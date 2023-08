Một ngư dân tử vong, hai người nhập viện do ăn cá nóc

Sáng 21/8, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Trọng Tâm, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết: 12h trưa ngày 20/8, bệnh viện có tiếp nhận 2 bệnh nhân gồm B. Đ.L. (41 tuổi) và T.P.B. (46 tuổi), cùng là ngư dân trên tàu đánh cá ở vùng biển Kiên Giang.



Hai ngư dân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Cả hai ngư dân nhập viện trong tình trạng co giật, tê lưỡi, tê chân, đau đầu, người mệt mỏi. Sau khi được cấp cứu kịp thời, đến nay sức khỏe của cả hai ngư dân đã ổn định, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn vẫn ổn. Qua khai thác tiền sử bệnh, được biết vào khoảng 17h ngày 19/8, ông L., ông B. và ông H. (TP Hà Tiên, Kiên Giang) tổ chức ăn nhậu trên tàu đánh cá đang neo đậu ngoài khơi thuộc vùng biển Nam Du. Đến 19h cùng ngày, tất cả nghỉ nhậu.



Đến khoảng 1h sáng ngày 20/8, ông H. bị co giật và sau đó tử vong. Ông L. và ông B. cũng có biểu hiệu khó thở, co giật được bạn cùng tàu đánh cá đưa vào Trạm Y tế xã An Sơn, huyện Kiên Hải, rồi chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải sơ cấp cứu. Sau đó, cả hai tiếp tục được chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang lúc 8h20', ngày 20/8.

"Cũng phải nói thêm rằng, những bệnh nhân này vừa ăn cá nóc và có uống rượu. Thực tế chưa nghiên cứu là rượu có thể làm tăng độc tính khi kết hợp với một số thành phần trong cá nóc hay không. Tuy nhiên những dấu hiệu ngộ độc của bệnh nhân rất tương xứng với triệu chứng lâm sàng của ngộ độc cá nóc", bác sĩ Tâm cho biết thêm.

Cũng theo bác sĩ Tâm, thực tế người dân vẫn thường ăn cá nóc, tuy nhiên, trong quá trình làm có thể bị vỡ gan, hoặc mật làm thấm vào da thịt có thể gây ra độc. Cùng với một số yếu tố bên ngoài, nên khi ăn kèm với cá nóc có thể làm tăng độc tính.

"Nếu phát hiện người nhà có dấu hiệu ngộ độc như người lờ đờ, co giật, các gia đình cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện để được chữa trị kịp thời", bác sĩ Tâm khuyến cáo.