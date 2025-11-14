Một tin nhắn "nhấn like nhận 1 triệu/ngày" khiến nữ sinh bị lừa mất 300 triệu, hoảng loạn cầu cứu trong đêm

"Cả đời tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế này, vậy mà chỉ chớp mắt là mất sạch!" - Lý Đình (tên nhân vật đã được thay đổi, Trung Quốc), 20 tuổi, khóc nức nở tại đồn công an. Toàn bộ tiền lương vừa nhận cộng với khoản vay từ bạn bè, tổng cộng 80.000 tệ (khoảng 300 triệu đồng) của nữ sinh năm 3 này đã bị kẻ lừa đảo cuỗm mất chỉ trong một ngày. Tất cả bắt đầu từ một tin nhắn tưởng như vô hại: "Nhấn like mỗi ngày nhận 300 tệ (khoảng 1,1 triệu đồng) tiền công. Việc nhẹ, lương cao".

Lý Đình là một Gen Z điển hình. Sau giờ đi học và làm thêm, nữ sinh này thường thư giãn bằng cách xem video ngắn. Tối hôm đó, khi đang lướt điện thoại, cô bất ngờ nhận được tin nhắn với nội dung: "Nhấn like mỗi ngày nhận 300 tệ tiền công. Việc nhẹ, lương cao. Ai quan tâm, thêm ngay tài khoản WeChat XXX" . Cô nghĩ: "Đây chẳng phải là cơ hội kiếm tiền dễ dàng sao? Dù sao cũng đang rảnh, thử xem thế nào, chẳng mất gì của mình".

Nữ sinh bị lừa cả trăm triệu chỉ vì tin vào công việc "làm thêm" mình tình cờ tìm thấy trên mạng

Sau khi thêm WeChat theo hướng dẫn, cô được kéo vào một nhóm có tên "Việc làm bán thời gian" với hàng trăm thành viên. Trong nhóm liên tục có người đăng ảnh chụp màn hình "nhận hoa hồng", có người còn khoe: "Hôm nay lại kiếm được 500 tệ, dễ hơn đi làm nhiều!". Thấy vậy, Lý Đình bắt đầu dao động và càng tin rằng công việc làm thêm này là thật và đáng tin cậy.

Lý Đình quyết định thử. Theo hướng dẫn trong nhóm, cô tải một ứng dụng tên "Shanglian", đăng ký tài khoản, liên kết thẻ ngân hàng và bắt đầu làm "nhiệm vụ nhỏ".

Nhiệm vụ đầu tiên: Nhấn like video, tiền công 3,8 tệ (khoảng 14k đồng). Cô hoàn thành dễ dàng và vài phút sau, 3,8 tệ thực sự đã được chuyển vào tài khoản của cô.

Nhiệm vụ thứ hai: Theo dõi 5 tài khoản, tiền công 12 tệ. Cô làm theo và tiền lại về tài khoản ngay sau đó.

"Wow, dễ vậy mà cũng kiếm được tiền!" - Lý Đình phấn khích vô cùng và bắt đầu tin rằng công việc "làm thêm" này là thật. Cô không hề biết rằng đây chính là bước đầu tiên do kẻ lừa đảo thiết kế một cách đầy tinh vi: dùng những khoản tiền nhỏ để tạo niềm tin, khiến nạn nhân buông bỏ sự cảnh giác.

Sau khi đã "ăn" được vài đồng lãi nhỏ, Lý Đình được hướng dẫn nhận "nhiệm vụ cấp cao". "Người hướng dẫn" nói: "Muốn kiếm khoản tiền to thì phải nạp tiền nâng cấp lên hội viên VIP, hoa hồng cao hơn, rút tiền nhanh hơn".

