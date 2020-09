Một học sinh cấp 2 tuổi nhỏ nhưng tài cao, sáng chế ra thiết bị kiểm soát trên xe đưa đón, phụ huynh từ giờ đỡ lo lắng con bị bỏ quên

Thời gian gần đây có nhiều trường hợp học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón, trong đó có trường hợp đã tử vong thương tâm. Điều này khiến không ít bậc phụ huynh hoang mang và lo lắng.

Trước thực trạng này, Nguyễn Tiến An, học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh (TT.Đăk Tô, H.Đăk Tô, Kon Tum), đã nảy ra ý định nghiên cứu và chế tạo thiết bị kiểm soát trên xe.

Chia sẻ trên Thanh Niên, An kể có lần xem thời sự và biết thông tin một học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe nên đã thôi thúc em nghiên cứu một thiết bị nhắc nhở tài xế để những sự cố đáng tiếc không thể xảy ra. Nghĩ là làm, An tìm hiểu và nhờ người anh họ tìm mua chíp, vi mạch phục vụ việc lắp ráp thiết bị. Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu với hàng chục lần thử nghiệm, An đã chế tạo thành công thiết bị kiểm soát học sinh.

Theo em Nguyễn Tiến An, thiết bị kiểm soát có thể đếm số lượng học sinh trên xe thông qua việc quét thẻ ID vào thiết bị. Mỗi học sinh có một mã ID, tài xế chỉ cần quan sát số liệu đếm học sinh được hiển thị trên thiết bị trong quá trình lên và xuống xe. Đồng thời, tài xế sẽ kiểm tra xe nếu thấy số liệu đếm không được trả về số "0" trong quá trình học sinh xuống xe.

An bên thiết bị kiểm soát học sinh trên xe đưa đón (Ảnh: Thanh Niên).

Cấu tạo của thiết bị gồm mạch điều khiển board Arduino Uno; Module Buzzer; bộ cấp nguồn và màn hình hiển thị (LCD). Nguyễn Tiến An dùng phần mềm SolidWork để lập trình cho thiết bị, sử dụng tấm gỗ ép cắt bằng máy CNC (Computer Numerical Control) tạo thành thẻ ghi ID cho mỗi học sinh.

Nói về quy trình vận hành, Nguyễn Tiến An cho biết: "Đầu tiên khởi động thiết bị, mỗi lần tắt mở tương ứng với việc cập nhật một chuyến xe mới. Tiếp đến, học sinh lên xe tiến hành quẹt thẻ, bộ đếm sẽ tăng tương ứng với số học sinh trên xe. Sau đó, khi đón đủ, tài xế quẹt thẻ để chốt số lượng.

Tương tự, học sinh xuống xe cũng quẹt thẻ và bộ đếm sẽ giảm tương ứng. Tài xế kiểm tra nếu bộ đếm đã trả về số "0" thì khởi động lại máy chuẩn bị cho chuyến xe mới. Ngược lại, tài xế phải kiểm tra lại xe và tiến hành bấm nút xem học sinh nào chưa quét thẻ và yêu cầu quét lại (hoặc báo thông tin đó về nhà trường).

Bên cạnh đó, còn có đèn LED 7 đoạn và còi buzzer. Khi một học sinh lên xe và quét thẻ, nếu đúng còi sẽ kêu và hiện thông tin, nếu sai còi sẽ không kêu và hiện thông tin báo sai.

"Với thiết bị này, em tin sẽ giúp học sinh an toàn hơn và phụ huynh cũng sẽ an tâm hơn khi cho con đi xe đưa đón. Em rất muốn sản phẩm được đưa vào thực tiễn và sử dụng rộng rãi này. Thời gian tới em muốn cải tiến một số tính năng như: cảm biến chuyển động, cảm biến thân nhiệt cho thiết bị", An tâm sự.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Cao đẳng Cộng đồng, giám khảo Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên-Nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ 12 năm 2020 đánh giá: "Sản phẩm thiết bị kiểm soát số lượng học sinh trên xe đưa đón rất hữu ích, có tính sáng tạo và có thể áp dụng vào thực tế".

Thạc sĩ Nguyễn Minh Hoàng kiểm tra hoạt động của thiết bị (Ảnh nguồn Quang Mạnh).

Sau khi ứng dụng của An được công bố rất nhiều người đã bày tỏ sự khâm phục trước tài năng của em và cho rằng ý tưởng này vô cùng thiết thực. Một số bình luận như: "Các vị phụ huynh rất biết ơn em, tuổi nhỏ mà sáng tạo như thế thật đáng hoan nghênh, cảm ơn em vì sự đóng góp của mình...".