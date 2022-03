Một mảnh vỡ của chiếc MU5735 "xấu số" được tìm thấy cách nơi va chạm hơn 9,6km dấy lên nghi vấn: Máy bay đã bị hỏng hóc khi đang bay?

Các cuộc điều tra về tai nạn rơi máy bay MU5735 ở Trung Quốc làm chết 132 người hôm 21/3 đã tiết lộ rằng ít nhất một bộ phận của máy bay đã bị hư hại từ khoảng cách 9,6km trước khi va chạm.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết, nếu bộ phận này được xác nhận là của chiếc Boeing 737-800 thuộc Hãng hàng không China Eastern Airlines, thì có thể chiếc máy bay đã bị vỡ giữa không trung trước khi rơi.

Điều này làm tăng thêm bí ẩn cho máy bay "tử thần" xuất phát từ Côn Minh đến Quảng Châu chở 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, trước khi đâm vào một sườn núi bên ngoài thành phố Ngô Châu (Quảng Tây). Zheng Xi, người đứng đầu đội cứu hộ Quảng Tây cho biết mảnh vỡ được cho là của máy bay dài khoảng 1,3m và rộng 10cm, được tìm thấy trên đất canh tác của người dân.

Cựu giám đốc điều tra tai nạn tại Cơ quan Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, Jeff Guzzetti, tin rằng mảnh vỡ bị rơi ra trong thời điểm máy bay rơi theo phương thẳng đứng.

Jeff Guzzetti nói: "Theo quan điểm của tôi, đó là phần bị rơi ra khi máy bay đang lao xuống. Câu hỏi đặt ra là, chính xác thì đó là mảnh vỡ của bộ phận gì và nó rơi ra khi nào?".

Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, máy bay MU5735 đã lao xuống sườn đồi cách điểm đến dự kiến ở Quảng Châu 100km mà không có bất kỳ cuộc gọi vô tuyến khẩn cấp nào từ phi công. Các nhà điều tra vụ tai nạn và các chuyên gia an toàn đã chỉ ra bí ẩn của vụ tai nạn, vì các máy bay như 737-800 được thiết kế để không bị chúc đầu quá mạnh. Điều này có nghĩa là mũi máy bay bị chĩa xuống quá lâu, hoặc là do máy bay bị hỏng hoặc do sự điều khiển của phi công.

Một đánh giá về dữ liệu của Flightradar24 từ Bloomberg News tiết lộ rằng chiếc máy bay phản lực đã bay "nhanh hơn nhiều" tốc độ bình thường khi nó thực hiện cú bổ nhào, "có thể gần bằng tốc độ âm thanh". Tốc độ này giúp giải thích phần được tìm thấy cách địa điểm máy bay rơi 9,6km, vì máy bay phản lực như Boeing 737 có thể khiến các bộ phận trọng lượng nhẹ của cánh và phần đuôi bị gãy, theo điều tra về vụ tai nạn năm 1997 của SilkAir 737-300 ở Indonesia. Chuyến bay SilkAir gây tử vong cũng đang bay với tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh trước khi lao xuống sông, và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia kết luận rằng cơ trưởng rất có thể đã thực hiện hành vi đó như một vụ giết người tự sát.

Chiếc máy bay Boeing 737-800 của Trung Quốc lao xuống mặt đất nổ tung và gây ra vụ cháy, các bộ phận máy bay và đồ tùy thân của hành khách bị văng rải rác, làm tiêu tan hy vọng tìm thấy người sống sót. Các nhà chức trách vẫn chưa công bố danh sách nạn nhân của vụ tai nạn, nhưng tất cả 132 người trên máy bay được cho là đã tử vong vì các nhân viên cứu hộ suy đoán rằng ngọn lửa từ vụ tai nạn đã "thiêu rụi hoàn toàn" các hành khách.

Ba ngày sau vụ tai nạn, lần đầu tiên đội cứu hộ tìm thấy những mảnh vỡ lớn hơn, bao gồm các bộ phận của động cơ và phần cánh màu trắng với logo China Eastern màu đỏ và xanh, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết.

Một trong hai hộp đen, được cho là máy ghi âm buồng lái, đã được tìm thấy hôm 23/3. Các nhà điều tra cho biết vỏ bên ngoài của hộp đen đã bị hư hại nhưng hình trụ màu cam còn tương đối nguyên vẹn. Một quan chức cho biết, tài liệu ghi âm vẫn còn nguyên vẹn sau vụ va chạm và đã được gửi tới Bắc Kinh để phân tích.

Truyền thông địa phương xác định cơ trưởng của chiếc máy bay là Yang Hongda, con trai của một cựu phi công hàng không, người được các chuyên gia hàng không cho rằng có hồ sơ lý lịch "xuất sắc".

Một nhân viên cứu hộ cho biết máy bay đã hoàn toàn vỡ tung khi ngọn lửa bùng lên do vụ va chạm xé toạc tre và cây trước khi được dập tắt. China Eastern bày tỏ lời chia buồn sâu sắc sau khi xác nhận cái chết của 123 hành khách và 9 phi hành đoàn trên máy bay, đồng thời cho biết thêm rằng tất cả các nạn nhân đều là người Trung Quốc.

Đoạn phim CCTV kinh hoàng xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội được cho ghi lại hình ảnh chiếc máy bay phản lực lao thẳng đứng xuống mặt đất trong những khoảnh khắc trước khi xảy ra vụ va chạm.

Dữ liệu của FlightRadar24 cho thấy vào khoảng 14 giờ 20 phút, tức hơn 1 tiếng sau khi cất cánh, máy bay bất ngờ lao xuống khi đang ở độ cao hơn 9.000m. Khoảng 2 phút 15 giây sau, dữ liệu cho thấy nó đã giảm xuống còn hơn 2.700m, tức máy bay đã rơi thẳng đứng xuống. Trong 20 giây tiếp theo, độ cao cuối cùng được ghi nhận là gần 1.000m. Đến 14 giờ 21 phút, máy bay mất liên lạc hoàn toàn với hệ thống giám sát.

Sự cố rơi máy bay lần này là vụ tai nạn hàng không nguy hiểm nhất của Trung Quốc trong gần ba thập kỷ. Tai nạn máy bay thương mại chết người nhất của Trung Quốc là vụ tai nạn của Hãng hàng không China Northwest Airlines vào năm 1994, khiến 160 người trên máy bay thiệt mạng.

China Eastern có trụ sở tại Thượng Hải và là một trong ba hãng hàng không lớn nhất của Trung Quốc với hơn 600 máy bay, trong đó có 109 chiếc Boeing 737-800.

(Nguồn: Dailymail)

https://afamily.vn/mot-manh-vo-cua-chiec-mu5735-xau-so-duoc-tim-thay-cach-noi-va-cham-hon-96km-day-len-nghi-van-may-bay-da-bi-hong-hoc-khi-dang-bay-20220326105258035.chn