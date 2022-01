Món lươn có gì đặc biệt mà "gây bão" MXH mấy ngày nay: Khám phá sự thật sẽ thấy điều bất ngờ

Mới đây, hình ảnh một tờ lịch Giao thừa Nhâm Dần 2022 in một câu nói liên quan ám chỉ chuyện phòng the đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Theo câu nói được in trên lịch thì nam giới ăn thịt lươn sẽ rất có lợi cho "chuyện ấy".

Trước vấn đề này, cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) cho biết, xét về khía cạnh Đông y, lươn đúng là món ăn giúp tăng cường sinh lý, hâm nóng chuyện phòng the. Ngoài lươn, một số món cháo từ các thực phẩm khác như cháo chim cu gáy, cháo đậu xanh, cháo gà... cũng có tác dụng giữ gìn cuộc sống vợ chồng vô cùng đơn giản mà hiệu quả. Cụ thể như sau:

1. Cháo lươn

Theo Đông y, thịt lươn có vị ngọt, tính ôn, có công dụng hỗ trợ sức khỏe sinh lý, giúp bổ dương, ích huyết, làm mạnh gân cốt, trị thận hư, đau lưng, phong thấp đau nhức… rất tốt đối với phái nam yếu sinh lý.

Chưa hết, ăn lươn còn giúp nhuận tràng, an thần, mạnh gân xương, thích hợp với người lao lực, ho hen, tiêu khát, kiết lỵ.

Đó là lý do ăn cháo lươn cũng như các món ăn từ lươn nói chung sẽ giúp quý ông lấy lại phong độ phòng the, giúp "chuyện ấy" luôn sung mãn.

Không riêng gì Việt Nam mà người phương Đông nói chung đều công nhận vai trò này của lươn. Người phương Đông còn gọi lươn là thiện ngư (cá lành), trường ngư, hoàng đán, hoàng thiện, hải xà, đán ngư… và đánh giá lươn là một trong "tứ đại hà tiên" (4 món ngon dưới nước).

Riêng người Nhật Bản nhận định thịt lươn chẳng khác gì "sâm động vật", là thực phẩm giúp thông huyết mạch, lợi gân cốt cực quý trong Đông y.

Ngoài ăn cháo lươn, quý ông có thể ăn lươn theo cách sau để chữa chứng bất lực:

Hầm lươn chung với hạt sen, hà thủ ô, nấm mèo hoặc nấm linh chi, có thể cho thêm lá lốt cũng là bài thuốc giúp tăng cường sức khỏe tình dục ở nam giới.

2. Cháo gà

Đông y cho rằng, thịt gà có vị ngọt, tính ấm, không độc, lành mạnh phổi, tác dụng ôn trung ích khí, bổ tinh tủy; có tác dụng bồi bổ cho người bị bệnh lâu ngày, dạ dày bị phong hàn, suy yếu không hấp thu được thức ăn.

Đối với quý ông muốn sung mãn trong chuyện giường chiếu, ăn cháo gà là một giải pháp đơn giản, rẻ tiền mà hiệu quả.

Tuy nhiên, cần lưu ý là nên ăn cháo gà ác. Loại gà này có công dụng hỗ trợ điều trị chứng bệnh yếu sinh lý hiệu quả nhất, sau đó mới đến gà vườn, gà công nghiệp...

Ngoài dạng cháo, bạn có thể chế biến gà ác theo cách sau để chữa yếu sinh lý:

Gà ác 1 con làm sạch, hoài sơn 14g, hạt sen 14g, đại táo 12g, nấm mèo 12g, hành gừng gia vị vừa đủ hầm chín và ăn. Bài thuốc giúp chữa sinh lý yếu, khi quan hệ thở nhanh, ho vã mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt. Nguyên nhân do phế khí hư.

3. Cháo cu cu (chim cu gáy)

Trong Đông y, chim cu gáy là vị thuốc quý. Tất cả các bộ phận của cu gáy đều được dùng làm thuốc như thịt chim (cáp điểu nhục), tiết chim (cáp điểu huyết), trứng chim (cáp điểu noãn) và phân chim (cáp điểu phẩm).

Riêng về khả năng tăng cường sinh lý, dân gian đã có kinh nghiệm nấu cháo chim cu gáy ăn từ lâu đời.

Ngoài ra, bạn có thể dùng thêm bài thuốc sau:

Trứng chim cu hầm đông trùng hạ thảo: trứng chim cu 2 - 4 quả, trùng thảo 5g, long nhãn 30g, kỷ tử 20g, ngũ vị tử 10g. Trứng chim luộc qua, bóc bỏ vỏ, hầm cách thủy với các vị thuốc. Nếu không có trùng thảo thì hầm trứng chim cu với 3 dược liệu trên cũng được.

Bài thuốc có công dụng chữa thận hư, khí hư, đau lưng mỏi gối, đau đầu hoa mắt chóng mặt, mệt mỏi vô lực, di tinh tinh, mất ngủ

4. Cháo đỗ đen

Trong Đông y, đậu đen hay còn gọi là hắc đại đậu, ô đậu… có vị ngọt, tính bình, có những tác dụng rất tốt như giải độc, bổ máu, điều trung hạ khí, thanh nhiệt giải biểu, khứ phong lợi thuỷ, kiện tỳ chỉ hãn, dưỡng can, sáng mắt, chữa thận hư, liệt dương, di tinh, mộng tinh...

Tiếc là từ trước đến nay, mọi người chỉ nghĩ về đỗ đen như một thực phẩm giải độc, thanh nhiệt chứ chưa biết hoặc chưa đề cao vai trò của nó với riêng nam giới.

Thực tế là uống nước đỗ đen hay ăn cháo đỗ đen có tác dụng mát gan, thanh nhiệt, tốt cho thận, giúp hỗ trợ hiệu quả quá trình sinh tinh. Đỗ đen cũng giúp khắc phục hiệu quả tình trạng yếu sinh lý mà nhiều cánh mày râu mắc phải.

Do đó, quý ông muốn sung mãn "chuyện ấy" thì hãy chăm chỉ ăn cháo đỗ đen hoặc uống nước đỗ đen hơn nhé!

Ngoài cháo đỗ đen, một số cách dùng đỗ đen để bổ thận tráng dương mà chị em có thể làm cho chồng:

- Nấu nước đậu đen rang để uống mỗi ngày.

- Chè đậu đen vừa giúp giải nhiệt vừa dễ ăn, lại giúp sinh lực thêm mạnh mẽ.

- Cháo đỗ đen hầm cùng sườn lợn nhiều dinh dưỡng, bồi bổ sinh lý.

- Canh hầm đỗ đen với chân gà giúp bổ thận, mạnh gân cốt và bồi bổ cơ thể.

- Đun 100g đậu đen, 15g rễ cỏ tranh cùng 1 lít nước, chia ra uống nhiều lần trong ngày.

- Hầm 50g đậu đen đến khi mềm nhuyễn, chưng cách thuỷ với 300g hà thủ ô. Vớt đậu đen, hà thủ ô phơi khô, tán thành bột dùng dần. Mỗi lần dùng khoảng 5g bột để hoà với nước, uống trong ngày.

