Mộng tinh là gì? Mộng tinh có ảnh hưởng gì không?

1. Mộng tinh là gì?

Mộng tinh xảy ra ở cả nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, tình trạng này phổ biến hơn với nam giới, đặc biệt là những người trong độ tuổi dậy thì đến trước 30 tuổi. Đây là tình trạng nam giới đạt cực khoái trong khi ngủ khiến xuất tinh.

Mộng tinh không phải do thủ dâm trong khi ngủ mà có thể do mơ thấy những cảnh ân ái, khiêu dâm. Cũng có những trường hợp bị mộng tinh không phải do mơ thấy những cảnh đó và có người không nhớ mình đã mơ gì mà vẫn xuất tinh khi ngủ.

2. Mộng tinh có ảnh hưởng gì không?

Những ai đã từng bị mộng tinh sẽ thắc mắc "mộng tinh có ảnh hưởng gì không?".

Theo chuyên gia về giấc mơ Theresa Cheung, mộng tinh không chỉ là điều hết sức bình thường mà tình trạng này còn có lợi. Ông Cheung giải thích rằng: "Những giấc mơ về tình dục cho phép sự tò mò của bạn bộc lộ một cách rõ ràng, nhưng theo một cách an toàn, không gây tổn thương cho ai cả". Tuy nhiên, nếu tình trạng mộng tinh của bạn lặp đi lặp lại hầu hết các đêm, thậm chí liên tục trong ngày, bạn nên đi gặp bác sĩ trị liệu để được tư vấn điều trị.

Mộng tinh là hiện tượng sinh lý bình thường, đặc biệt là ở nam giới trong độ tuổi dậy thì đến trước 30 tuổi. (Ảnh: Internet)

3. Nguyên nhân gây mộng tinh quá nhiều

Mộng tinh là điều hết sức bình thường, nhưng nếu tình trạng này xảy ra quá nhiều thì có thể do một số nguyên nhân như:

- Thói quen không lành mạnh, thường xuyên xem những bộ phim, hình ảnh đồi trụy

- Lạm dụng thủ dâm khiến rối loạn chức năng tình dục

- Không bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng trong chế độ ăn hằng ngày dẫn đến cơ thể suy nhược, gây rối loạn xuất tinh

- Thường xuyên hút thuốc lá, hay uống quá nhiều rượu bia

- Quan hệ tình dục gián đoạn

- Thói quen mặc quần bó sát khiến dương vật bị chèn ép

- Áp lực trong công việc, cuộc sống

Đọc thêm:

- Quan hệ nhiều có làm rộng cô bé không?

- Vừa hết kinh 4 ngày quan hệ có thai không? Chị em cần biết gì?

4. Mộng tinh quá nhiều gây ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

Nam giới bị mộng tinh quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tinh thần, thậm chí có thể tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản.

Những ảnh hưởng của mộng tinh quá nhiều đối với nam giới có thể là:

- Gây thiếu hụt dinh dưỡng khiến cơ thể suy nhược, tinh thần mệt mỏi

- Trong tinh dịch của nam giới có nhiều chất như kẽm, selen và các loại vitamin. Mỗi lần xuất tinh, có khoảng 5ml tinh dịch được giải phóng ra ngoài và trong 5ml đó có tới 900gr kẽm. Vì vậy, nam giới bị mộng tinh quá nhiều, cơ thể sẽ thiếu hụt một số chất dinh dưỡng, đặc biệt là kẽm. Do đó, tình trạng này sẽ khiến cơ thể suy nhược và tinh thần mệt mỏi.

- Ảnh hưởng đến đời sống tình dục

- Mộng tinh quá nhiều có thể gây rối loạn chức năng xuất tinh dẫn đến xuất tinh sớm, xuất tinh chậm hay rối loạn cương dương,… Những vấn đề này sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống tình dục và hạnh phúc vợ chồng

- Làm suy giảm chất lượng tinh trùng, tiềm ẩn nguy cơ vô sinh

- Mộng tinh nhiều đồng nghĩa với lượng tinh trùng bị xuất ra nhiều khiến tinh hoàn không có đủ thời gian để sản xuất tinh trùng mới. Do đó, lượng tinh trùng sẽ giảm dần đi và cũng trở nên yếu hơn.

Tuy nhiên. mộng tinh quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tinh thần, thậm chí có thể tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản. (Ảnh: Internet)

5. Cách khắc phục tình trạng mộng tinh

Dưới đây là một số cách khắc phục tình trạng mộng tinh các bạn nam giới có thể tham khảo:

- Không nên xem phim, tranh ảnh, đọc sách có yếu tố khiêu dâm

- Loại bỏ thói quen uống rượu bia, hút thuốc lá

- Suy nghĩ lành mạnh

- Tiếp xúc, trò chuyện nhiều hơn với mọi người xung quanh

- Tăng cường thể dục thể thao

- Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là kẽm, selen và các loại vitamin tốt cho sức khỏe sinh sản nam giới

- Chọn kích thước quần vừa vặn với cơ thể, không nên mặc quần bó sát

Hi vọng bài viết này đã giúp bạn có được lời giải đáp cho thắc mắc "mộng tinh có ảnh hưởng gì không?". Nếu bạn đang ở trong độ tuổi dậy thì hoặc chưa có gia đình, và bạn bị mộng tinh vài lần một tháng thì đây là tình trạng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu hiện tượng đó xảy ra quá nhiều, diễn ra liên tục trong 7 đến 10 ngày, bạn nên thăm khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị.

Nguồn tham khảo:

What These 7 Sex Dreams Mean

Everything you need to know about wet dreams

What Wet Dreams During Sleep Mean to Sexual Health

https://afamily.vn/mong-tinh-la-gi-mong-tinh-co-anh-huong-gi-khong-20220301173317286.chn