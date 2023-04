Một người đoản mệnh, sớm đã có điềm báo trước: 3 nguồn tai họa này rất dễ đẩy bạn tới gần cửa tử!

Người ta thường truyền tai nhau một câu: "Sống chết có số, phú quý do trời." Nhưng thực tế không hoàn toàn như thế. Có thể nói, vận mệnh là tám phần do mình, hai phần do trời, mà hai phần đó, mọi người thường gọi là may mắn. Tương lai một người ra sao phải xem hiện tại cách họ sống như thế nào, đó là điều cơ bản để đoán xem mạng họ tốt hay xấu.

Những người có 3 cách sống sau đây thường sẽ tự rước họa vào thân, dễ dẫn đến mệnh bạc. Vì vậy, nếu muốn "nuôi dưỡng" số mạng của mình thật tốt, bạn nên tránh xa 3 cách sống này.

1. Chiều chuộng bản thân bằng những thói quen xấu

Ai cũng biết, sức khỏe thể chất là yếu tố rất quan trọng quyết định xem tuổi thọ của một người là ngắn hay dài. Có một số người nghiện chiều hư cơ thể của họ, không rèn luyện thường xuyên, dẫn đến việc tuổi thọ bị rút ngắn, sức khỏe sa sút. Về lâu dài, vấn đề sẽ càng nghiêm trọng hơn, thậm chí là mắc một số loại bệnh nan y.

Lấy một ví dụ:

Cách đây một thời gian, có một tin tức rất nóng, rằng một ngôi sao hàng đầu ở Hàn Quốc, vì lạm dụng ma túy và các chất gây nghiện khác nên đã bị các cánh nhà báo chụp được, từ đó hủy hoại toàn bộ sự nghiệp. Khi ấy, có rất nhiều người tiếc nuối vì cho rằng với thành tựu như thế, ngôi sao ấy có thể sống an nhàn nửa đời còn lại, tại sao phải ra nông nỗi như thế này.

Dùng các chất gây nghiện, ngoài việc hủy hoại sức khỏe của chúng ta, nó còn phá hủy cơ đồ của chúng ta, làm cho bạn không thể suy nghĩ sáng suốt. Cho dù bạn giàu có đến đâu, thông minh và tài năng đến đâu, chỉ cần dính đến các chất cấm thì sự nghiệp của bạn cũng sẽ đi vào ngõ cụt.

Ngoài những thứ nghiêm trọng như chất cấm ra, thì những hình thức chiều hư cơ thể khác như ăn uống quá đà, rượu bia quá chén, thức khuya thường xuyên,... cũng sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của con người. Có thể một thời gian ngắn bạn sẽ không thấy gì, nhưng về lâu dài thì hậu quả rất khôn lường. Thậm chí, đến lúc nhận ra, có muốn sửa chữa cũng đã muộn.

2. Bỏ mặc các vấn đề tài chính của bản thân, để nó càng ngày càng nghiêm trọng

Ngoài bạn đời thì tiền chính là thứ mà con người ta phải đối mặt nhiều nhất trong cuộc sống. Các vấn đề xoay quanh tiền là vô vàn, ví như mua xe, mua nhà, tiền hậu thuẫn cho tương lai, trả góp,...

Nhưng thật ra, chỉ cần mỗi chúng ta đều có thể chấp hành nghiêm một nguyên tắc là đã có thể chung sống bình yên với tiền. Đó là căn cứ vào mức thu nhập của mình mà chi tiêu, đừng quá hoang phí, cũng đừng quá keo kiệt. Nguyên tắc này nói khó không khó, nói dễ không dễ, trên đời rất ít người làm được.

Đa số mọi người đều sẽ không khống chế được sự cám dỗ của việc tiêu tiền, từ đó dẫn đến thói quen chi tiêu vô độ, phát sinh những vấn đề tài chính chất chồng lên nhau.

Hằng ngày chúng ta đều thấy vô số tin tức về việc một ai đó phá sản hay mắc những khoản nợ vượt quá khả năng chi trả. Đến nỗi phải bán đất bán nhà, vợ con ly tán. Mượn tiền bạn bè, đánh mất tất cả các mối quan hệ.

