Một nữ đại gia Việt bí ẩn chi tiền tỷ sang Mỹ đặt "ông hoàng kim cương" Johnny Đặng làm một viên kim cương cực hiếm!

Trong một đoạn video mới nhất trên kênh YouTube của mình, tỷ phú kim cương Johnny Đặng đã tiết lộ mình đang làm viên kim cương cho một vị đại gia Việt đang du lịch ở Mỹ.

Theo "ông hoàng kim cương" này tiết lộ, một nữ đại gia Việt mới đây đã đặt ông làm một viên kim cương 4 cara thuộc hàng VVS1 (Very Very Slightly Included),

"Cái đặt biệt thứ nhất là viên kim cương này rất đặc biệt, nước rất trắng, không có bọt than... Đặc biệt thứ 2 là vị khách này là người Việt Nam đang du lịch ở Mỹ và ghé thăm Johnny. Johnny sẽ giao viên kim cương này sang Cali cho vị khách này", Johnny Đặng tiết lộ.

"Viên này chỉ 4 cara nhưng tổng giá trị tiền của nó phải bằng 10 cara, giá retail là 192.000S nhưng Johnny chỉ bán 130.000$ cho vị khách này".

Không tiết lộ thông tin về nữ đại gia này, "ông hoàng kim cương" đã khiến nhiều người tò mò, chẳng biết nữ đại gia nào lại chịu chi như thế!



Ngay lập tức, dân tình đã gọi tên bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, theo những gì “ông hoàng kim cương” tiết lộ thì nữ đại gia này hiện đang sống ở Mỹ, còn bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang ở Việt Nam.

Cận cảnh viên kim cương gần 3 tỷ mà nữ đại gia Việt đặt ở chỗ Johnny Đặng

Theo Johnny Đặng, vị khách đại gia Việt này đã đặt anh một viên kim cương SVVS1, viên kim cương có độ sạch gần như tuyệt đối, hàng hiếm và giá thành rất cao.

Được biết, có 11 cấp độ sạch trong hệ thống phân cấp độ sạch của GIA. Chúng là Flawless (FL), Internally Flawless (IF), hai cấp Very, Very Slightly Included (VVS), hai cấp Very Slightly Included (VS), hai cấp Slightly Included (SI) và ba cấp Included (I).

Các cấp độ khác nhau sẽ phân kim cương thành các mức giá khác nhau, kim cương càng sạch, độ tinh khiết càng cao thì càng hiếm và càng có giá trị.