lực học đường tại đất nước này là học sinh tiểu học và trung học cơ sở thuộc các gia đình đa văn hóa. Đây là xu hướng giảm so với 5% vào năm 2015 và 8,2% vào năm 2018, nhưng chủ yếu tỷ lệ giảm do đại dịch Covid-19 nên học sinh không đến trường.

Ảnh minh họa

Tỷ lệ nạn nhân bị bạo lực học đường trong trường hợp bố là người Hàn Quốc và mẹ là người nước ngoài (1,8%) thấp hơn so với trường hợp bố là người nước ngoài và mẹ là người Hàn Quốc (3,1%).

Nguyên nhân khiến trẻ là con lai dễ bị bạo lực học đường là do định kiến xã hội và phân biệt đối xử tại Hàn Quốc. Choi Ik-hee, Giám đốc điều hành của một tổ chức sức khỏe tâm lý cho biết: "Có nhiều trường hợp do khả năng tiếng Hàn kém mà nạn nhân bị bạn bè đồng trang lứa bắt nạt. Những em phát âm không rõ ràng, hay bị chênh giọng dễ bị phân biệt đối xử hơn. Trẻ em của các gia đình đa văn hóa đang phải hứng chịu nhiều hình thức bạo lực học đường và vấn nạn kỳ thị này có thể do những đứa trẻ bắt nạt học được từ người lớn".

Nguồn: MBC