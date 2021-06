Một bộ phim của Son Ye Jin hot trở lại sau 5 năm, fan ám ảnh vì diễn xuất đỉnh cao, còn nhận đến 5 giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất

Tròn 5 năm phát hành (23/6), bộ phim điện ảnh The Truth Beneath với sự tham gia của Son Ye Jin và cố diễn viên Kim Ju Hyeok bất ngờ hot trở lại.

Trên các trang mạng xã hội người hâm mộ không ngừng réo tên Son Ye Jin bởi diễn xuất đỉnh cao của nữ diễn viên trong bộ phim này.

Tạo hình nhân vật đầy gai góc của Son Ye Jin trong The Truth Beneath.

Trong phim, Son Ye Jin vào vai cô vợ Yeon Hong của Kim Jong Chan (Kim Ju Hyeok), một người vừa quán xuyến gia đình vừa hết lòng ủng hộ sự nghiệp của chồng. Cuộc sống êm ấm của họ tưởng chừng hoàn hảo, cho đến khi cô con gái Min Jin (Shin Ji Hoon) bị mất tích vào ngày đầu tiên Jong Chan vận động tranh cử.

Min Jin từng có một quá khứ không hay, xuất thân của Yeon Hong cũng là một trở ngại cho việc đắc cử của Jong Chan. Khi Min Jin mất tích, sự tín nhiệm của anh với người dân cũng giảm xuống vì lời hứa vì lợi ích và an toàn của trẻ em mà anh từng tuyên bố. Trái với sự lưỡng lự của chồng, Yeon Hong quyết định một mình đi tìm con gái với số manh mối trong tay bằng không. Để rồi khi càng tiến đến gần sự thật, cô càng trở nên dữ dội và mất kiểm soát.

Xem bộ phim này, khán giả sẽ phải trầm trồ trước diễn xuất đỉnh của của Son Ye Jin khi lột tả trọn vẹn tâm lý nhân vật có nhiều diễn biến phức tạp. Từ ánh mắt, hành động đến lời nói đều vô cùng nhập tâm. Đây cũng là lý do giúp Son Ye Jin giành được đến tận 6 giải thưởng ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ vai diễn này gồm Buil Film Awards lần thứ 25, Korean Association of Film Critics Awards lần thứ 36, Busan Film Critics Awards lần thứ 17, Women in Film Korea Awards lần thứ 17 và Korean Film Producers Association Awards lần thứ 3.