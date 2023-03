Một công trình Phật giáo Việt Nam đón nhận Kỷ lục Guiness

Sự kiện vinh dự đón tiếp sự hiện diện của Ông Nguyễn Hữu Dũng-Phó chủ tịch UB Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bà Bùi Thị Hoà-Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Ông Trần Đình Văn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó là sự hiện diện của Hòa thượng Thích Minh An-Thành viên hội đồng chứng minh Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Hoà thượng Thích Thiện Tâm-Phó chủ tịch Hội đồng Trị Sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hoà thượng Thích Tánh Nhiếp-Phó chủ tịch Hội đồng Trị Sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng toạ Thích Minh Nghiêm-Uỷ viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo, Hoà thượng Thích Thanh Tân-Uỷ Viên Hội Đồng Trị sự TW GHPG Việt Nam, Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, sự kiện còn được đón tiếp Trưởng lão Hòa thượng Drigung Kyabgon Chetsang Rinpoche, Đấng thủ ngôi dòng truyền thừa Drigung Kagyu, Đại lão Hòa thượng Drubwang Sonam Jorfel Rinpoche-người kiến tạo nên công trình Đại Bảo tháp Kinh luân, Hoà Thượng Su Van Chan Tha Lah-Phó Chủ Tịch Liên Minh Phật Giáo Lào, Đặc trách các tỉnh Phía Nam, Ngài Shri Sandeep Arya-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Ấn Độ tại Việt Nam-người đọc thư chính thức của Ngài Narendra Modi-Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ chúc mừng cho sự kiện Đại Bảo tháp Kinh luân tại Samten Hills Dalat chính thức đón nhận Kỷ lục Guinness cho Tháp Kinh luân lớn nhất thế giới, MP Jamyang Tsering Namgal-Thành viên nghị viện từ Ladakh, Bà Sonia Ushirogochi, Chuyên gia thẩm định chính thức đến từ Guinness World Records.

Từ ước vọng tâm huyết của Đại lão Hòa thượng Drubwang Sonam Jorfel Rinpoche, một vị Tu sĩ đáng kính đến từ vùng đất Phật thanh tịnh Ladakh-Ấn Độ, đã cùng Công ty Kim Phát xây dựng nên Đại bảo tháp kinh luân "Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek", đặt trong không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim cương thừa Drigung Kagyu Samten Ling Việt Nam tại Samten Hills Dalat.

Được xây dựng tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, một địa bàn nghèo, khó khăn, tập trung nhiều người dân tộc thiểu số, nhưng công trình này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng trong và ngoài nước, nâng cao giá trị văn hóa - điểm đến du lịch tâm linh, giá trị tinh thần – miền trở về bình yên, đón nhận năng lượng tích cực, giá trị di sản hóa – tạo tác mỹ thuật cổ xưa đồng thời góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo công ăn việc làm, cải thiện, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân nơi đây.

"Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek", có nghĩa là bánh xe cầu nguyện giúp giải thoát mọi chúng sinh khỏi khổ đau luân hồi nếu như họ nhất tâm cầu nguyện và thực hành đúng đắn. Đại bảo tháp được làm bằng đồng tinh khiết, dát vàng 24K với trọng lượng 200 tấn, chiều cao 37,22m, đường kính 16,53m, đã xác lập kỷ lục thế giới - Guinness World Record vào cuối năm 2022 và đã trở thành Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới. Sự kiện lịch sử này góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của Đại bảo tháp Kinh luân trong quần thể văn hoá tâm linh Phật giáo Kim cương thừa tại Samten Hills Dalat, đưa hình ảnh của tỉnh Lâm Đồng-Việt Nam lan toả mạnh mẽ ra thế giới. Đây là biểu tượng của tình hữu nghị, hoà bình, văn hoá ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, Bà Sonia Ushirogochi - Chuyên gia thẩm định chính thức của Guinness World Records cho biết: "Với tư cách là Giám định viên chính thức, tôi có mặt ở đây để xác nhận và trao chứng nhận Kỷ lục Guinness thế giới chính thức cho Tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới, Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek. Công trình không chỉ được hoàn thiện theo các quy chuẩn kỷ lục mà các thông số đã vượt qua công trình giữ kỷ lục hiện tại: Tháp phải được làm từ một "bánh xe" hình trụ chứa đầy kinh sách bên trong, kinh luân phải xoay được bằng sức người hoặc sức nước hay bằng các phương tiện khác … Sau khi xem xét các bằng chứng, tôi tự hào công bố chúng ta đã có một Kỷ lục Guinness Thế giới mới cho "Tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới".

