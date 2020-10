Một bài toán so sánh lớn nhỏ của lớp 1 cũng khiến phụ huynh "xoắn não" đến mức cãi nhau ỏm tỏi, lý do cũng vì đề bài quá lắt léo

Chương trình cải cách lớp 1 năm nay nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và đặc biệt là các bậc phụ huynh có con bắt đầu bước vào tiểu học. Ngoài những ý kiến đánh giá cho rằng môn Tiếng Việt đang khá căng thẳng đối với các em học sinh thì một bộ phận phụ huynh khác đưa ra rằng môn Toán mới là môn học đang đánh đố quá nhiều.

Nhiều bố mẹ đã tìm hiểu trước các bài học của con và phần bài tập để chuẩn bị giảng giải cho con khi cần thiết. Thế nhưng, có nhiều bài toán bố mẹ đọc mãi cũng không biết cách giải, thậm chí cho rằng đề bài bị sai gây khó dễ cho các em học sinh.

Trong một hội nhóm các phụ huynh có con đang học lớp 1 thì bài toán về điền số và so sánh lớn nhỏ dưới đây đã thu hút sự chú ý và thảo luận vô cùng sôi nổi. Cụ thể, đề bài đưa ra hình ảnh của 9 chú ngựa khác nhau và yêu cầu học sinh phân loại các chú ngựa này thành hai nhóm, điền số lượng ngựa của mỗi nhóm và so sánh bằng dấu thích hợp.

Bài toán lớp 1 khiến các bố mẹ cũng phải vò đầu bứt tai vì không biết phải phân loại ngựa theo tiêu chí nào cho phù hợp.

Lý do khiến các bố mẹ hoang mang khi đọc đề bài và không biết giải sao cho đúng là bởi đề bài không đưa ra tiêu chí của mỗi nhóm ngựa được phân loại như là hành động, dáng đứng. Và nhiều phụ huynh cho rằng dù có đưa ra tiêu chí thì cũng khó lòng phân loại được thành hai nhóm vì trong hình là mỗi chú ngựa có một kiểu khác nhau. Phụ huynh T.N khi nhìn đề bài đã cảm thán rằng: "Thà nói rõ nhóm ngựa đứng và nhóm ngựa nằm thì có phải học sinh còn phân biệt được! Đây chẳng hiểu nhóm kiểu gì? Con đứng, con nằm, con thì co chân... đến bại não mất thôi!".

Trong số các bình luận chỉ trích đề bài quá khó hiểu, đánh đố học sinh thì cũng có nhiều bậc phụ huynh cho rằng các bố mẹ đang làm quá vấn đề. Các phụ huynh này cho biết, bài toán chỉ yêu cầu học sinh chia số ngựa trên thành hai nhóm, không quan trọng tiêu chí chia. Sau khi các con đếm số ngựa ở mỗi nhóm rồi điền vào ô vuông, cuối cùng là đặt dấu lớn hơn hoặc nhỏ hơn vào ô tròn là hoàn thành bài viết.

"Bố mẹ nào cảm thấy khó hiểu là vì đã quen với tư tưởng bài toán chỉ có một đáp số theo cách dạy trước đây rồi, giờ các con được học theo dạng bài mở như này rất tốt cho việc phát triển tư duy. Cũng giúp các con tự tìm cách giải quyết vấn đề chứ không phải đi theo khuôn mẫu như trước nữa", phụ huynh M.T chia sẻ.

Đây là một trong số những cách mà các bậc phụ huynh đưa ra đáp án cho bài toán trên. Theo các bố mẹ thì chỉ cần cho con khoanh thành hai nhóm ngựa, đếm số con mỗi nhóm rồi so sánh là được. Không cần quan tâm đến tiêu chí đứng, nằm, co, duỗi chân.

Một giáo viên tiểu học ở quận Tây Hồ cho biết, đây là dạng bài toán so sánh đơn giản. Các con khoanh số lượng ngựa bất kỳ thành hai nhóm, đếm số lượng ngựa ở mỗi nhóm và so sánh chính xác số lượng ngựa ở hai nhóm với nhau là hoàn thành bài tập. Vì 9 con ngựa chia thành hai nhóm thì sẽ luôn có nhóm ít hơn, nhóm nhiều hơn nên các con khoanh ngựa kiểu gì cũng đúng cả. Điều quan trọng là khi các con đặt dấu so sánh có đúng hay không sẽ thể hiện việc các con hiểu bài đến đâu.

Thực tế, không ít bài toán dạng này đang làm bố mẹ điên đầu nhưng các học sinh lớp 1 lại giải xong nhanh chóng vì đã được học và làm quen với cách tư duy mở trên lớp. Bởi vậy bố mẹ khi dạy con thì không nên gò ép con phải giải bài tập theo hướng này hướng kia, mà cứ để con tự suy nghĩ và hoàn thiện theo cách hiểu của con. Nếu sai thì cùng con từ từ tìm cách giải phù hợp, đồng thời giảng giải dễ hiểu để con ghi nhớ được lượng kiến thức mới.