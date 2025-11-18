Một phụ nữ 33 tuổi ăn rau diếp mỗi bữa, 3 tháng sau phải nhập viện: Bác sĩ cảnh báo 3 nhóm người nên hạn chế ăn để tránh bệnh nặng

Mới đây, một trường hợp được chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc đã nhận được sự chú ý của đông đảo người dân. Câu chuyện là của một phụ nữ 33 tuổi, ăn rau diếp xoăn mỗi ngày với mục đích giảm cân và “thanh lọc cơ thể”. 3 tháng sau, khi đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ xem xét báo cáo khám sức khỏe của cô và phát hiện hemoglobin thấp đáng kể, ferritin gần mức giới hạn dưới và nồng độ vitamin B12 cũng thấp hơn tiêu chuẩn - biểu hiện của thiếu máu dinh dưỡng.

Cô cũng bị rụng tóc nhẹ, móng tay giòn và mệt mỏi dai dẳng. Tất cả những triệu chứng này đều là dấu hiệu cảnh báo cơ thể cô có vấn đề.

Tất cả đều liên quan đến việc tiêu thụ quá mức loại rau tưởng chừng vô hại này và bác sĩ đã yêu cầu cô nhập viện để theo dõi thêm.

Trường hợp của người phụ nữ này đã cho thấy, rau diếp xoăn tốt nhưng không phải ăn càng nhiều càng tốt, và một số người thậm chí có thể gặp nguy hiểm nếu ăn sai cách.

Mùa đông, rau diếp xoăn vào vụ, nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều

Mỗi khi tiết trời chuyển lạnh, rau diếp xoăn lại xuất hiện dày đặc trên các sạp rau. Đây là loại rau đặc trưng của mùa đông, chứa nhiều lactucin giúp ngủ ngon, chất xơ hỗ trợ nhuận tràng, cùng vitamin C và polyphenol có lợi cho gan. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị có thể bổ sung loại rau này khoảng hai lần mỗi tuần trong mùa lạnh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn rau diếp xoăn một cách thoải mái. Trong một lần trở về quê, khi nghe tin một người hàng xóm phải nhập viện vì "ăn quá nhiều diếp xoăn", tôi đã tìm hiểu thêm và tham khảo ý kiến bác sĩ. Kết quả cho thấy: Loại rau này thực sự có những nhóm đối tượng cần thận trọng.

3 nhóm người được bác sĩ khuyến cáo hạn chế rau diếp xoăn trong mùa đông

1. Người tỳ vị hư hàn: Dễ tiêu chảy, đầy bụng

Rau diếp xoăn thuộc nhóm thực phẩm có tính hàn mạnh. Với những người tỳ vị hư hàn – thường có biểu hiện tiêu chảy, ăn uống kém, đầy bụng - việc ăn nhiều thực phẩm lạnh sẽ khiến tình trạng thêm nghiêm trọng.

Nếu vẫn muốn ăn, nên kết hợp với thực phẩm tính ấm như gừng, tỏi hoặc hẹ để giảm bớt tính lạnh của rau.

2. Người đang có sỏi: Nguy cơ tăng kết tủa oxalat

Thân rau diếp xoăn chứa lượng nhất định axit oxalic. Chất này khi vào đường tiết niệu có thể kết hợp với canxi tạo thành tinh thể oxalat canxi - thành phần chính của nhiều loại sỏi thận. Vì vậy, người đang có sỏi hoặc có tiền sử sỏi nên hạn chế.

Nếu muốn ăn, có thể chần sơ rau trước khi chế biến để loại bỏ phần lớn lượng axalat (khoảng trên 80%).

3. Người huyết áp thấp: Dễ tụt huyết áp

Rau diếp xoăn là loại rau giàu kali, với khoảng 358 mg trong mỗi 100g rau. Ở người huyết áp thấp, việc nạp lượng lớn kali trong thời gian ngắn có thể khiến huyết áp giảm sâu, gây choáng váng hoặc mệt mỏi. Nhóm đối tượng này chỉ nên ăn ít hoặc ăn kèm bữa để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Ngoài ba nhóm trên, phần lớn mọi người đều có thể ăn rau diếp xoăn như một nguồn bổ sung chất xơ, vitamin và polyphenol trong mùa đông.

Rau diếp xoăn là thực phẩm mùa đông giàu dinh dưỡng, nhưng "tỳ vị hư hàn – đang có sỏi – huyết áp thấp" là ba nhóm cần đặc biệt thận trọng. Hiểu đúng để sử dụng hợp lý sẽ giúp phát huy lợi ích của loại rau này mà không gây tác dụng ngược.