Món bánh này làm chỉ 10 phút là xong mà càng ăn da càng đẹp, dáng càng xinh!

Một vài công dụng của món bánh bí đỏ nhân khoai lang mà có thể bạn chưa biết

Bí đỏ ít calo, trong 100gr bí đỏ chỉ chứa khoảng 40 calo nhưng lại có rất nhiều chất xơ giúp no lâu. Loại thực phẩm này thúc đẩy tiêu hóa nhưng lại hạn chế sự thèm ăn. Hàm lượng calo và chất béo trong bí đỏ cũng rất thấp nên đây là thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân. Ngoài ra, hàm lượng vitamin C trong bí đỏ rất cao giúp ngăn ngừa lão hoá, chống lại các gốc tự do gây hại cho làn da. Vitamin C thúc đẩy quá trình sản sinh collagen là một loại protein giữ cho da luôn căng mịn và chống lại quá trình lão hóa.



Trong khi đó, khoai lang tím lại giàu dưỡng các chất như vitamin A, B, C, E, protein, tinh bột, axít amin và rất nhiều các loại nguyên tố vi lượng như: canxi, sắt, magiê, kẽm... nên được xem là thực phẩm số 1 cho những người muốn giảm cân và chứa ít năng lượng. Nếu so với cơm, khoai lang tím chỉ có mức năng lượng bằng 1/3. Trung bình cứ 100gr khoai lang chỉ chứa khoảng 0.2g chất béo, bằng 1/4 bát cơm.

Chính vì thế, chị em có thể ăn bánh bí đỏ nhân khoai lang tím thoải mái mà không lo bị tăng cân.