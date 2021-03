Một người mắc bệnh ung thư sẽ thấy 2 dấu vết kỳ lạ ở ngực, càng khám sớm thì cơ hội điều trị, sống sót càng cao

Ung thư vú là một trong 10 loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới. Tại Việt Nam, tỉ lệ bệnh nhân mắc loại ung thư này ngày càng tăng, ước tính có khoảng 45.000 phụ nữ đang sống chung với ung thư vú.

Điều đáng mừng là nếu ung thư vú có thể được chẩn đoán sớm và điều trị tích cực thì tỷ lệ sống trên 5 năm có thể lên tới hơn 80%. Vì vậy, điều quan trọng nhất là chị em phải phát hiện được triệu chứng ban đầu của bệnh.

Theo QQ, những người mắc ung thư vú giai đoạn đầu sẽ có 2 dấu hiệu bất thường dưới đây ở ngực.

2 dấu hiệu bất thường xuất hiện ở ngực cảnh báo ung thư

1. Sờ thấy gồ ghề ở ngực



Trong giai đoạn đầu của bệnh ung thư vú, người bệnh có thể sờ thấy phần da ngực khá gồ ghề, kiểm tra kỹ càng sẽ thấy đó là các cục u trên ngực. Những cục này có kết cấu tương đối cứng, hầu hết chúng xuất hiện ở một bên vú. Hình dạng có thể là hình bầu dục, hình tròn hoặc các hình dạng bất thường khác. Đặc biệt, khối u này có dấu hiệu to dần trong thời gian ngắn.

Nếu nhận ra mình có một khối cứng bất thường trong ngực thì bạn cũng nên bình tĩnh bởi chưa chắc đó đã là u ác tính (ung thư). Nhiều trường hợp, đó chỉ là khối u xơ hoặc u nang lành tính.

Tốt nhất, hãy liên hệ với bác sĩ nếu bạn phát hiện bất kỳ thay đổi bất thường nào ở vú. Thông thường, ung thư vú giai đoạn đầu không gây đau. Vì vậy, bạn cần thường xuyên tự kiểm tra vú và đừng đợi đến khi xuất hiện cơn đau mới đến gặp bác sĩ. Hãy nhớ rằng việc phát hiện sớm ung thư vú có thể giúp bạn hạn chế diễn tiến bệnh và điều trị hiệu quả hơn.

2. Da ngực bị lõm xuống và sần sùi như vỏ cam

Ngực của phụ nữ khỏe mạnh thường tròn và đầy đặn. Hơn nữa, làn da của họ tương đối mịn màng. Nhưng nếu bạn bị ung thư vú, khối u sẽ xâm lấn, có thể gây lõm da. Ngoài ra, da ngực cũng có thể xuất hiện sần giống vỏ chanh, vỏ cam.

Ngoài hai hiện tượng bất thường trên, một số chị em còn có thể có triệu chứng như quầng vú, núm vú thay đổi về màu sắc hay các thay đổi khác như xuất hiện nếp nhăn hoặc bị đóng vảy; Vú bị sưng, biến dạng hay kích ứng da vùng vú hoặc vùng dưới cánh tay; Vú tiết dịch, bị thụt vào trong hoặc có cảm giác đau; Vú bị thay đổi kích thước hoặc hình dạng...

Để phòng tránh căn bệnh ung thư đáng sợ này, chuyên gia trên trang Reader's Digest khuyên tất cả phụ nữ, dù trẻ hay già cũng đều nên tự kiểm tra vú tại nhà mỗi tháng 1 lần. Thời gian tốt nhất để thực hiện là khi kết thúc kỳ kinh khoảng 1 tuần. Nếu đã bước vào tuổi mãn kinh hoặc có kinh nguyệt không đều, bạn nên thực hiện việc kiểm tra vào cùng một ngày mỗi tháng.

Ung thư vú là gì?

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới, phát triển từ một tế bào ung thư phát triển trong niêm mạc của ống dẫn hoặc thùy ở một trong các vú. Căn bệnh này hầu hết đều phát triển ở phụ nữ trên 50 tuổi, hiếm khi xuất hiện ở độ tuổi thấp hơn hoặc ở nam giới.

Khi ung thư vú đã lan vào các mô vú xung quanh thì được gọi là ung thư vú "xâm lấn". Loại thứ hai là "ung thư biểu mô tại chỗ" khi không tế bào ung thư nào phát triển ngoài ống dẫn hoặc thùy.

Hiện tại vẫn chưa xác định được rõ ràng nguyên nhân cho căn bệnh ung thư vú, nhưng các nhà khoa học cho rằng một người có thể mắc loại ung thư này do sinh con muộn, do gen di truyền từ mẹ hoặc bà, do gen trong tế bào bị hỏng hoặc đã bị biến đổi. Ngoài ra, những người có tiền sử các bệnh liên quan đến vú như xơ nang tuyến vú,... Sống trong môi trường độc hại, ô nhiễm cũng tạo điều kiện phát sinh ung thư vú. Béo phì, lười vận động... cũng có thể là nạn nhân của căn bệnh này.

Cách tự kiểm tra ung thư vú tại nhà

Bước 1: Bạn nằm xuống, kê gối dưới vai phải và kẹp cánh tay phải ra sau đầu.

Dùng tay trái ấn mạnh từng vị trí trên ngực phải theo hướng hình tròn từ giữa ra hoặc mô hình lên xuống cho đến khi đã dò xét đủ toàn bộ phần ngực. Vừa làm vừa cảm nhận xem có u sưng nổi cục bất thường không.

Bước 2: Sau khi kiểm tra xong vùng ngực bên phải, bạn tiếp tục chuyển gối sang bên dưới vai trái, kẹp tay trái ra sau đầu và thực hiện cách kiểm tra tương tự bước 1.

Bước 3: Cuối cùng, hãy đứng trước gương, đặt hai bàn tay lên hông, sau đó đưa lên cao và quan sát xem có khối u, nếp da uốn nhăn, vết lõm xuống như lúm đồng tiền hay đầu ti có bị thụt vào không…

Tiếp theo, bạn hãy dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu ti để kiểm tra xem có dịch tiết ra không.

Nếu bạn nhận thấy có u cục, vùng da ngực bị đỏ, vùng da ngực nhăn nheo, vùng da ngực sưng phồng nổi cục, vùng ngực chảy xệ, vùng da ngực nổi phát ban, một bên núm vú thụt vào trong.... thì nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.

Điều trị ung thư vú như thế nào?

Sau khi thăm khám và chẩn đoán bệnh, bác sĩ sẽ dựa trên kích thích khối u và tình trạng sức khỏe của bản thân để đưa ra phác đồ điều trị. Thông thường, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện phẫu thuật bóc tách đối với khối u nhỏ. Hoặc sử dụng liệu pháp hóa trị, xạ trị để tiêu diệt các tế bào ung thư.