Một sao Việt đau buồn khi Châu Hải My qua đời, tiết lộ lần hiếm hoi làm việc cùng tại TP.HCM

Tối 12/12, thông tin diễn viên Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 khiến showbiz Trung Quốc chấn động. Nguyên nhân cái chết của cô được xác nhận là do quá trình điều trị bệnh tình không hiệu quả. Trên các diễn đàn MXH Việt, netizen cũng tiếc thương khi "Chu Chỉ Nhược" nay đã không còn.

Sáng 13/12, diễn viên Việt Trinh đã đăng có bài chia sẻ ngắn trên trang cá nhân, đau buồn khi hay tin dữ ở Trung Quốc: "Chị Châu Hải My ơi! Em ngưỡng mộ chị rất nhiều từ những vai diễn. Nhân vật Chu Chỉ Nhược của chị là ký ức đẹp trong em…".

Việt Trinh tiết lộ về kỷ niệm làm việc hiếm hoi với cố diễn viên cách đây 3 năm: "Chị trẻ đẹp và mạnh mẽ, em càng ngưỡng mộ. Phong thái cốt cách của chị đúng là một ngọc nữ trong lòng em. Em cúi đầu tiễn chị trong sự tiếc nuối và đau buồn".

Diễn viên Việt Trinh cho biết Châu Hải My ở ngoài trẻ đẹp hơn tuổi thật. Khi biết tin diễn viên Trung Quốc qua đời, cô rất bất ngờ

Châu Hải My được tặng nón lá, áo dài khi đến Việt Nam.

Được biết, Châu Hải My lần đầu đến TP.HCM vào năm 2019 trong vai trò là khách mời quảng cáo cho một cơ sở làm đẹp. Sự kiện này còn có sự góp mặt của một số sao Việt, trong đó có diễn viên Việt Trinh. Thời điểm đó, Châu Hải My vẫn giữ thần thái rạng rỡ ở tuổi 53. Cô được đồng nghiệp tặng nón lá, áo dài. Trong chuyến công tác này, "Chu Chỉ Nhược" của Cbiz còn có dịp thăm thú TP.HCM.



Những hình ảnh cuối cùng của Châu Hải My ở Việt Nam

Hiện, mọi việc liên quan đến tang lễ của Châu Hải My đều được giữ bí mật, tránh sự tiếp cận của truyền thông. QQ cho biết người thân của cố nghệ sĩ đều đã sang Bắc Kinh (Trung Quốc). Vẫn chưa rõ gia đình Châu Hải My sẽ mang thi thể nữ diễn viên về Hong Kong (Trung Quốc) để tổ chức hậu sự hay làm tang lễ ở Bắc Kinh rồi mới mang tro cốt về quê nhà. Về vấn đề này, công ty quản lý Châu Hải My chưa phản hồi với báo giới xứ tỷ dân.