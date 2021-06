Một MV ca nhạc mà Song Hye Kyo và Song Seung Hun đóng chính bất ngờ hot trở lại sau 20 năm, fan đồng loạt khẳng định là... kiệt tác

Tròn 20 năm phát hành (19/6), mới đây MV ca khúc Once Upon A Day mà Song Hye Kyo và Song Seung Hun đóng chính bất ngờ được dân mạng đào bới và hot trở lại.

Trên mạng xã hội Twitter lẫn Instagram, cư dân mạng không khỏi bàn tán về diễn xuất của Song Hye Kyo và Song Seung Hun trong MV ca nhạc này. Thậm chí nhiều người không ngại đánh giá đây là một kiệt tác của Song Hye Kyo vì rất hiếm hoi nữ diễn viên xuất hiện trong một MV ca nhạc, còn là MV thuở mới vào nghề của Song Hye Kyo.

Once Upon A Day - Song Hye Kyo và Song Seung Hun

Bên cạnh diễn xuất của Song Hye Kyo, nhan sắc thuở thiếu nữ của nữ diễn viên cũng là yếu tố khiến fan không khỏi trầm trồ.

Được biết MV Once Upon A Day được quay ở Canada trong vòng 15 ngày. Diễn xuất của dàn diễn viên trong MV được đánh giá không thua gì một bộ phim điện ảnh với các khung cảnh được đầu tư hoành tráng.

Truyền thông xứ Hàn cũng nhắc đến MV Once Upon A Day mà Song Hye Kyo và Song Seung Hun đóng chính tròn 20 năm.

Hiện tại, Song Hye Kyo đang tích cực tham gia dự án truyền hình mới có tên Now, We Are Breaking Up dự kiến sẽ lên sóng vào cuối năm nay trên kênh SBS.

Nói về Now, We Are Breaking Up, đây là bộ phim mà Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Nhân vật này có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).