Không mảy may nghi ngờ, Lý Đình nạp 500 tệ (khoảng 1,8 triệu đồng) để trở thành thành "VIP". Quả nhiên, cô nhận được một "đơn lớn": mua một món hàng trị giá 1.059 tệ (khoảng 3,9 triệu đồng), sẽ nhận lại 1.323 tệ (khoảng 4,9 triệu đồng) (gồm cả hoa hồng 264 tệ). Sau khi làm theo, đúng thật 1.323 tệ một lần nữa về tài khoản của cô.

"Tuyệt quá! Dễ hơn đi làm nhiều!" - Lý Đình hoàn toàn tin tưởng và bắt đầu đầu tư nhiều hơn. Cô làm thêm hai đơn, lần lượt nạp 9.889 tệ (khoảng 36,6 triệu đồng) và 36.890 tệ (khoảng 136,5 triệu đồng) với hy vọng kiếm được nhiều hoa hồng hơn.

Lý Đình đã liên tục chuyển tiền mà không hề phát hiện ra sự bất thường

Tuy nhiên, khi cô bấm rút tiền, hệ thống báo "lỗi thao tác, cần nạp thêm để sửa". "Người hướng dẫn" bảo: "Phải nạp thêm 18.422,75 tệ (khoảng 68,1 triệu đồng) mới khôi phục được hệ thống, nếu không toàn bộ những khoản đã nhận trước đó sẽ mất hết".

Lý Đình hoảng hốt, vội vàng chuyển tiền. Nhưng hệ thống vẫn không cho rút, "người hướng dẫn" lại nói: "Cần mua thêm hai đơn trị giá 21.060 tệ (khoảng 78 triệu đồng) và 33.240 tệ (khoảng 123 triệu đồng) để mở khóa". Cô làm theo, nhưng hệ thống tiếp tục báo "bất thường".

Cuối cùng, "người hướng dẫn" nói: "Bạn đã vượt quá hạn mức đơn 200.000 tệ ( khoảng 740 triệu đồng) , cần nộp thêm 72.300 tệ (khoảng 267,6 triệu đồng) để mở hạn mức rút tiền lớn hơn". Lúc này Lý Đình mới nhận ra có điều không ổn, nhưng mọi thứ đã quá muộn, cô đã chuyển hơn 80.000 tệ, ứng dụng bất ngờ bị sập và nhóm chat lập tức tan rã.

Chiêu lừa "ba bước" kinh điển trong hình thức lừa đảo "làm nhiệm vụ - nhận tiền"

Trường hợp của Lý Đình không hề cá biệt. Theo dữ liệu mới nhất, lừa đảo kiểu "làm nhiệm vụ hoàn tiền" đã trở thành hình thức phổ biến nhất trong các vụ lừa đảo mạng viễn thông, chiếm hơn 30% tổng số vụ. Kẻ lừa đảo thường dùng chiêu thức “ba bước” như sau:

1. Thả mồi - nhắm đúng đối tượng

Kẻ lừa đảo quảng cáo "việc làm lương cao, nhận tiền ngay" trên các nền tảng video, trang tuyển dụng, mạng xã hội… nhắm vào học sinh, sinh viên, thanh niên thất nghiệp - những người có nhiều thời gian và thu nhập thấp. Những câu chào mời như "ngồi nhà vẫn kiếm tiền", "không yêu cầu cao" khiến nạn nhân cảm thấy "tiền này không kiếm thì phí".

2. Gây dựng niềm tin - trả lãi nhỏ để câu cá lớn

Ban đầu, bạn được làm vài nhiệm vụ nhỏ, nhận lại khoản hoa hồng nhỏ. Điều này tạo cảm giác ngọt ngào, xây dựng niềm tin. Đây là bước quan trọng, vì tâm lý tham lợi sẽ càng tăng lên theo số lần "thành công". Bạn càng tin thì khoản đầu tư tiếp theo càng lớn.

