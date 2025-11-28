Món ăn này chỉ dùng nguyên liệu đơn giản nhưng hương vị lại tuyệt vời, tươi mát và sảng khoái

Nguyên liệu chính cho món ăn hôm nay là đậu phụ thịt viên, rau mầm và trứng gà chiên thái sợi. Cách làm đậu phụ thịt viên không quá phức tạp. Rau mầm cũng rất thích hợp cho món ăn này, chỉ cần thả vào nước sôi như thể chần qua nước dùng là có ngay một món ăn thơm ngon, mềm mại.

Không dài dòng nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ cách làm món canh rau mầm đậu Hà Lan, đậu phụ viên. Nguyên liệu đơn giản nhưng hương vị thì tuyệt vời, ngon và thanh mát, không đùa đâu! Các bước thực hiện chi tiết như sau:

Nguyên liệu làm món canh rau mầm đậu Hà Lan và đậu phụ thịt viên

1 miếng đậu phụ, 100g thịt nạc vai, một nắm rau mầm đậu Hà Lan (hoặc bạn có thể dùng ngọn rau đậu Hà Lan cũng được), 1 quả trứng gà, một ít hành lá và gừng, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, muối, dầu mè, một chút bột tiêu trắng và một ít bột bắp.

Cách làm món canh rau mầm đậu Hà Lan và đậu phụ thịt viên

Bước 1: Thịt nạc vai bạn rửa sạch sau đó thái nhỏ. Sau đó cho vào máy xay thực phẩm, xay nhỏ. Thêm một lượng thịt băm vừa đủ vào đậu phụ viên sẽ giúp đậu phụ viên ngon hơn. Sau đó bạn bẻ khối đậu phụ thành các miếng rồi cho vào máy xay thịt. Thêm chút muối và tinh chất cốt gà, bật máy và tiếp tục xay cùng thịt băm. Thêm một lượng bột bắp vừa đủ và tiếp tục xay cho đến khi mịn. Bạn có thể xay lâu hơn một chút ở bước này để đậu phụ có độ đàn hồi, tạo ra những viên đậu phụ dai hơn. Cuối cùng, đừng quên thêm một nắm hành lá thái nhỏ và dùng đũa trộn đều.

Bước 2: Cho một lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi trên lửa lớn rồi tắt bếp (hoặc chỉnh về mức lửa thấp nhất). Lấy phần nhân đậu phụ đã chuẩn bị ở bước trước ra, nắm thành từng nắm nhỏ, vo tròn lại rồi thả vào nồi. Lặp lại thao tác này cho đến khi hết toàn bộ phần nhân. Sau đó chỉnh lửa nhỏ và đun sôi từ từ.

Bước 3: Sau khi nước sôi, vặn lửa lớn và tiếp tục nấu cho đến khi tất cả các viên đậu phụ nổi lên mặt nước, nghĩa là đậu đã chín hoàn toàn. Lúc này, bạn có thể nêm nếm nước dùng với muối, bột tiêu và một chút tinh chất cốt gà. Sau đó bạn cho rau mầm đậu Hà Lan đã rửa sạch vào nồi. Đun lửa lớn và đảo nhanh cho rau ngấm nước dùng. Sau đó rưới một ít dầu mè, đảo đều, và món ăn đã sẵn sàng.

Bước 4: Đập trứng gà vào bát, đánh đều rồi đổ vào chảo có thêm một chút dầu đã đun nóng, láng đều để được lớp trứng mỏng. Chiên chín thì lấy ra rồi thái thành dạng sợi. Sau đó bạn cho trứng gà thái sợi vào bát canh, thêm một ít hạt kỷ tử giúp tăng thêm hương vị và màu sắc. Hoặc bạn cũng có thể nấu chung trứng thái sợi cùng lúc cho rau mầm đậu Hà Lan vào. Sau đó lấy canh ra là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh rau mầm đậu Hà Lan và đậu phụ thịt viên

Vậy là bạn đã có một món canh rau mầm đậu Hà Lan và đậu phụ thịt viên thanh mát, thơm ngon, mềm mại. Từng miếng đậu phụ thịt viên ăn rất ngon, quyện hương thơm giữa đậu phụ và thịt băm. Nước dùng thanh mát với hương thơm dịu nhẹ từ rau mầm. Món canh này rất hợp để ăn cùng cơm trong tiết trời mùa đông se lạnh.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh rau mầm đậu Hà Lan và đậu phụ thịt viên!