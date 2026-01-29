Một tin báo mất tích, 3 giờ truy tìm nghẹt thở: Công an tìm thấy nữ sinh 2007 ở nơi không ai ngờ tới, cái ôm đoàn tụ nghẹn lòng

Trưa 28/1, anh L. hớt hải chạy đến Công an phường Thanh Khê trình báo việc cháu gái mình là em N.P.D. (sinh năm 2007) có dấu hiệu mất tích, nghi bị bắt cóc. Gia đình nhiều giờ không liên lạc được với D., trong khi liên tục nhận được tin nhắn từ chính tài khoản Zalo của em với nội dung đòi tiền chuộc gấp, kèm lời đe dọa sẽ ảnh hưởng đến tính mạng nếu không làm theo. Không khí trong gia đình lúc đó rơi vào trạng thái hoảng loạn, bế tắc.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê nhận định đây là thủ đoạn “bắt cóc online”, một hình thức lừa đảo mới, đánh vào tâm lý hoang mang của nạn nhân và gia đình.

Khoảnh khắc nữ sinh D. đoàn tụ cùng gia đình sau khi được Công an phường Thanh Khê giải cứu. (Ảnh: Công an phường Thanh Khê)

Theo đó, các đối tượng đã tiếp cận em D. với chiêu bài “học bổng du học Úc”, sử dụng tài liệu giả mạo để tạo niềm tin, sau đó từng bước đe dọa, gây áp lực tâm lý. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải rời khỏi nhà ngay lập tức bằng xe công nghệ, cắt đứt mọi liên lạc với người thân và đến lưu trú tại một nhà nghỉ với lý do “phục vụ điều tra bí mật”. Thậm chí, các đối tượng còn ép em D. tự dàn dựng hiện trường giả, sử dụng chính tài khoản Zalo của em để nhắn tin tống tiền gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã triển khai lực lượng vào cuộc khẩn trương. Sau gần 3 giờ truy xét, đến khoảng 14h50 cùng ngày, tổ công tác đã xác định được vị trí và kịp thời giải cứu em D. tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Thời điểm được tìm thấy, em vẫn trong trạng thái hoảng loạn nhưng sức khỏe ổn định. Sau đó, em đã được đưa về đoàn tụ cùng gia đình.

Khoảnh khắc người cha ôm chầm lấy con gái ngay khi em được giải cứu đã khiến nhiều người chứng kiến không khỏi nghẹn lòng.

Từ vụ việc trên, Công an phường Thanh Khê khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên, cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi “học bổng”, “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội. Tuyệt đối không làm theo yêu cầu của người lạ, không tự ý rời khỏi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với gia đình. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.