Một nữ diễn viên hạng A tham gia Running Man, vừa đăng ảnh xinh đẹp tại địa điểm quay thì vội xoá?

Tối 5/11, diễn viên Diễm My 9X bất ngờ đăng tải loạt ảnh chụp ở khu nghỉ dưỡng sang trọng tại Phú Quốc. Điều đáng nói là khu nghỉ dưỡng này đang là nơi các thành viên Running Man Vietnam 2021 - Chơi là chạy tham gia ghi hình những tập cuối.

Diễm My 9X.

Diễm My chia sẻ rằng: "Là chương trình vô cùng đặc biệt. Đố biết My tham gia chương trình gì nè". Tuy nhiên, chỉ một lát sau Diễm My 9X đã xoá bài đăng này. Hiện tại, nữ chính Tình yêu và Tham vọng vẫn chưa có bất cứ động thái nào liên quan đến việc khoe quay chương trình rồi lại xóa bài đăng.

Sau khi đăng bài khoe quay chương trình nào đó ở Phú Quốc, Diễm My 9X bất ngờ xóa bài.

Nhiều khả năng Diễm My 9X đã đến Phú Quốc để quay show Running Man Vietnam 2021 cùng Lan Ngọc, Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, Trường Giang.

Hiện tại, dàn khách mời cho các tập cuối đã dần lộ diện. Ngoài Hòa Minzy, khán giả còn đồn đoán Isaac cũng tham gia chương trình này. Về phần Karik, do vướng lịch quay Rap Việt nên có khả năng sẽ vắng mặt trong 1 số tập ghi hình.

Tập 8 của Running Man Vietnam 2021 - Chơi là chạy sẽ lên sóng vào tối Chủ nhật, 7/11/2021 trên HTV7.