Một nữ MC nổi tiếng đang gây tranh cãi dữ dội vì hướng dẫn phát âm từ "six" thành "sex": Để nghe cho "sang và đẳng cấp"

Mới đây, nữ MC Trác Thúy Miêu lại khiến dân tình dậy sóng vì tiếp tục có phát ngôn gây tranh cãi. Cụ thể khi xuất hiện trong một chương trình, nữ MC đã có màn "thị phạm" mọi người phát âm tên thương hiệu "Sixdo" sao cho nghe sang và "Tây Tây".

Với từ "six", Trác Thúy Miêu khuyên mọi người nên phát âm thành từ... "sex". Theo cô, nó nghe "hơi mệt một tí nhưng lại đẳng cấp". Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Rất nhiều người lên tiếng phản đối cách phát âm "nhạy cảm" của Trác Thúy Miêu. "Chỉ thấy phản cảm chứ chẳng rõ đẳng cấp ở chỗ nào?" hay "người bản địa nào phát âm như vậy?", là ý kiến của rất nhiều cư dân mạng.

Trác Thúy Miêu có phát ngôn gây tranh cãi

Cộng đồng học Tiếng Anh sau đó cũng lên tiếng về clip gây tranh cãi của Trác Thúy Miêu, trong đó có TikToker nổi tiếng "Bino chém tiếng Anh". Là một người sinh sống và làm việc nhiều năm tại Úc, có kinh nghiệm giao tiếp với người ở các quốc gia như Anh, Úc, Mỹ, Canada, Nam Phi, New Zealand, Bino cho hay: "Mình chưa thấy một ai phát âm "six" thành "sex" cả. Chỉ có 3 cách phát âm của từ "six" mà mình đã được nghe người bản xứ nói, đó là "six", hoặc nghe như "seeks", và "sucks" - cách nói của người New Zealand".

Hot TikToker Bino chém Tiếng Anh.

Khi thấy một số bình luận cho rằng, cách nói của Trác Thúy Miêu là "British English", Bino đã nhắn tin hỏi một người bạn người Anh thì người này cho biết, chưa bao giờ nghe thấy cách nói như vậy. Bino cũng cho rằng, muốn phản biện thì hãy tìm một người Anh để chứng minh rằng họ có phát âm như vậy, thế thì mới thuyết phục!

Chia sẻ của Bino sau đó nhận được rất nhiều sự đồng tình của cộng đồng học Tiếng Anh. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cách phát âm "sang và đẳng cấp" của Trác Thúy Miêu?