Một bộ phim của Son Ye Jin bất ngờ lội ngược dòng, thống lĩnh vị trí số 1 trên Netflix, thứ hạng của "Hạ cánh nơi anh" gây ngỡ ngàng

Sau thành công của bộ phim Hạ cánh nơi anh đóng cùng với Hyun Bin, Son Ye Jin tiếp tục nâng tầm tên tuổi của mình và được khán giả vô cùng yêu thích. Đặc biệt ở thị trường Nhật Bản, bộ phim Hạ cánh nơi anh đã tạo hiệu ứng cực lớn khi liên tục đứng đầu trên Netflix suốt 6 tháng, khiến Son Ye Jin đã phải làm hẳn buổi fanmeeting dành riêng cho các fan Nhật để bày tỏ lòng cảm ơn. Còn Hyun Bin thì phải viết thư tay để tri ân người hâm mộ.

Sau Hạ cánh nơi anh, bộ phim Be With You (Tạm dịch: Và em sẽ đến) của Son Ye Jin cũng bất ngờ được khán giả ở quốc gia này "đào lại" và trở thành phim được xem nhiều nhất trên Netflix tính đến thời điểm hiện tại.

Be With You của Son Ye Jin bất ngờ lội ngược dòng trên Netflix ở Nhật Bản.

Cách đây 2 ngày, bộ phim cũng đã rục rịch xuất hiện ở vị trí thứ 3 trên Netflix.

Việc một bộ phim quay lại bảng xếp hạng Netflix không phải là chuyện hiếm thấy, tuy nhiên trường hợp của Be With You lại khiến người hâm mộ của Son Ye Jin vô cùng thích thú bởi tác phẩm điện ảnh này đã phát hành cách đây 2 năm, lại còn xếp ở vị trí thứ 1 cho thấy sức rất lớn của Son Ye Jin ở quốc gia này.

Ngoài ra, bộ phim Hạ cánh nơi anh cũng đang xếp ở vị trí thứ 2, mảng phim truyền hình và chỉ chịu thua bộ phim đang được chiếu là Ký sự thanh xuân, với sự góp mặt của Park Bo Gum.

Hạ cánh nơi anh tiếp tục chiễm chệ ở vị trí cao trên Netlfix Nhật Bản.

Be With You được chuyển thể từ tác phẩm điện ảnh cùng tên của Nhật Bản. Được xem là bản nhạc ngọt ngào, cảm động về tình yêu, tình cảm gia đình, về niềm tin và lòng lạc quan vào cuộc sống.

Phim kể về hai bố con Woo Jin (So Ji Sub), Ji Ho (Kim Ji Hwan) sống nương tựa vào nhau sau khi người thân yêu của họ qua đời. Trước khi mất, Soo A (Son Ye Jin) – vợ Woo Jin hứa với chồng cùng con trai rằng khi mùa mưa tới, cô sẽ quay về đoàn tụ với gia đình.

Trong khi con trai vẫn một lòng mong ngóng đợi đến ngày mẹ trở lại, Woo Jin hiểu rằng sự chia lìa của cái chết là không thể vãn hồi. Mối tình đầu, người anh yêu trọn đời sẽ không thể nào ở trong vòng tay anh một lần nữa.

Thế nhưng, một năm sau đó, Soo A bất ngờ xuất hiện trước mặt hai bố con. Chỉ có điều cô đã mất đi tất cả kí ức năm xưa. Giữa cơn mưa đầu, khi hiện tại và ảo mộng đan xen vào nhau, Woo Jin nguyện chấp nhận sống với hạnh phúc hư ảo này. Cùng sự giúp đỡ của con trai, Woo Jin từng bước giúp vợ lấy lại trí nhớ qua những hành động chăm sóc nhỏ bé, những câu chuyện thủ thỉ kể về quá khứ. Mối tình của cặp vợ chồng trẻ nhờ đó cũng được tái hiện qua những lời kể của Woo Jin.