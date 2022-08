Một Hồ Tràm ‘mới toanh’ với sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu đình đám quốc tế

Đại lộ shophouse nằm ngay sát biển với không gian rộng rãi, phóng khoáng khi nhìn từ trên cao, hứa hẹn sẽ trở thành điểm dừng chân thú vị cho mọi du khách khi đến với Hồ Tràm

Sự xuất hiện của đại lộ shophouse Novaworld Ho Tram với chiều rộng lên đến 42 mét đã góp phần thay đổi hoàn toàn diện mạo khu vực. Hai dãy shophouse bao quanh được thiết kế theo phong cách Mỹ, phóng khoáng với nhiều gam màu nóng, hiện đại. Từ đây, một nhịp sống sôi động, sầm uất được hình thành, thu hút hơn 5.000 lượt khách ghé đến mỗi ngày.

Nếu như trước đây Hồ Tràm chỉ có lác đác một số điểm ăn uống tự phát, quy mô nhỏ tại một số khu dân cư thì giờ đây, du khách sẽ bắt gặp nhiều thương hiệu ẩm thực quốc tế quen thuộc, giúp an tâm trải nghiệm trọn vẹn.

Đại lộ shophouse ven biển thuộc NovaWorld Ho Tram đón đông đảo du khách và người dân địa phương đến ăn uống, mua sắm và giải trí mỗi ngày

Ngay khi vừa đặt chân đến đây, du khách sẽ ấn tượng với hàng loạt các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng như Don Chicken, Au Lac do Brazil, Mango Tree, Lotteria, Nhà hàng Mây, Baskin Robbins, Xing Fu Tang…

Sắp tới trong tháng 7 và tháng 8, hàng loạt các thương hiệu ẩm thực, cửa hàng cà phê tiêu chuẩn quốc tế sẽ chính thức hiện diện. Tiêu biểu như Sushi Tei – thương hiệu ẩm thực Nhật Bản đã có mặt tại 9 quốc gia với hơn 80 nhà hàng trên khắp thế giới; Spice World Hotpot – nhà hàng lẩu Tứ Xuyên trứ danh với hơn 500 cửa hàng tại 10 quốc gia; Gyu Kaku thương hiệu nướng Nhật Bản danh tiếng với hàng trăm cửa hàng lừng danh toàn cầu.

Tín đồ mua sắm thì chắc chắn bạn sẽ không bỏ lỡ các thương hiệu thể thao nổi tiếng như Nike, Fila, New Balance, Skechers, Crocs, Havaianas…tại chuỗi cửa hàng Mega Sports, Lazy & Comfy;

Từ cửa hàng Eyewear & Accessories, các fashionista có thể tìm kiếm cặp kính mát từ các thương hiệu Guess, Timberland, Jill Stuart, Adidas, Nike hay các outfit thời trang, món đồ phụ kiện từ Xuân Thu – Aquamarine, Koski…

Những thương hiệu mỹ phẩm danh tiếng như The Face Shop, Club Clio…hứa hẹn đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp của du khách với các dòng sản phẩm từ dưỡng da đến trang điểm.

Với bộ outfit chất lừ, cặp mắt kính thời thượng, du khách có thể lưu lại ngay những bức ảnh check-in "triệu view" trên đại lộ thương mại shophouse này, hoặc tại các "trạm dừng chill" đang gây sốt du khách, bao gồm nhà hàng The Shark, hoặc quán bar Tropicana Beach Club …

Tropicana Beach Club với không gian lấy cảm hứng từ hòn đảo miền nhiệt đới Hawaii mang đến những giây phút sôi động, rộn rã cho du khách

Đặc biệt, đây còn là điểm đến vui chơi, giải trí tuyệt vời cho gia đình khi sở hữu tọa độ kế cận công viên giải trí Tropicana Park – giai đoạn 1 tại phân kỳ The Tropicana có quy mô 17 ha. Đây đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo du khách địa phương và khách du lịch, thu hút hơn 100.000 lượt khách tham quan sau hơn 1 tháng ra mắt.

Công viên mang những màu sắc của văn hóa Polynesia đến Việt Nam phục vụ các đối tượng khách hàng với các trò chơi nước và trò chơi giải trí đa dạng.

Du khách đến vui chơi tại công viên giải trí Tropicana Park – giai đoạn 1 tại phân kỳ The Tropicana, NovaWorld Ho Tram

"Hai năm trở lại đây, Hồ Tràm trở nên thật mới lạ với hàng loạt những dịch vụ, tiện ích chuẩn quốc tế, từ ẩm thực, thời trang, mua sắm, đến giải trí...Tôi thấy mọi thứ được phát triển rất chỉn chu, bài bản, Hồ Tràm từng bước được khoác lên một tấm áo mới, sôi động, thú vị hơn nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ vốn có," anh Tấn Lộc, trưởng phòng tiếp thị một công ty tại TP.HCM cho biết.

Đại lộ shophouse còn là nơi diễn ra nhiều lễ hội, hoạt động giải trí thú vị hàng tuần, thu hút đông đảo người dân địa phương và khách du lịch, biến nơi đây trở thành một trong những đại lộ shophouse có hồn, sầm uất nhất.

Đây chắc chắn là một điểm đến "all in one" từ nghỉ dưỡng – giải trí – ăn uống không thể bỏ qua khi đến Hồ Tràm, từng bước thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp không khói. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch và tạo nhiều việc làm cho các lao động địa phương.