Những người như vậy thường bị vướng vào một vòng lặp mượn đầu này, đắp đầu kia. Khiến cho cuộc sống hoàn toàn bị đồng tiền chi phối. Hầu như tất cả họ đều không có ý thức giải quyết vấn đề tài chính của mình, mà thường sẽ bỏ mặc và để cho khoản vay này chồng lên khoản vay khác.

Sống như một "nô lệ của đồng tiền" sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến tâm lý của con người, dần dà cũng sẽ lấy đi sức sống của họ, làm tổn hại đến sức khỏe tinh thần. Mà sức khỏe tinh thần cũng chính là yếu tố mấu chốt xây dựng nên một tuổi thọ lý tưởng.

Trước đây tôi từng đọc qua một tin tức rằng, một bà lão bị chuẩn đoán mắc bệnh nan y thời kỳ cuối, bệnh viện cũng đã trả về cho gia đình vì không thể chữa được nữa. Chồng của bà thấy bà chẳng còn thời gian bao lâu, nên đã giúp bà thực hiện ước mơ to lớn của đời mình, chính là đi du lịch vòng quanh thế giới.

Ông bán tất cả tài sản, gom hết số tiền tích góp được từ trước đến nay, mua một gói du lịch vòng quanh thế giới của một công ty du lịch, và đi cùng bà. Bất ngờ là sau vài chuyến đi hơn 1 năm, 2 người quay về và tái khám thì bác sĩ lại nói khối u của bà hiện tại không còn nữa, đó quả thật là một kỳ tích. Có thể là do tâm trạng vui vẻ, vô ưu vô lo đã giúp bà đánh thắng căn bệnh quái ác. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy, tâm trạng tích cực đối với sức khỏe là quan trọng đến mức nào.

3. Qua lại với kẻ tiểu nhân

Ai cũng muốn ra ngoài xã hội gặp được quý nhân. Nhưng thực tế thì luôn tàn nhẫn, kẻ tiểu nhân thì luôn chiếm số đông trong dòng người ngoài kia.

Những kẻ tiểu nhân thường rất giỏi ẩn nấp dưới lốt da người tốt. Chính vì điều đó mà đa phần chúng ta đều không thể nhận ra, kết giao lâu dài chắc chắn sẽ bị họ hãm hại, không về vật chất thì sẽ là tinh thần.

Đây là một tình huống không thể trách bạn được, vì khi đó chúng ta đều ra đời với một dáng vẻ ngây thơ, thiếu kinh nghiệm. Nhưng khi đã từng trải rồi mà vẫn không biết đề phòng thì về lâu về dài mức độ nguy hiểm sẽ càng tăng cao. Thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của bạn.

Có một trường hợp khác nữa, đó là một số kẻ tiểu nhân thường sẽ thao túng tâm lý con mồi, khiến cho những con mồi bị phụ thuộc vào họ như một chất gây nghiện. Nếu như "những nạn nhân" đó không kiên quyết rời đi, mà cứ mãi "nuông chiều" bản thân chìm trong chất gây nghiện đó thì hậu quả cũng sẽ vô cùng tồi tệ.

Thật ra nói đến tuổi thọ thì nó luôn bao hàm rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Từ việc đơn giản như bảo vệ sức khỏe, cho đến việc bản thân có thể khống chế trong tầm tay như quản lý tài chính, rồi đến những cấp độ cao hơn khó có thể lường trước như dính phải kẻ tiểu nhân.

Chúng ta có thể thấy để xây dựng được một cuộc sống mỹ mãn vốn không phải là một điều dễ dàng, nhưng nó cũng chẳng phải là bất khả thi. Chỉ cần bạn nỗ lực từ những thứ đơn giản nhất, xây dựng cho mình một tâm thái sống tích cực thì mây tầng nào sẽ gặp mây tầng ấy, giúp bạn tránh xa những kẻ tiểu nhân, thị phi.