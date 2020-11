Một bà mẹ đã làm nên kỳ tích khi hạ sinh thành công con gái nặng cân nhất bệnh viện, dù chỉ tăng 11kg trong suốt thai kỳ

Bệnh viện phụ sản Cascavel ở phía tây Paraná (Brasil) đã trở thành một điểm thu hút sau khi em bé Gabrielly Trevisan Ferreira chào đời. Không giống như những em bé mới sinh khác, Gabrielly to lớn như em bé 2 - 3 tháng với cân nặng 5,720kg và chiều dài là 54cm.

Mẹ của cô bé, chị Maria Cristina Trevisan chia sẻ rằng chị đã bị sốc khi lần đầu bế con: "Tôi thật sự đã bị sốc. Tôi không nghĩ rằng con mình lại to đến thế. Trước khi sinh bác sĩ siêu âm có nói rằng con tôi có thể nặng 5,380kg, biên độ sai số là 200gram nhưng điều này cũng đã khiến anh ấy kinh ngạc. Tuy nhiên, cuối cùng Gabrielly nặng đến 5,7kg".

Bác sĩ siêu âm cho biết em bé có thể sẽ nặng khoảng 5,3kg, nhưng Gabrielly lại chào đời với cân nặng 5,7kg.

Chị Maria còn kể rằng toàn bộ quá trình từ khi mang thai đến khi sinh nở đều suôn sẻ ngoại trừ việc em bé quá to. "Lúc mang bầu được 6 tháng, bác sĩ đã thông báo con gái tôi nặng 1,9kg, trong khi thông thường ở tuổi thai đó, em bé chỉ nặng 600gram. Vậy nên, bụng của tôi rất to, nó to đến mức ai cũng nghĩ là tôi mang song thai mặc dù cả thai kỳ tôi chỉ tăng 11kg", bà mẹ 3 con nói.

Bà mẹ này chia sẻ thêm rằng: "Tôi sinh hai đứa con trước cũng bình thường thôi. Con gái lớn hiện đã được 17 tuổi được sinh ra với cân nặng là 3kg. Cậu con trai thứ 2 nặng 4,250kg dù sinh trước 20 ngày so với ngày dự sinh. Thế nhưng, không hiểu sao Gabrielly lại to khổng lồ".

Chị Maria hài hước nói rằng Gabrielly chưa bao giờ mặc quần áo dành cho trẻ sơ sinh vì cơ thể to lớn của mình.

Vì chào đời với cân nặng khủng nên Gabrielly phải nằm lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi kiểm tra sức khỏe, do những em bé nặng cân rất dễ mắc phải bệnh tim. Nhưng may mắn là cô bé không chỉ to lớn mà còn siêu khỏe mạnh dù trái tim có lớn hơn bình thường một chút.

Chị Maria nói rằng ngay sau khi thông tin có một em bé mới sinh mà đã nặng gần 6kg được lan truyền thì bé Gabrielly đã trở thành tâm điểm sự chú ý của khoa sản. Mọi người ùn ùn kéo đến để chụp hình với em bé nặng ký nhất bệnh viện. Bà mẹ 3 con còn hài hước nói rằng Gabrielly chưa bao giờ mặc quần áo dành cho trẻ sơ sinh vì cơ thể to lớn của mình.

Được biết, ngôi vị em bé nặng cân nhất được sinh ra ở Brazil thuộc về bé Moacir Matheus Colaço - người đã bước vào thế giới với trọng lượng 7.650 kg và dài 58 cm vào năm 2015. Mặc dù đã không thể phá được kỷ lục quốc gia này, song cô bé Gabrielly được vinh danh là em bé nặng cân nhất từ trước đến nay được sinh ra ở bệnh viện phụ sản Cascavel.