3. Vắt kiệt - đặt chướng ngại, đẩy sâu vào bẫy

Khi bạn đã đầu tư số tiền lớn, kẻ lừa đảo sẽ tạo ra các chướng ngại giả như "hệ thống lỗi", "thao tác sai", "tài khoản bất thường", yêu cầu bạn liên tục nạp thêm tiền để "sửa". Họ lợi dụng tâm lý "không muốn mất tiền" để khiến bạn liên tục đầu tư thêm, cho đến khi hết tiền hoặc kịp nhận ra sự thật.

Những kiểu lừa đảo "việc nhẹ lương cao" cực kỳ phổ biến và nạn nhân rất dễ sa bẫy

Nguyên tắc "3 KHÔNG" để bảo vệ tiền bạc

Những nguyên tắc này giúp bạn tránh bị lừa và giữ an toàn cho tài sản của bạn:

1. Không tin vào "không rủi ro, lợi nhuận cao"

Trên đời không có chuyện "tiền từ trên trời rơi xuống". Mọi quảng cáo "việc nhẹ lương cao", "kiếm tiền dễ dàng" đều là lừa đảo. Việc làm chân chính không bao giờ mang lại thu nhập lớn mà không phải bỏ công sức.

2. Không giao dịch ngoài nền tảng chính thức

Bất kỳ ai yêu cầu bạn chuyển khoản riêng qua các nền tảng khác đều là lừa đảo. Doanh nghiệp thật không bao giờ yêu cầu bạn mua thẻ nạp, thẻ quà để thanh toán hay nhận tiền.

3. Không cung cấp thông tin thanh toán cho người lạ

Mật khẩu ngân hàng, mã xác nhận, tài khoản ví điện tử... là những thứ tuyệt đối không được cung cấp cho bất kì ai, kể cả khi họ tự xưng là "nhân viên chăm sóc khách hàng" hay "người hướng dẫn".

Khi "ham lợi nhỏ" gặp "bẫy tinh vi"

Lừa đảo kiểu “làm nhiệm vụ hoàn tiền” liên tục thành công không phải vì kẻ lừa đảo quá thông minh, mà vì nhiều nạn nhân mắc tâm lý ham món lợi nhỏ. Trong trường hợp của Lý Đình, cô bị dụ dỗ lần lượt từ khoản lãi nhỏ 3,8 tệ, rồi 12 tệ, vài trăm tệ, cuối cùng là vài vạn tệ..., mỗi bước đều tưởng chừng hợp lý, nhưng thực chất đẩy cô dần vào vực sâu.

Điều đáng lo hơn là các chiêu trò này đang nâng cấp:

- Từ việc chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ, nay kết hợp thêm chiêu "giao lưu – làm quen online";

- Từ yêu cầu chuyển khoản trực tiếp, chuyển sang dụ mua vàng, thẻ quà và các tài sản khó truy vết khác.

Dữ liệu năm 2025 cho thấy, trung bình mỗi vụ lừa đảo kiểu này khiến nạn nhân mất 47.000 tệ (khoảng 174 triệu đồng), tăng nhanh so với năm trước.

Một công việc chân chính sẽ không bao giờ bắt bạn nạp tiền trước. Số tiền bạn kiếm được là mồ hôi, công sức, là tiền sữa cho con, là thuốc cho cha mẹ. Đừng để một tin nhắn "thả tim nhận tiền" khiến cuộc sống của bạn quay về vạch xuất phát.

Một công việc chân chính sẽ không bao giờ bắt bạn nạp tiền trước. Số tiền bạn có được có thể là mồ hôi công sức làm lụng vất vả của bạn trong một tháng, là tiền học cả kỳ, là tiền sữa của con, là tiền thuốc cho cha mẹ.trong một tháng, Đừng để một ý tưởng "nhấn like kiếm tiền" biến cuộc sống của bạn quay lại vạch xuất phát.

Lần sau khi thấy quảng cáo "kiếm tiền dễ dàng", hãy tự hỏi: Nếu thật sự dễ như vậy, tại sao cả thế giới vẫn phải đi làm?

Theo The Paper