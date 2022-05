Món ăn vặt này làm cực dễ mà lai rai cả ngày chẳng lo tăng cân: Chị em không thử thì tiếc lắm nha!

Khoai lang tím và khoai lang vàng khác nhau thế nào?

1. Khoai lang tím chứa nhiều protein hơn khoai lang vàng

Các nghiên cứu cho thấy: 100gr khoai lang tím chứa 1.59gr protein, trong khi đó, 100gr khoai lang vàng chỉ chứa 1.26gr protein. Chính vì thế, khoai lang tím là thực phẩm thích hợp với những người cần bổ sung nhiều protein.

2. Hàm lượng khoáng chất khác nhau

100gr khoai lang tím có chứa 45.2mg canxi (gấp 1.28 lần so với khoai lang vàng), 1.7gr sắt (gấp 1.42 lần so với khoai lang vàng) và 23.8mg magie (gấp 1.63 lần khoai lang vàng).

Tuy nhiên, khoai lang vàng lại có hàm lượng vitamin C cao hơn khoai lang tím. Cụ thể, trong 100gr khoai lang vàng chứa tới 10.96mg vitamin C. Trong khi đó, khoai lang tím chỉ chứa 5.96mg vitamin C.