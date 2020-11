Một phụ nữ bị nhồi máu não và tử vong sau nửa tháng, bác sĩ thở dài: Ăn loại gia vị này hàng ngày thì làm sao mạch máu không bị tắc

Ai cũng biết nhồi máu não là một dạng của đột quỵ và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng người bệnh. Hiểu một cách đơn giản, nhồi máu não là tình trạng máu dẫn đến não không đủ, do cục máu đông cản trở quá trình cung cấp máu và oxy lên não (mạch máu bị tắc). Điều này làm cho các tế bào chết đi, gây tổn thương mô não.



Nhắc đến nhồi máu não, tắc mạch máu não hay đột quỵ não, hầu hết chúng ta đều cho rằng đó là bệnh của người già hoặc những người thường xuyên gặp áp lực về tinh thần, luôn căng thẳng về thần kinh. Điều này không sai, nhưng cũng vẫn chưa đủ. Tình trạng tắc mạch máu não còn có thể xảy ra do chính thói quen hàng ngày của chúng ta, không loại trừ cả thói quen ăn uống.

Theo trang K.Sina và Sohu đưa tin, mới đây, một người phụ nữ 36 tuổi đã bị nhồi máu não và tử vong sau đó nửa tháng. Theo tìm hiểu, các bác sĩ biết được, nguyên nhân chính là do thói quen sử dụng một loại gia vị của bệnh nhân.

Cô Trịnh, năm nay 36 tuổi, sau khi ăn tối, bà định ra ngoài đi dạo như thường lệ, nhưng vừa mở cửa ra, bà cảm thấy choáng váng, trước mắt đen kịt, sau đó ngất xỉu trước cửa nhà. Người nhà khi biết tin đã lập tức gọi cấp cứu và đưa cô đến bệnh viện gần đó. Khi người nhà cầm giấy báo kết quả khám bệnh của cô, họ không kìm được nước mắt. Kết quả ghi rõ: Huyết áp tăng, hàm lượng oxy trong máu giảm, và xảy ra tắc mạch máu não diện rộng, chẩn đoán là nhồi máu não.

Các bác sĩ lập tức điều trị tiêu huyết khối, sau nhiều giờ vật lộn cấp cứu, bệnh nhân mới tạm qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, nửa tháng sau, cơn nhồi máu não lại xuất hiện và cuối cùng cô Trịnh đã qua đời.

Tại sao bà Trịnh lại có kết cục như vậy? Sau khi tìm hiểu ra, bác sĩ mới thở dài: Làm sao mạch máu không bị tắc nếu ngày nào cũng ăn món ngọt này?

Được biết rằng, cô Trịnh là một người nội trợ giàu kinh nghiệm. Mấy tháng gần đây cô mê mẩn làm bánh thủ công, rất thích đồ ngọt, ngày nào cô cũng dùng vài lạng đường để làm bánh.

Ăn đường hàng ngày, mạch máu sẽ ngày càng tắc nghẽn, nên ăn ít

Đường là một loại gia vị phổ biến trong cuộc sống và nhiều người rất thích ăn ngọt, tuy nhiên tốt nhất là không nên ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng đường cao.

Ăn quá nhiều thức ăn có chất bột đường sẽ khiến hàm lượng đường trong cơ thể tăng cao, đường không được phân hủy hết sẽ tích tụ trong cơ thể dưới dạng mỡ, làm tăng lipid trong máu khiến máu đặc lại, dễ bị tắc nghẽn mạch máu.

Đồng thời, ăn quá nhiều đường cũng có thể gây ra sự phân giải của màng tế bào, đẩy nhanh quá trình tổn thương thành mạch máu, có thể làm cho tính đàn hồi của thành mạch máu yếu đi và làm tăng tốc độ cứng của mạch máu.

Ngoài đường, bác sĩ cũng nhắc nhở: 2 loại thực phẩm này, có thể làm tăng tốc độ tắc nghẽn mạch máu, bạn nên loại bỏ càng sớm càng tốt

1. Thực phẩm có hàm lượng muối cao

Kim chi, dưa chua, thịt xông khói... đều là những thực phẩm chứa nhiều muối. Nếu thường xuyên ăn thức ăn nhiều muối sẽ làm tăng ion natri trong cơ thể, làm tăng huyết áp.

Dưới tác động của dòng máu cao áp, các mảng bám hoặc huyết khối bám vào thành trong của mạch máu có thể dễ dàng rơi ra, dễ gây tắc nghẽn mạch máu.

Vì vậy, nên kiểm soát việc ăn nhiều thức ăn có nhiều muối trong cuộc sống. Theo ông Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có 4,1 triệu người tử vong trên toàn thế giới do ăn thừa muối. Theo WHO, một người trưởng thành không nên ăn quá 5 gr muối mỗi ngày (tương đương với 1 thìa cà phê đầy) để phòng, chống bệnh tật và bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, hiện đa số người dân Việt Nam đang ăn thừa muối. Trung bình một người trưởng thành tiêu thụ tới 9,4g muối/ngày, cao gần gấp đôi so với khuyến cáo của WHO.

2. Thức ăn nhiều chất béo

Thực phẩm giàu chất béo là chỉ những thực phẩm có hàm lượng chất béo cao hơn. Nếu ăn những thực phẩm đó trong thời gian dài, hàm lượng chất béo trong máu sẽ tăng lên và dễ hình thành cục máu đông.

Vì vậy, nên ăn ít các thực phẩm giàu chất béo như thịt lợn kho để ngăn ngừa tình trạng tăng mỡ máu và bảo vệ sức khỏe.

Bác sĩ cảnh báo: Trước khi bị nhồi máu não, cơ thể sẽ có 3 biểu hiện bất thường lặp đi lặp lại, chỉ cần gặp phải 1 biểu hiện bạn cũng cần kiểm tra càng sớm càng tốt

1. Chảy nước dãi thường xuyên

Máu cung cấp cho dây thần kinh não không đủ sẽ khiến khả năng điều khiển cơ mặt của não bị cản trở, khiến khoang miệng không được đóng kín hoàn toàn, dẫn đến tình trạng chảy nước dãi nhiều bất thường.

2. Nhìn mờ

Đôi mắt cũng cần có máu để nuôi dưỡng, khi lượng máu cung cấp lên não không đủ thì các động mạch thị giác cũng sẽ bị ảnh hưởng dẫn đến lượng máu cung cấp cho các dây thần kinh võng mạc không đủ và gây mờ mắt.

Tuy nhiên, hiện tượng này hầu hết chỉ thoáng qua, sau 5-6 phút sẽ thuyên giảm, vì vậy cần chú ý hiện tượng này, nếu không cơn nhồi máu não sắp ập đến.

3. Mất trí nhớ

Các mạch máu não bị tổn thương hoặc tắc nghẽn nhẹ dẫn đến tình trạng thiếu oxy, thiếu máu cục bộ của dây thần kinh não làm ảnh hưởng đến các chức năng và giảm trí nhớ.

Theo K.Sina và Sohu