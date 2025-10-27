Theo các bác sĩ, chỉ cần một người trong nhà rửa bát không đúng cách, cả gia đình đều có thể bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn và mầm bệnh lây lan từ chính bát đũa hằng ngày.

Rửa bát không sạch, vi khuẩn “ở lại bàn ăn”

Nhiều người có thói quen rửa qua loa, thậm chí chưa tráng sạch cặn thức ăn đã chồng đĩa lên nhau để rửa cùng một lượt. Nhìn thì tiện, nhưng thói quen này cực kỳ nguy hiểm. Phần thức ăn thừa bám lại trên bát đĩa là “mồi ngon” cho vi khuẩn sinh sôi, đặc biệt là trong môi trường ấm và ẩm. Chúng có thể nhanh chóng phát triển, sản sinh độc tố, thậm chí phát tán sang các dụng cụ khác.

Các bác sĩ cảnh báo, nhiều loại vi khuẩn như Salmonella (gây ngộ độc thực phẩm), Helicobacter pylori (gây viêm loét dạ dày) đều có thể tồn tại trên bát đĩa rửa không kỹ. Vì vậy, trước khi rửa, cần tráng sạch hoàn toàn thức ăn thừa, nhất là dầu mỡ, thịt cá để giảm tối đa khả năng nhiễm khuẩn.

Dụng cụ sống - chín rửa lẫn, rước bệnh vào người

Không ít gia đình có thói quen dùng chung chậu, miếng rửa cho cả dao thớt cắt đồ sống và bát đĩa ăn chín. Hành động tưởng vô hại này lại là nguyên nhân phổ biến của lây nhiễm chéo. Thực phẩm sống như thịt, cá, hải sản chứa hàng loạt vi khuẩn nguy hiểm: E.coli, Listeria, Salmonella…

Khi rửa chung, các vi khuẩn này dễ dàng “di cư” sang bát đĩa ăn chín, rồi theo thức ăn đi vào cơ thể, gây viêm dạ dày, tiêu chảy hoặc ngộ độc cấp. Do đó, cần phân loại riêng dụng cụ rửa bát sống và chín, không dùng chung thớt, dao hoặc miếng rửa.

Bồn rửa bát - ổ vi khuẩn bị bỏ quên

Không ít người chỉ lo rửa bát mà quên mất bồn rửa cũng là nơi tích tụ chất bẩn. Dầu mỡ, vụn thức ăn, cặn rửa bát và nước thải đều đọng lại, tạo điều kiện lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi.

Nghiên cứu cho thấy, mật độ vi khuẩn trong bồn rửa lâu ngày không vệ sinh có thể cao gấp hàng chục lần so với… bệ toilet! Các chuyên gia khuyến cáo: ít nhất mỗi tuần phải vệ sinh kỹ bồn rửa một lần, đặc biệt là phần ống thoát nước – nơi dễ tích tụ dầu mỡ và cặn bẩn.

Giẻ rửa bát - “ổ bệnh” trong nhà bếp

Giẻ rửa bát là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với bát đĩa, nhưng lại ít được chú ý nhất. Nếu giẻ ẩm ướt, không phơi khô, không giặt thường xuyên, nó sẽ trở thành ổ chứa vi khuẩn, nấm mốc và mầm bệnh nguy hiểm.

Theo một nghiên cứu của Đại học Arizona (Mỹ), hơn 75% giẻ rửa bát trong các gia đình chứa vi khuẩn E.coli và Salmonella, những tác nhân hàng đầu gây tiêu chảy, viêm ruột. Do đó, giẻ rửa bát nên được giặt sạch mỗi ngày, phơi khô hoàn toàn, và thay mới sau 2-3 ngày sử dụng. Đặc biệt, tuyệt đối không dùng chung giẻ rửa bát với khăn lau bếp.

Rửa bát đúng cách - bảo vệ sức khỏe cả gia đình

Bát đĩa sạch không chỉ phụ thuộc vào loại nước rửa, mà quan trọng hơn là thói quen và quy trình rửa. Để bảo đảm an toàn:

- Luôn loại bỏ hết thức ăn thừa trước khi rửa.

- Phân chia dụng cụ sống - chín riêng biệt.

- Làm sạch bồn rửa định kỳ, tránh tích tụ cặn bẩn.

- Giặt và thay giẻ rửa bát thường xuyên.

Một hành động nhỏ trong căn bếp, nếu làm đúng cách, có thể giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Đừng để sự cẩu thả trong việc rửa bát trở thành “cánh cửa” đưa vi khuẩn vào bữa ăn. Hãy rửa bát sạch vì một căn bếp an toàn, vì sức khỏe của chính bạn và những người thân yêu.

Nguồn và ảnh: Sohu