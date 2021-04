Một hãng xe công nghệ có khu vực đón khách riêng sau gần 5 tháng sân bay Tân Sơn Nhất thay đổi cách phân làn

Ngày 2/4, Be Group, đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be cho biết đã hoàn tất ký hợp đồng nhượng quyền khai thác kinh doanh vận tải hành khách với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TIA). Cụ thể, khu vực đón khách được dành cho Be áp dụng cho các chuyến bay nội địa được bố trí tại làn B (từ cột số 7 đến cột 11) – Ga đến Quốc tế và bắt đầu đưa vào thử nghiệm từ ngày 5/4/2021.

Khu vực đón khách của Be tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 5/4/2021.

Theo hãng, địa điểm đón khách tại làn B – Ga đến Quốc tế chỉ mất khoảng 2-3 phút đi bộ từ ga Quốc nội, không phải di chuyển lên tầng hay sang các khu vực đón khách xa hơn đang áp dụng cho các hãng xe công nghệ khác như hiện tại.

Đoạn đường này thông thoáng, có mái che, dễ dàng di chuyển xe đẩy, xe lăn.

Hiện tại, mới chỉ có Be Group được phép khai thác làn đón khách này vì đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh và vận hành theo quy định để có được khu vực đón khách riêng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Địa điểm mới giúp khách không phải di chuyển lên tầng hay sang các khu vực đón khách xa hơn.

Bà Nguyễn Hoàng Phương, CEO hãng xe cho biết, việc ký hợp đồng nhượng quyền tại Tân Sơn Nhất luôn là ưu tiên trong lộ trình nâng cao trải nghiệm khách hàng và tài xế của Be. Trong thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục đầu tư các giải pháp công nghệ để hoàn thiện hơn nữa việc vận hành khu vực đón khách tại Tân Sơn Nhất.

Trước đó, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết từ ngày 14/11 làn A ga quốc nội chỉ dành cho phương tiện đưa khách đi máy bay. Làn B, làn C dành cho các phương tiện đón khách, trừ xe taxi, xe kinh doanh vận tải. Cảng đã phối hợp lắp đặt biển báo "Cấm xe taxi, xe kinh doanh vận tải". Làn D (trong nhà xe TCP) chỉ dành cho xe taxi, xe kinh doanh vận tải đón khách.

Trước đó, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết từ ngày 14/11 làn A ga quốc nội chỉ dành cho phương tiện đưa khách đi máy bay.

Với taxi công nghệ phải chịu thêm chi phí hoạt động tại cảng là 25.000 đồng. Ngoài ra, hành khách đi taxi công nghệ phải di chuyển lên tầng 4 của nhà xe để đón khách.

Đối với xe từ 25 chỗ trở lên, việc dừng/đỗ đón trả hành khách tại khu vực dành riêng tại khu vực ngoài trời phía trước nhà xe TCP. Tất cả các phương tiện dừng đón/trả khách không quá 3 phút, nếu sai phạm sẽ bị xử phạt nguội.