Tại buổi lễ, các khách mời đã được chứng kiến giây phút thiêng liêng của lễ khánh thành Đại bảo tháp kinh luân. Những vòng xoay đầu tiên của Tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới - Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek, chứa đựng hơn một tỷ câu thần chú Lục Tự Đại Minh của Bồ-tát Quán Thế Âm đã chính thức khởi động, với lực gia trì mạnh mẽ và niềm hỷ lạc của hàng ngàn người tham dự.

Đại bảo tháp kinh luân Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek không chỉ là một công trình đáng tự hào của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế mà còn gửi gắm nhiều ước nguyện sâu sắc. Theo kinh điển Phật giáo, Kinh luân là hiện thân từ kim khẩu Giác ngộ của chư Phật. Khi được quay kinh luân, các chuỗi chân ngôn bên trong chuyển động sẽ tạo ra nguồn năng lượng từ trường tích cực, an lành, nguồn phúc lạc to lớn của thập phương chư Phật, giúp cho con người bình yên, hạnh phúc.

"Trong các nguồn lực của tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng, có nguồn lực rất quan trọng của các giá trị văn hoá, đạo đức, tinh thần của Phật giáo, nhất là nguồn lực thu hút và lan toả của Phật giáo đối với du lịch văn hoá tâm linh, góp phần phát huy sức mạnh mềm của Phật giáo trong giáo dục đạo đức, nhân cách và xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, nhân văn, chân - thiện - mỹ", Ông Nguyễn Hữu Dũng-Phó chủ tịch UB Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xúc động chia sẻ trong sự kiện.

"Chúng tôi tin rằng quần thể văn hóa tâm linh tại đây sẽ nhận được sự quan tâm của cộng đồng phật tử Việt Nam và thế giới, cộng đồng du lịch khám phá-du lịch đại nghiêm trên toàn thế giới, về với Việt Nam và Lâm Đồng. Thế giới là một nhà, mục đích chung của nhân loại là hướng tới hòa bình – hạnh phúc – thịnh vượng. Với Đại bảo tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới, Samten Hills Dalat còn mang một trọng trách là tạo nên một không gian văn hóa tâm linh, khơi lại dòng chảy lịch sử từ hơn một nghìn năm trước, theo chân các cao tăng từ Ấn Độ, vào lãnh thổ Việt Nam, và để lại những di sản quan trọng trong việc hình thành không gian Phật giáo của người Việt, đặc biệt phát triển hưng thịnh thời nhà Lý – Trần. Đến nay, những di sản đó vẫn còn nguyên giá trị với đời sống tinh thần của người Việt Nam. Với Samten Hills Dalat, việc kiến tạo không gian văn hóa tâm linh này không ngoài tâm nguyện khôi phục và tiếp nối dòng chảy Phật giáo Kim Cương thừa tại Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng mọi người ai cũng đều có sẵn tính thiện, có sẵn tâm linh, Phật tánh nên khi được tạo duyên sẽ nhân đó được khai mở, có con đường để trở về bản thể. Samten Hills Dalat sẽ là điểm đến cho hành trình khám phá và khai mở Thân An, Tâm Tịnh, Trí Sáng. Trong quá trình xây dựng và kiến tạo, chúng tôi may mắn nhận được sự chỉ dẫn của Đại lão hòa thượng DRUBWANG SONAM JORFEL, cùng nhiều vị tôn túc, lãnh đạo chính quyền địa phương, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước – trong tinh thần phát triển kinh tế, văn hoá của địa phương và đất nước nói chung; trong đó, văn hoá tâm linh là phạm trù và lĩnh vực đặc biệt, không biên giới. Qua đó, góp phần mang Việt Nam đến với thế giới và mang thế giới về với Việt Nam bằng con đường giao lưu văn hoá, nghệ thuật trong đó văn hoá tâm linh Phật giáo", đại diện Chủ đầu tư của Samten Hills đã chia sẻ bằng sự tâm huyết trong suốt hành trình dài kiến tạo của mình.

