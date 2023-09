Một năm học mới theo chất lượng giáo dục quốc tế của trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQG Hà Nội

Buổi lễ khai giảng chào đón sự tham dự của gần 400 tân sinh viên, học viên, hơn 100 giảng viên, cán bộ công nhân viên HSB và đại diện phòng ban, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội. Tới dự buổi lễ khai giảng còn có các vị khách quốc tế bà Jennifer Bahen, Tham tán giáo dục và nghiên cứu, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam; GS. Terry Buss, chuyên gia đầu ngành về chính sách công với hơn 15 năm làm giáo sư tại ĐH Carnegie Mellon (Mỹ), và ông Rubén Saornil Mínguez, CEO của CIE Trading Service tại Việt Nam.

PGS.TS. Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng của HSB phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh cột mốc kỷ niệm 28 năm thành lập trường và 30 năm Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN, năm học mới 2023-2024 đánh dấu một chặng đường mới của HSB là năm học đầu tiên với tất cả các chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng quốc tế bởi ACQUIN – tổ chức đã thực hiện kiểm định thành công hơn 7000 chương trình giáo dục bậc cao tại 29 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, PGS.TS. Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng của HSB nhấn mạnh: "HSB được công nhận kiểm định chất lượng của ACQUIN, một tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín, đã mở ra một chặng đường mới cho HSB, đó là chặng đường hội nhập toàn diện với việc tuân thủ các chuẩn mực giáo dục đại học quốc tế. Sắp tới, xã hội sẽ có thêm lợi ích từ một nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và được bảo đảm chất lượng đạt chuẩn quốc tế do HSB cung cấp cho thị trường lao động."

Cùng với đó, Hiệp hội các trường kinh doanh Hoa Kỳ (AACSB) – một trong 03 tổ chức kiểm định trường kinh doanh hàng đầu thế giới kết nạp HSB trở thành một thành viên chính thức của hiệp hội. Với tư cách thành viên chính thức, HSB sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các thành viên thuộc mạng lưới của AACSB và sẵn sàng cho kiểm định AACSB trong thời gian sắp tới.

HSB tiên phong trong công tác kiểm định hội nhập quốc tế, và có hợp tác chặt chẽ với các tổ chức giáo dục uy tín thế giới như Đại học Queensland (Australia), Đại học Massey (New Zealand), Đại học Albany, State of New York (Mỹ).

HSB trao tặng các học bổng giá trị lên tới 30 triệu đồng cho các Thủ khoa

HSB xét tuyển đầu vào với các vòng tuyển chọn khắt khe như phỏng vấn EQ (Emotional Quotient), trình độ Tiếng Anh và điểm thành tích học tập. Trong năm thứ 5 triển khai chương trình đào tạo đại học, HSB đã lựa chọn được gần 400 tân sinh viên cho 4 chương trình trong năm học 2023-2024, tất cả đều là những sinh viên có thành tích học tập tốt, sở hữu các năng khiếu âm nhạc, nghệ thuật, biên tập, đạo diễn… hứa hẹn là những "nhân tố" sáng giá trong học tập, rèn luyện, phát huy sáu giá trị cốt lõi của sinh viên, đó là: "Sức khỏe – Đạo đức – Ý chí – Tài năng – Tình yêu – Trách nhiệm".



Năm học mới 2023-2024, HSB bước sang một chặng đường mới trong lịch sử phát triển, đó là chặng đường hội nhập toàn diện với việc tuân thủ các chuẩn mực giáo dục đại học quốc tế, từng bước khẳng định được vị thế là một đơn vị liên tục đổi mới và tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo liên ngành với hai trường phái học thuật là Quản trị kinh doanh tích hợp (IMB) và Quản trị an ninh phi truyền thống (MNS). Đây cũng là những cột mốc mới ghi nhận những thành công đầu tiên trên con đường chinh phục để được xếp hạng Top 100 khu vực Châu Á vào năm 2030 và Top 500 Thế giới vào năm 2045, theo đúng sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược của HSB.

Thông tin liên hệ :

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà B1, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://hsb.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/TruongQuanTrivaKinhDoanhHSB

Về HSB

HSB thành lập ngày 13/7/1995 và được ĐHQGHN trao cho quyền tự chủ đặc biệt, là mô hình nhà trường liên tục có đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững trên 4 nguyên tắc hay trụ cột là: Công lập, Tự chủ, Phi lợi nhuận, Hợp tác công tư. Hiện nay, HSB đang có quan hệ hợp tác nghiên cứu đào tạo với nhiều giảng viên quốc tế và nhiều trường đại học nổi tiếng trong Top 100 QS thế giới.

Về ACQUIN

Viện đảm bảo chất lượng, Kiểm định và Cấp chứng nhận chất lượng (The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute) – Mã 20 trong danh mục tổ chức kiểm định được công nhận tại cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo (moet.gov.vn). Các trường đại học hàng đầu thế giới đã được ACQUIN kiểm định bao gồm: Đại học kỹ thuật Munich (Technische Universität München) top 50 thế giới hay Đại học Ludwig Maximilians (Ludwig-Maximilians-Universität München) top 60 thế giới. Mục tiêu chính của ACQUIN là cung cấp các dịch vụ kiểm định và chứng nhận cho các tổ chức và chương trình giáo dục thuộc tất cả các ngành học và lĩnh vực khác nhau, tăng cường tính minh bạch, niềm tin và uy tín trong giáo dục toàn cầu. Các tiêu chí đánh giá của ACQUIN bao gồm nhiều tiêu chuẩn học thuật, thiết kế chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, công tác hỗ trợ sinh viên và hệ thống quản lý chất lượng.