Một ngày tìm thấy 5 thi thể bị nước lũ cuốn tại Nghệ An

Sáng 2-11, thông tin từ UBND xã Thanh Long (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 học sinh bị nước lũ cuốn trôi, tử vong.



Lực lượng chức năng tìm kiến thi thể em Phạm Văn Ph. trú xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn - Ảnh: N. Thanh

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào chiều 1-11, cháu Phan Thị Tr. (13 tuổi) và Trần Thị A. (14 tuổi, học sinh THCS trên địa bàn xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) chở nhau bằng xe đạp đi chơi. Tối cùng ngày, khi không thấy các cháu về, người nhà tổ chức đi tìm kiếm và thông báo với chính quyền địa phương.

Trong lúc tìm kiếm người dân phát xe đạp của 2 cháu đi tại khu vực cầu Đập Bượm (xã Thanh Long) nên tổ chức lực lượng tìm kiếm tại khu vực này. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xã Thanh Long và Võ Liệt đã tìm thấy thi thể của 2 cháu.

Cũng trong ngày 1-11, tại huyện Thanh Chương, Nghệ An, lực lượng chức năng xã Thanh An và huyện Thanh Chương cũng đã tìm thấy thi thể 2 anh em Nguyễn Văn Q. (SN 1994, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và anh Trần Công Th. (SN 1995, em vợ anh Q., trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương) bị nước lũ cuốn trôi vào ngày 30-10.

Còn tại huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An, sáng ngày 1-11 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Phạm Văn Ph. (SN 2003, học lớp 12, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) không may bị nước lũ cuốn trôi khi đi bắt cá cùng bố.

Được biết, trong đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 28 đến 31-10, tại Nghệ An đó có hàng chục người chết, mất tích và bị thương.