Xung quanh Đại Bảo tháp Kinh luân, trong quần thể Không gian văn hoá tâm linh Phật giáo tại Samten Hills Da, còn thiết trí nhiều công trình Phật giáo vĩ đại, với các hệ thống tượng thờ lớn, được kiến tạo nên bởi bàn tay của các vị hành giả Phật giáo đến từ Ấn Độ, Nepal… Quần thể này đang thu hút nhiều du khách tới tham quan, chiêm bái các biểu tượng Phật giáo, trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên từ đồi cao nhìn xuống thung lũng Đơn Dương, Lâm Đồng. Khu tham quan du lịch văn hoá tâm linh Samten Hills Dalat với biểu tượng Tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới - Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek, xứng đáng là điểm đến không thể bỏ qua của du khách thập phương, đặc biệt là những ai mong muốn một lần hành hương về miền đất Phật, hoặc trải nghiệm du lịch văn hóa tâm linh.

Cũng nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho Đại lão Hòa thượng Drubwang Sonam Jorel Rinpoche vì những đóng góp vì cộng đồng, đặc biệt là trẻ em Việt Nam trong suốt những năm qua tại Việt Nam, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa hai nước Ấn Độ - Việt Nam. Cũng trong buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Drigung Kyabgon Chetsang Rinpoche đã cam kết trao tặng tài trợ bằng vật phẩm tương đương 15 tỷ VNĐ trong vòng 5 năm đến Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; và Đại lão Hòa thượng Drubwang Sonam Jorel Rinpoche cũng cam kết trao tặng tài trợ bằng vật phẩm tương đương 10 tỷ VNĐ trong vòng 5 năm đến Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị quốc tế.

VỀ SAMTEN HILLS DALAT

Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat là một dự án bắt nguồn từ tâm niệm chân thành của nhà sáng lập. Trải dài trên những ngọn đồi cao tuyệt đẹp tại thôn Kambute, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam trong một khung cảnh thiên nhiên 360 độ hùng vĩ và rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm. Kiến trúc của Samten Hills Dalat lấy cảm hứng từ văn hóa kiến trúc của các vùng đất lành quanh dải Himalayas – Nóc nhà của thế giới, nơi vùng đất linh thiêng chữa lành mọi tâm hồn hữu duyên đặt chân tới.

Một trong những điểm thu hút độc đáo nhất và mang trong mình giá trị cốt lõi của dự án Samten Hills Dalat chính là quần thể các công trình văn hoá Phật giáo, đặc biệt là Đại bảo tháp Kinh luân Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek, được Đại lão Hòa thượng Drubwang Sonam Jorfel - một vị Tăng sĩ đáng kính từ vùng đất Phật thanh tịnh Ladakh - Ấn Độ đến Việt Nam kiến lập.

Với sự hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Đại lão Hòa thượng Drubwang Sonam Jorfel đã cùng các học trò kiến tạo nên một không gian văn hoá tâm linh phật giáo Kim cương thừa Drikung Kagyu Samten Ling Việt Nam và đã được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam công nhận đây là KHÔNG GIAN VĂN HÓA TÂM LINH PHẬT GIÁO KIM CƯƠNG THỪA TẠI VIỆT NAM, trái tim của Samten Hills Dalat.

Samten Hills Dalat, một không gian thuần tịnh, an lành để những con người con Phật tìm về an trú trong tình yêu thương được lan toả.

