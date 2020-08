Một loạt tin tốt lành đến với Meghan Markle, giấc mộng trở thành ngôi sao toàn cầu của nàng dâu hoàng gia sắp thành hiện thực?

Nhắc đến Meghan Markle mọi người sẽ nghĩ ngay đến những lùm xùm, thị phi của cô với các thành viên trong gia đình hoàng gia. Ngoài ra, nhiều người còn hoài nghi về năng lực, khả năng kiếm tiền, cùng hoài bão trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu của Meghan.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Meghan Markle đã liên tiếp nhận được những tín hiệu tích cực trong công việc. Đầu tiên là việc cuốn sách mới nhất về nhà Sussex hiện trở thành tác phẩm bán chạy nhất tại Vương quốc Anh.

Theo nhà cung cấp dữ liệu Nielsen Book, cuốn sách "Đi tìm tự do" đã bán hết 31.000 bản chỉ riêng ở Anh trong 5 ngày phát hành đầu tiên và nó cũng đang đứng đầu bảng xếp hạng bán chạy nhất của Amazon Mỹ và Anh. Không thể phủ nhận rằng, điều này có được nhờ vào sức hút của Meghan Markle, cô được đánh giá là có khả năng tạo ra hiệu ứng toàn cầu mạnh mẽ.

Sách mới về nhà Sussex trở thành cuốn sách bán chạy nhất nước Anh.

Vào ngày 19/8, trang The Sun đưa tin, Nữ công tước xứ Sussex được công bố là một trong những khách mời đặc biệt tham gia một hội nghị trực tuyến về việc khuyến khích phụ nữ đi bỏ phiếu trong đợt bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới đây. Meghan sẽ xuất hiện cùng với tổng biên tập Samantha Berry của Glamour, diễn viên Yvette Nicole Brown, nữ doanh nhân Valerie Jarrett và DJ Diamond Kuts trong hội nghị diễn ra vào ngày 20/8.

Hội nghị này do dự án "When We All Vote" ra mắt vào năm 2018 bảo trợ thực hiện và bà Michelle Obama, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ, là người đồng sáng lập. Sứ mệnh của dự án này là khuyến khích mọi người tham gia bầu cử, thu hẹp khoảng cách về chủng tộc, giới và tuổi tác để ai cũng có thể đi bỏ phiếu. Trước đó, Meghan từng xác nhận cô sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới và kêu gọi mọi người hãy sử dụng tiếng nói của mình để chọn ra người xứng đáng nhất.

Đây là hội nghị được đánh giá cao và việc Meghan có mặt tại đây cho thấy sức ảnh hưởng nhất định của cô đối với cộng đồng. Meghan cũng có mối quan hệ thân thiết với bà Michelle Obama trong nhiều năm qua. Trong khi đó, mới đây, một số nguồn tin thân cận tiết lộ rằng nhà Sussex đang chuẩn bị cho một dự án mới tấn công vào Hollywood.

Meghan góp mặt trong một hội nghị về việc khuyến khích hành động đi bỏ phiếu vào ngày 20/8.

Cặp đôi đang tìm đối tác cho dự án được xác định là "bom tấn" đánh dấu sự trở lại chính thức của Meghan ở Hollywood. Nhà Sussex được cho là sẽ đóng vai trò sản xuất và có rất nhiều người muốn hợp tác với cặp đôi này. Nhiều người cho rằng nhà Sussex đang chính thức có những bước đi mới đầy táo bạo trong sự nghiệp ra riêng của mình và việc Meghan trở thành một ngôi sao toàn cầu có lẽ sẽ không còn xa.

Nguồn: The Sun, Daily Mail