Món ăn vặt siêu lành mạnh có thể tìm mua ở nhiều nơi được xem là bảo bối giữ dáng của Solar (MAMAMOO), Sohee (Wonder Girls)

Khi mùa hè đã gần chạm cửa thì dân tình lại rủ nhau đi tìm những bí quyết giảm cân. Và chẳng cần tìm đâu xa, soi ngay vào chế độ ăn hàng ngày của dàn sao Hàn là cũng ra được một "rổ" chiêu hay ho.

Nhiều nàng cũng tự hỏi vì sao các mỹ nhân xứ Hàn lại sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh đến vậy. Ngoài chăm chỉ tập luyện, họ còn rất chú trọng đến các món ăn trong ngày. Kể cả khi cảm thấy đói vặt, nhiều người đẹp cũng lựa chọn những loại thực phẩm lành mạnh để ăn vặt.

Tạp chí Allure Korea đã chỉ ra được món ăn vặt mà đông đảo mỹ nhân Hàn ưa chuộng chính là sữa chua Hy Lạp. Khi tham gia chương trình I Live A Lone (tạm dịch: Ở Nhà Một Mình - Hàn Quốc), Sohee (Wonder Girls) đã bày tỏ tình yêu của mình với món sữa chua Hy Lạp. Cô nàng phết sữa chua lên bánh mì, ăn kèm cùng mứt lê khi cảm thấy đói trong ngày.

Sohee thường phết sữa chua Hy Lạp lên bánh mì và ăn kèm cùng mứt lê.

Tương tự, Solar của MAMAMOO còn chia sẻ hẳn công thức riêng của mình đối với món sữa chua này. Solar tự tay làm sữa chua Hy Lạp để ăn ở nhà vì cô cho rằng món này rất tốt cho sức khỏe, là một món ăn vặt lành mạnh đầy bổ dưỡng.

Loại thực phẩm ngon miệng nhưng không gây tăng cân

Ba chuyên gia dinh dưỡng là Joy Bauer (chuyên gia chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng của chương trình TODAY show của đài NBC, tác giả của cuốn sách bán rất chạy From Junk Food to Joy Food, đồng thời là người sáng lập Nourish Snacks), tiến sĩ Lori Shemek (tác giả của cuốn How to Fight FATflammation) và Keri Gans (tác giả cuốn The Small Change Diet) đã chia sẻ trên trang Prevention về những món ăn vặt không ảnh hưởng đến việc giảm cân. Trong 5 món được chia sẻ thì sữa chua, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp cũng được xếp vào danh sách này.

Bạn hoàn toàn có thể kết hợp sữa chua Hy Lạp cùng với những loại hoa quả ngọt ngào như dâu tây, kiwi, việt quất... Tiến sĩ Shemek cho biết: "Một hệ đường ruột khoẻ mạnh rất quan trọng trong vấn đề kiểm soát cân nặng, và sữa chua thì chứa rất nhiều lợi khuẩn cho đường ruột". Shemek còn cho biết thêm rằng dâu tây cũng chứa chất anthocyanin - chất chống oxy hoá nên ngăn chặn việc dự trữ chất béo dư thừa trong cơ thể. Đặc biệt hơn, vị tiến sĩ cũng đề nghị dầm dâu tây cắt nửa hoặc cả trái trong bát sữa chua Hy Lạp, ủ lạnh chúng rồi thưởng thức vào buổi chiều hay bất cứ khi nào có cảm giác đói trong ngày.

Sữa chua là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng và cũng rất tốt cho việc giảm cân. Trong sữa chua Hy Lạp có chứa rất nhiều protein nên bạn có thể chọn làm bữa sáng giảm cân, giữ dáng hiệu quả.

"Nghiên cứu trên 20 người phụ nữ đã cho thấy rằng, những người ăn sữa chua giàu protein sẽ hạn chế được cảm giác đói và cắt giảm khoảng 100 calories nạp vào cơ thể", theo kết quả được đăng tải bởi Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ.

Với sữa chua Hy Lạp, bạn có thể tạo nên đa dạng các món ăn sáng lành mạnh, tốt cho vóc dáng như: sữa chua ăn kèm hoa quả giàu chất xơ, sữa chua và bánh mì nguyên cám giống Sohee (Wonder Girls)…

Nguồn và ảnh: Koreaboo, Healthline, Prevention