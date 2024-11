Một phụ nữ ở Quảng Đông, Trung Quốc bị đau đầu dữ dội thường xuyên, uống 6 viên thuốc giảm đau mỗi ngày cũng không thể giải quyết được vấn đề. Sau khi đi khám bệnh, người ta phát hiện ra bà bị viêm màng não thực ra có liên quan đến việc đi chợ hàng ngày.

Theo truyền thông Trung Quốc, bà Mây, 51 tuổi, gần đây bị sốt và cảm lạnh, sau đó bắt đầu bị đau đầu dữ dội, thậm chí uống 6 viên thuốc giảm đau mỗi ngày cũng không thể thuyên giảm. Sau khi đến bệnh viện địa phương, bác sĩ cho biết có thể là do thoái hóa đốt sống cổ gây ra nên bà tiếp tục áp dụng các phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho bệnh thoái hóa đốt sống cổ nhưng cũng không có kết quả.

Bà mô tả cường độ cơn đau đầu của mình là "cơn đau đến mức đầu bà như muốn nổ tung và toàn bộ cơ thể cô đau đến mức sắp phát điên" nhập viện điều trị một thời gian nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn lúc cao lúc thấp, triệu chứng đau đầu không hề thuyên giảm. Sau 10 ngày đau khổ, để tìm cách điều trị thêm, bà Mây đã đến bệnh viện khác để điều trị vào cuối tháng 9 cùng với gia đình.

Sau khi khám, bệnh viện phát hiện cơn đau đầu của bà không phải do thoái hóa đốt sống cổ mà là do viêm màng não vì nấm cryptococcus. Dạng viêm màng não này do nấm gây ra, được cho là chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và có tỷ lệ tử vong tương đối cao. Các bác sĩ chỉ ra rằng áp lực nội sọ của bà Mây tăng cao khiến các mô não gần đó bị chèn ép, gây tổn thương dây thần kinh sọ não, dẫn đến tổn thương không thể khắc phục như giảm thị lực và thính giác.

Dù được điều trị bằng thuốc chống nấm nhưng tình trạng của bà Mây ngày càng trầm trọng hơn và bà gần như mất thị lực ở mắt trái khi nằm viện. Sau đó, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp cho bà. Sau một loạt các phương pháp điều trị triệu chứng, các triệu chứng đau đầu của bà cuối cùng đã được cải thiện hoàn toàn và thị lực cũng đã trở lại bình thường.

Tại sao bà Mây bị nhiễm Cryptococcus? Câu trả lời liên quan đến cuộc sống hàng ngày của bà. Bác sĩ giải thích cryptococcus là một loại nấm tồn tại rộng rãi trong môi trường tự nhiên, phổ biến hơn ở chim, gia cầm và đất, đặc biệt là trong phân chim bồ câu. Bà Mây, người phụ trách đi chợ, nấu nướng tại nhà, thường xuyên tiếp xúc với gia cầm, có thể bị nhiễm bệnh do hít phải không khí có chứa bào tử nấm cryptococcal.

Các bác sĩ nhắc nhở rằng các triệu chứng lâm sàng của bệnh viêm màng não do nấm cryptococcus cũng tương tự như các bệnh viêm màng não khác, bao gồm sốt, nhức đầu, buồn nôn và nôn mửa. Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh thấp nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Cryptococcus hiếm khi gây bệnh trong điều kiện bình thường, nhưng con người dễ bị nhiễm bệnh hơn khi làm việc quá sức trong thời gian dài và sức đề kháng bị suy giảm. Người dân nên chú ý vệ sinh cá nhân khi tiếp xúc với gia cầm, vì khả năng miễn dịch yếu. Những người bị huyết áp thấp nên cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với gia cầm.

