Một thành phố trực thuộc trung ương mới miễn 100% vé xe buýt cho thí sinh và giáo viên đi thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 12/6/2026. Trong đó, ngày 10/6 là thời điểm các thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin và nghe phổ biến quy chế thi; ngày 11/6 và 12/6 là hai ngày thi chính thức của các sĩ tử với 2 môn bắt buộc bao gồm Toán, Ngữ văn cùng 2 môn tự chọn thí sinh tự đăng ký theo chương trình mới.

Để hỗ trợ tối đa cho các thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ, Sở Xây dựng TP Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 17/KH-SXD về tổ chức vận chuyển hành khách, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày thi. Theo đó, thành phố sẽ thực hiện miễn 100% tiền vé xe buýt công cộng cho toàn bộ học sinh dự thi và giáo viên tham gia hội đồng thi trên địa bàn.

Quy định miễn phí này được áp dụng xuyên suốt trong ba ngày diễn ra kỳ thi, từ ngày 10 đến 12/6/2026. Để được hưởng quyền lợi, thí sinh chỉ cần xuất trình giấy báo dự thi và giáo viên xuất trình thẻ hội đồng thi khi sử dụng dịch vụ.

TP Đồng Nai miễn 100% tiền vé xe buýt cho thí sinh và giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Ảnh minh họa)

Bên cạnh hệ thống xe buýt công cộng, Sở Xây dựng cũng đưa ra văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận tải hành khách theo tuyến cố định và các hãng xe taxi chủ động phối hợp, thực hiện chính sách miễn hoặc giảm giá vé, giá cước để tiếp sức cho mùa thi. Các đơn vị, hợp tác xã vận tải có trách nhiệm niêm yết thông tin miễn giảm công khai tại các bến bãi, phương tiện để hành khách dễ dàng nắm bắt.

Nhằm bảo đảm không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tâm lý mùa thi, các đơn vị vận tải được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch tăng chuyến, bố trí phương tiện dự phòng trên các tuyến đường đi qua điểm thi, tuyệt đối không để thí sinh hay giáo viên muộn giờ do thiếu xe. Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để theo dõi và điều động xe kịp thời.

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, kỳ thi năm nay toàn thành phố có hơn 53.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 95 điểm thi thuộc 55 phường, xã, cùng gần 8.000 cán bộ, giáo viên được huy động làm công tác tổ chức.